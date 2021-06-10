Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2021)

ntv.com.tr 10.06.2021 - 17:07
First Lady Jill Biden'dan ABD Başkanı Joe Biden'a kameralar önünde azar
ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı turu ilginç olaylarla başladı. Boynuna konan ağustos böceği fazlasıyla konuşulurken, First Lady Jill Biden'ın kameralar önünde eşine karşı sarf ettiği cümle, gezinin en dikkat çeken kısmı oldu.
Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi
Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in Irina Shayk ile iddia edilen beraberliği belgelendi. West, yıldız modelin doğum gününü birlikte Paris'te kutladı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu
Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Bazı ünlü isimler aşı olurken çekilen karelerini yayınladı.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızlarının adına ırkçı yorum
Meghan Markle ve Prens Harry’nin 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet "Lili" Diana'nın adıyla ilgili, The Telegraph muhabiri ve bir avukatın ırkçı yorumları tepkiye yol açtı.
Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu: Deniz Işın
Yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'un yönetmeni Onur Ünlü yeni Leyla karakterinin oyuncu Deniz Işın olduğunu açıklandı. Diğer karakterler tam kadro sete çıkan ekipten ilk kare de geldi.
Duckie Thot’a ‘siyah Kendall Jenner’ yorumu tepki çekti
Bazı hayranlarının ‘Siyah Kendall Jenner’ olarak nitelendirdiği Avustralyalı model Duckie Thot’un da bu yakıştırmayı desteklemesine bir kısım hayranı tepki gösterdi: “Siz hiç Kendall Jenner’ın fotoğraflarına bakıp ‘beyaz Duckie Thot’ der misiniz?”
İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay hastaneye kaldırıldı
Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Sanatçının yeniden kanser şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yeni Gossip Girl dizisinden yeni fragman
Yayınlandığı dönemde bir fenomene dönüşen Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl'ün (Dedikoducu Kız) yeni uyarlamasından yeni fragman yayınlandı. Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay oluşan kadrosuyla yeni Gossip Girl, 8 Temmuz'da HBO max kanalında yayınlanacak. Gossip Girl, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.
Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde
Oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili önceki gün Marmaris'te samimi şekilde görüntülendi.
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum
Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, yogaya devam ettiğini ifade ederek "Ekrandan emekli oldum" dedi.
İbo Show 28. yeni bölüm tanıtımı
Her cumartesi Star'da ekrana gelen İbo Show'un 12 Haziran'da yayınlanacak 28. bölüm konukları belli oldu.
Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yeşilçam'a uzaklaştırma
Evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut’a cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan orkestra şefi Emin Güven Yeşilçam hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.
Salma Hayek: Frida filmi uğruna tacizciye katlandım
Frida filminde başrolü oynayan Salma Hayek, 2002 yapımı filmin dağıtımcısı olan ve ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını, reddedilince filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı. Hayek, "Frida Kahlo’nun mirasını onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım" dedi.
Kardeşinin Bergüzar Korel ve annesine açtığı davada karar
Zeynep Korel'in ablası Bergüzar Korel ve annesine babasından kalan miras için açtığı dava düştü.
Ada Masalı 1. bölüm fragmanı
Star’ın yeni dizisi Ada Masalı seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın romantik yaz dizisi Ada Masalı’nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri İzmir’de devam eden Ada Masalı, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da.
Şarkıcı Melis Danişmend'den Kadıköy'de konser: 10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?
Salgın nedeniyle sahnelerin kapalı olması nedeniyle Maçka Parkı'nda konser veren Redd grubunun ardından müzisyen Melis Danişmend de Kadıköy'de konser verdi.
'Bazlama surat' davasını kaybeden fenomen Lütfü Alp Kılınç’tan Hande Erçel'e: Sadakam olsun
Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için bin lira tazminat ödemesine karar verilen sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç ünlü oyuncuya, "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın. Bin lira başımın gözümün sadakası olsun" dedi.
Put Mağaraları'nın duvarlarındaki figürlere inceleme: Seramik kalıntıları tespit edildi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (YYÜ) bilim insanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Gürpınar ilçesinde arkeolojik yüzey araştırmasına başladı. Çalışmalara ilk olarak Gürpınar ilçesine bağlı Yedisalkım köyü yakınlarında bulunan ve duvarlarındaki figürler ile dikkati çeken Put Mağaraları'nda başlayan ekip, incelemelerde bulundu.
Menajerimi Ara 41. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinden Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
71. Berlin Film Festivali'nin 'yaz özel' bölümü başladı
Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.
Adana Ulu Camii'nin çinileri Hollanda'dan çıktı: Etnografya Müzesi'ne getirildi
Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Oriental Art Auctions Müzayede Evi tarafından satışa sunulan 3 çini ile Konya'ya ait olduğu belirlenen 1 çini karo, Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler sonucu Ankara'ya getirildi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’,11 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray.
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yazarı Cengiz Aytmatov vefatının 13. yılında anılıyor
176 dile çevrilen ve 128 ülkede yayımlanan eserleriyle halkını dünyaya tanıtan Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat, gazeteci, büyük düşünür ve Türk dünyasının ortak değeri Cengiz Aytmatov, vefatının 13'üncü yılında yad ediliyor.
Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Sergisi için yarışma başvuruları başladı
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'na başvurular başladı.
Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak
Yılmaz Güney'den Orhan Kemal'e, Muzaffer İzgü'den Abidin Dino'ya kadar Adanalı oyuncu, yönetmen ve yazarların anılarının yaşatıldığı Sinema Müzesi, yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefleniyor.
İstiklal Marşı'nın kabulünde büyük rol oynayan Hamdullah Suphi Tanrıöver anılıyor
Hitabetiyle şöhret bulan ve İstiklal Marşı'nı Meclis kürsüsünden ilk kez okuyan edebiyatçı, yazar ve devlet adamı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in vefatının üzerinden 55 yıl geçti.
Atık mermerlerden mozaik tablo yapıyorlar
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta, sanayide kullanılmayan mermerleri sanat eserine dönüştüren kadın kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları
Star’da yayınlanan ve her cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show’un 12 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümünde; Haktan, Grup Laçin, İsmail Türüt, İntizar ve Ömer Danış konuk oluyor. İşte İbo Show yeni bölüm fotoğrafları...
Diyarbakır’da Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 3 Temmuz Cumartesi günü Sihirli Anahtar oyunu ile perdelerini açıyor.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Batuhan olurken otomobil ödülünü ise Dora kazandı. İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 10 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…