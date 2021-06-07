Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021)

7 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 07.06.2021 - 17:15

Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 1

Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı

Marvel'ın merakla beklenen Thor: Love and Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi ve filmin başrolü Chris Hemsworth'ün birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Hemsworth'ün dikkat çeken kasları çok konuşuldu.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 2

Fenomen Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan dayak: Ölmek istemiyorum

Fenomen Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Can Topçu tarafından dövüldü. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini ifade eden Ermiş, eniştesini arayarak kurtuldu. Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diyerek eniştesinden yardım istedi ardından karakola gitti. Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 3

Kraliyet üyelerinden Meghan Markle ve Prens Harry'ye doğum tebriği

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Lilibet 'Lili' Diana adını verdikleri kızlarının doğumu sonrası kraliyet mensupları sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımladı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 4

Fenomen Logan Paul ile eski yıldız boksör Mayweather ringde

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather ile fenomen ve sporcu Logan Paul gösteri maçına çıktı. İkiki 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 5

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 6

Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil

Game of Thrones'ta Missandei'si karakteriyle yıldızı parlayan şu sıralar ise Hızlı ve Öfkeli 9'un heyecanını yaşayan oyuncu Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için algı her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey bu her proje için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 7

Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu

Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian, aynı yıl başladığı reality show programında bu kasetten bahsetmişti. Kardashian, yıllar sonra, reality show programında bu kaset hakkında neden yorum yaptığını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 8

Ata Demirer’den sonra balıkçılardan da Bozcaada'da müsilaj uyarısı

Yaz aylarını Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde Kuzey Ege Denizi'nden müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, "Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi’nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var, buyurun” mesajıyla paylaştı. Bozcaadalı balıkçılar ise, ada çevresinde deniz üzerinde az miktarda görülse de, dipteki müsilajın yoğunluğuna dikkat çekerek, avlanamaz hale geldiklerini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 9

Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca’nın eşi Ana Ligia de Saca’nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 10

Gönül Dağı oyuncusu Gülsim Ali İlhan tacizciye sosyal medyadan seslendi: Son vermezsen açıklarım!

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan, beş yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizciye sosyal medyadan seslendi. Ünlü oyuncu, birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı E.H.’yi "Tacize devam edersen fotoğraflarını yayınlarım" diyerek uyardı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 11

Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde

Şarkıcı Adam Levine ile model Behati Prinsloo çifti Hawaii tatillerinde görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 12

Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım

Son dönemde büyük değişimiyle gündeme gelen Deniz Seki, "Yaz sezonunu terasta açtım" bikinili bir fotoğrafını yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 13

2021 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz televizyonlarındaki en iyi yapımlar ve oyuncular, İngiliz Akademisi tarafından ödüllendirildi. İşte 2021 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları...

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 14

Hande Erçel'den sorunların üstesinden gelme yöntemleri

Kerem Bürsin ile birlikteliğiyle gündemde olan oyuncu Hande Erçel, sorunlarının üstesinden gelme yöntemleri anlattı. Erçel, "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası. Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 15

Mehmet Açar seçti: puhutv'de en iyi 12 yabancı film

Sinema eleştirmeni-yazar Mehmet Açar,  puhutv’nin zengin film kütüphanesinden en iyi 12 yabancı filmi seçti.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 16

Billie Eilish'ten yeni şarkı: Lost Cause

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Lost Cause adlı yeni şarkısını, yönetmenliğini kendi üstlendiği klibiyle birlikte çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 17

Tiyatrocu Ahmet Yaşar Özveri evinde yarı baygın halde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekiplerce alınan Özveri, hastaneye kaldırıldı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 18

Denizden çıkarılan atıklarla Şirinler heykeli

Didim'de Dünya Çevre Günü’nde sıfır atık projesi kapsamında bir farkındalık çalışmasına imza atıldı. Kıyı ve deniz temizleme çalışmaları esnasında toplanan pet şişeler bir sanat eserine dönüştürüldü.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 19

Yarının Kadın Yıldızları olan 13 müzisyen belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 20

Kapalı olan sahnelere çözüm: Brezilya'da otobüsle konser

Brezilya'da salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir performans sergileyemeyen bir grup müzisyen bu duruma çözüm buldu. Müzisyenler üstü açık otobüsle kent sakinlerine klasik müzik konseri verdi.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 21

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor

2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde birlikte rol alan Deniz Uğur ile Erdinç Gülener dünyaevine giriyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 22

Menajerimi Ara 41. yeni bölüm ön izleme sahnesi

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 41. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede, Dicle’nin kovulduğunu öğrenen Kıraç, Ceyda’ya olan tüm öfkesini kusuyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 23

9. Boğaziçi Film Festivali'nin tarihleri açıklandı

9. Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23–30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 24

Puşkin'in eserleri en çok Türkiye'de dinleniyor

Storytel’in yaptığı araştırma, Rusya’da son derece popüler olan Aleksandr Puşkin’in eserlerinin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da yaygın olarak dinlendiğini ortaya koydu.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 25

Sivas'taki kazıda ortaya çıkan iki seramik parçası heyecan uyandırdı

Sivas Kalesi'nde ikinci etabı süren arkeolojik kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait olduğu düşünülen iki seramik parçası bulundu.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 26

Titanik’ten kurtulan Dr. Besim Ömer Akalın’a ait eser yayınlandı

Titanik faciasından kurtulan Dr. Besim Ömer Akalın’a ait “Sıhhıye-i Askeriye ve Umumiyede Tayyarelerden Edilecek İstifade” isimli eser, bir asır sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 27

Konya'da kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı

Konya'da, yıllardır kitap ve müzikseverlerin uğrak noktası olan 5 katlı Rampalı Çarşı, katlar arasında geçişleri sağlayan, zeminden çatıya uzanan sarmal rampalarıyla dikkati çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 28

410 yıllık Armaş Manastırı çöplüğe döndü

Kocaeli'de 1611 yılında kurulan Armaş Manastırı, üzerinden geçen 410 yıla rağmen varlığını sürdürüyor. Ancak 1800'lü yıllarda Ermeniler tarafından bir kısmı matbaa olarak kullanılan tarihi yapı, bugünlerde çöplüğe dönmüş durumda. Bölge halkı, manastırın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 29

Şair Cahit Zarifoğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor

Yedi Güzel Adam şiiriyle hafızalarda yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 34. vefat yıl dönümünde anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 30

Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? (6 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna'nın ardından Steven haftanın ikinci eleme adayı oldu. İşte 6 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021) - 31

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 7 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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