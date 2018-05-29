Magazin ve sanat turu (29 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
29 Mayıs 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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KRALİYET ÇİFTİ BALAYI ADRESİYLE TERS KÖŞE YAPTIDünyanın son gözde çifti Prens Harry ve Meghan Markle’ın balayı adresi belli oldu. Afrika’ya gitmesi beklenen çift, balayı için bambaşka bir kıta seçti.
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"SUÇSUZLUĞUM ORTAYA ÇIKACAK"Geçtiğimiz günlerde, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verilen oyuncu Gizem Karaca, "Suçsuzluğum ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
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TRAVIS SCOTT YERİNDE DURAMADINBA Batı Konferansı finali maçında Golden State Warriors deplesmanda Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek seriyi 4-5 kazandı ve finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu. Fanatik bir Houston Rockets taraftarı olan Amerikalı rapçi ve Travis Scott ve Kylie Jenner maçı katip edenler arasındaydı. Özellikle Travis Scott saha kenarındaki hareketleriyle maça damga vuranlar arasındaydı.
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YÜZÜĞÜNÜ SATTI (13 MİLYON TL)Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin 2 yıl önce ayrıldığı nişanlısı James Packer'dan kalan anıları silmek için nişan yüzüğünü 2.78 milyon dolara (Yaklaşık 13 milyon TL) sattığı iddia edildi.
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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER İSTANBUL'DASurvivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Yarışmacılar Survivor Panorama'ya katılarak Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül'ün sorularını yanıtladı. İşte yarışmacıların konuşmalarından öne çıkanlar...
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ARDA ÖZİRİ'YE VEDA (TÖRENDEN KARELER)İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri için mezunu olduğu fakültede tören düzenlendi.
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SARAYDAN MEGHAN MARKLE HAKKINDA ÖNEMLİ GÜNCELLEMEPrens Harry ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalayan Meghan Markle’ın Kensington Sarayı web sitesinde yer alan biyografisinde güncelleme yapıldı ve oyunculuk kariyerinden de söz edildi.
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AHLAT AĞACI NEDEN İZLENMELİ? (IMDB PUANI 9.4)Nuri Bilge Ceylan, “Ahlat Ağacı” adlı son filmi ile 71. Cannes Film Festivali’nden ilk kez eli boş dönse de Cannes’da filmi izleyen seyircilerin kalbinde taht kurdu. 1 Haziran’da vizyona girecek olan film, Sinan adlı baş karakterin etrafını kuşatan değer yargılarıyla mücadelesini konu alıyor.
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'HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ YANLIŞ STRATEJİ KURBANI'Cuma günü vizyona girmesinin ardından Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nin (Solo: A Star Wars Story) beklenenin altında bir hasılat elde etmesi, ortaklar Disney ve Lucasfilmi yeni bir strateji geliştirmeye itti. Peki Solo: A Star Wars Story neden beklenen gişe ve hasılata ulaşamadı? Gişe analistleri bu başarısızlığı nasıl yorumluyor?
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YILMAZ ERDOĞAN'DAN ORGANİZE İŞLER AÇIKLAMASIOrganize İşler'in devam filmi için çalışmalarına devam eden Yılmaz Erdoğan çekimlerin seçimden sonra başlayacağını söyleyerek cast hakında da bilgi verdi.
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GİŞE RAKAMLARI AÇIKLANDIHan Solo'nun vizyona girmesi Deadpool 2 rüzgarını kesmeye yetmedi. Bir önceki hafta sonunda 400 bin seyirci civarı bir açılışa imza atan Deadpool 2, ikinci hafta sonunda da 182.467 seyirci tarafından izlenerek on günde toplamda yaklaşık 800 bin seyirci sayısına ulaştı. Star Wars evreninin ikinci spin-off filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ise açılışını 57.020 seyirciyle ikinci sırada gerçekleştirdi. Hafta sonu vizyona giren yerli yapım Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ise beşinci sırada yer aldı. Peki geçtiğimiz hafta vizyona giren filmler ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları.
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OBAMALAR KAMERA ÖNÜNE GEÇİYOR
Netflix’le yapımcı olarak anlaşan Barack ve Michelle Obama çiftinin hem kamera arkasında hem de kamera önünde yer alacağı iddia edildi.
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HARBİYE MARATONU BAŞLIYOR (KONSER TAKVİMİ)
Temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. İşte sahne alacak isimler.
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BU KARE ŞİMDİ BİR EKSİKŞebnem Bozoklu okul arkadaşına sosyal medyadan yayınladığı mesajla veda etti.
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KHLOE KARDASHIAN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜThe Keeping Up With the Kardashians isimli reality şovuyla dünya çapında şöhrete kavuşan Khloe Kardashian, kendisine sürekli tavsiyelerde bulunan insanlara veryansın etti.
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ÜNLÜ ÇİFTİN MODİFİYELİ OYUNCAĞIBurak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Burak Özçivit “Yeni araba mı aldınız?” sorusuna “Aslında araba yeni değil. Bizim daha önceki 2002 model Cheroke'miz. Üzerinde biraz modifiye yaptırdık" dedi.
Ünlü çift doğa tutkunu olduklarını ve buldukları her fırsatta off road yaptıklarını söyledi.
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ADEM VE TURABİ KAVGASININ DETAYLARISurvivor 2018'de Adem ile Turabi'nin karşılaştığı sembol finali sonrası ortalık fena karıştı. Oyunu kazanan Turabi'nin galibiyeti Nagihan'a armağan etmesi ve Merve'nin buna tepki göstermesiyle ünlüler takımı içinde konuşmalar başladı. Adem ile Turabi'nin konuşması önce tartışmaya sonra hakaretlere ve küfürlere dönüştü. İşte Acun Ilıcalı'nın önce "Finale sayılı günler kala emeğinizin boşa gitmemesi için son kez uyarıyorum" diyerek sonlandırdığı tartışmanın detayları...
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IRINA SHAYK'IN EVRİMİDünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
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OSMANLI'DA MAKYAJ MODASIGeçmişte Osmanlı’da güzelleşmek için neler yapılır, nasıl bir makyaj tekniği kullanılırdı? Tarihçi Tolga Gerger, 1861-1876 yılları arasında 32’nci padişah olarak Osmanlı’yı yöneten Sultan Abdülaziz dönemi makyaj tekniklerini anlattı.
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GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNİN LEZZETLERİ RAMAZAN SOFRALARINDA
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep mutfağının yemekleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarında hem göze hem de mideye hitap ediyor. Baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, katmeri, beyranı, yuvalaması, tırnaklı pidesi, lahmacunu, firiği ve zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alan kent, bu anlamda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alıyor.
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GAME OF THRONES'A EV SAHİPLİĞİ YAPAN YERLER
Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan fenomen dizi Game fo Thrones (Taht Oyunları) konusu kadar çekimlerin yapıldığı yerlerle de izleyiciyi büyülüyor.
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İSTANBULLU GELİN'DEN YENİ FRAGMANStar TV ekranlarında izleyiciyle buluşan İstanbullu Gelin'in 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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