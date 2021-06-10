Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2021)

Salma Hayek: Frida filmi uğruna tacizciye katlandım

Frida filminde başrolü oynayan Salma Hayek, 2002 yapımı filmin dağıtımcısı olan ve ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını, reddedilince filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı. Hayek, "Frida Kahlo’nun mirasını onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım" dedi.

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