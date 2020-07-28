Magazin ve sanat turu (28 Temmuz 2020)

ntv.com.tr 28.07.2020 - 17:23
Haziran ayının en popüler isimleri belli oldu
Medya Takip Merkezi (MTM), nabzını tuttuğu magazin ve sanat dünyasının Haziran ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.
Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları)
Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, birbirlerine meydan okuyor. İşte ünlülerin 'challenge accepted' akımı paylaşımları...
Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı
Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki sular durulmuyor. ABD başkanlığına adaylığını koyduktan sonra mitinginde aile meselelerini anlatarak şaşırtan West, ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında eşinden boşanmaya çalıştığını söylemişti. Kardashian’ın bipolar bozukluğu olduğunu söylediği eşi West için “Kocama anlayış gösterin” çıkışından sonra ikili, otomobil içinde kavga ederken görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşlarına boğulması dikkat çekti.
Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi
Ünlü oyuncu Songül Öden, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı'yla aile arasında düzenlenen törenle evlendi.
Ölen annesinin ses kaydını taşıyan oyuncak ayısı çalınan kadına Ryan Reynolds'tan destek
Kanadalı Mara Soriano’nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu oyuncak ayısı çalındı. Oyuncak ayısının bulunması için sosyal medyada ve el ilanlarıyla kampanya başlatan Mara’ya aralarında Hollywood yıldızı Ryan Reynolds'un da bulunduğu birçok kişi yardım ediyor.
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı
5 yıllık evliliklerinden bir kız çocukları olan çift, bugün İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Duruşmada, Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Gizli görülen celsede mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Gönder, "Sorunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık" derken, Parlak da "Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti" ifadesini kullandı.
Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu
Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner'ın bebeği oldu. Kız bebeğin adı henüz açıklanmadı.
Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün
Milli futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, nişanlısı Ece Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Çifti bu mutlu günlerinde Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı. Ancak katılması beklenen Ersin Korkut ve Elif Gören düğünde yer almadı.
Napoli'nin yıldızı Matteo Politano'nun yeni dövmesi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları)
Napoli'nin yıldızı Matteo Politano yeni leopar dövmesini sosyal medyadan yayınladı. Politano dövmesiyle gündemde olan tek ünlü değil. Bugüne kadar pek çok ünlü yeni dövmeleriyle objektiflere yansıdı. Peki ünlülerin dövmeleri ne ifade ediyor? İşte Türk ve yabancı ünlülerin dövmeleri ve anlamları...
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu
Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven davasında bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz’un davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.
2020 Venedik Film Festivali yarışma filmleri açıklandı
Bu yıl 77. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nin yarışma filmleri resmi olarak açıklandı.
TürkAkım'dan Senin Objektifinden Kıyıköy Fotoğraf Yarışması
Rus doğal gazını Türkiye'den Avrupa'ya ileten TürkAkım, doğal gazın karaya çıkarıldığı Kıyıköy beldesinin turizmine katkı sağlamak amacıyla 'Senin Objektifinden Kıyıköy Fotoğraf Yarışması' düzenledi.
Elon Musk: Kanye West'e aday olmak için 2024'ü beklemesini söylemiştim
Tesla'nın kurucusu Elon Musk destek verdiği rap şarkıcısı Kanye West'i ABD başkanlığı için yarışmaya cesaretlendirdiğini, ancak “2024'ün daha iyi olacağına ikna etmek için elinden gelenin en iyisini" de yaptığını açıkladı.
İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İspanyol bir hayranı evinin her köşesini oyuncunun resimleriyle doldurmakla yetinmedi, binanın dış cephesine de Yaman'ın resmini yaptırdı.
Sanduka örtüsü puşideler koruma altında
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla "Puşide Projesi" kapsamında 2016'da imzalanan protokol güncellendi.
Richard Gere 30 yıl sonra ekrana dönüyor
Ünlü Amerikalı oyuncu Richard Gere, drama dizisi Mother Father Son ile 30 yıl aradan sonra ilk kez ekrana geliyor.
8. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlıyor
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmalarıyla "Bosphorus Film Lab"a başvurular başladı.
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler)
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen yeni filmi Tenet'in üçüncü kez gösterim tarihi değişti. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
Marvel dizisi Helstrom'dan ilk tanıtım
Marvel Sinematik Evreni'nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Helstrom dizisinden ilk teaser yayınlandı. Dizi, çizgi roman karakterleri Daimon ve Satana Hellstrom'a dayanıyor. Dizinin tüm bölümleri 16 Ekim Cuma günü Hulu'da prömiyer yapacak. Hikayede gizemli ve ölümcül bir seri katilin çocukları konu ediliyor. Her birinin kendine özgü karakteri ve becerileri var.
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi
Corona virüs salgını sebebiyle gösteri yapamayan bale ve opera sanatçıları, sanatlarını sokağa taşıdı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir balerin, nehir kıyısında gezenlere, Kuğu adlı klasik müzik eşliğinde bale gösterisi yaptı.
Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor
Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, "Bizans dönemine tarihlenen kilisenin tamamen ortaya çıkarılması için çalışacağız" dedi.