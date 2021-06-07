Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021)

ntv.com.tr 07.06.2021 - 17:15
Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı
Marvel'ın merakla beklenen Thor: Love and Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi ve filmin başrolü Chris Hemsworth'ün birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Hemsworth'ün dikkat çeken kasları çok konuşuldu.
Fenomen Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan dayak: Ölmek istemiyorum
Fenomen Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Can Topçu tarafından dövüldü. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini ifade eden Ermiş, eniştesini arayarak kurtuldu. Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diyerek eniştesinden yardım istedi ardından karakola gitti. Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim" dedi.
Kraliyet üyelerinden Meghan Markle ve Prens Harry'ye doğum tebriği
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Lilibet 'Lili' Diana adını verdikleri kızlarının doğumu sonrası kraliyet mensupları sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımladı.
Fenomen Logan Paul ile eski yıldız boksör Mayweather ringde
ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather ile fenomen ve sporcu Logan Paul gösteri maçına çıktı. İkiki 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi.
Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor
20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil
Game of Thrones'ta Missandei'si karakteriyle yıldızı parlayan şu sıralar ise Hızlı ve Öfkeli 9'un heyecanını yaşayan oyuncu Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için algı her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey bu her proje için geçerli değil" ifadelerini kullandı.
Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu
Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian, aynı yıl başladığı reality show programında bu kasetten bahsetmişti. Kardashian, yıllar sonra, reality show programında bu kaset hakkında neden yorum yaptığını anlattı.
Ata Demirer’den sonra balıkçılardan da Bozcaada'da müsilaj uyarısı
Yaz aylarını Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde Kuzey Ege Denizi'nden müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, "Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi’nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var, buyurun” mesajıyla paylaştı. Bozcaadalı balıkçılar ise, ada çevresinde deniz üzerinde az miktarda görülse de, dipteki müsilajın yoğunluğuna dikkat çekerek, avlanamaz hale geldiklerini söyledi.
Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis
Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca’nın eşi Ana Ligia de Saca’nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Gönül Dağı oyuncusu Gülsim Ali İlhan tacizciye sosyal medyadan seslendi: Son vermezsen açıklarım!
Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan, beş yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizciye sosyal medyadan seslendi. Ünlü oyuncu, birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı E.H.’yi "Tacize devam edersen fotoğraflarını yayınlarım" diyerek uyardı.
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde
Şarkıcı Adam Levine ile model Behati Prinsloo çifti Hawaii tatillerinde görüntülendi.
Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım
Son dönemde büyük değişimiyle gündeme gelen Deniz Seki, "Yaz sezonunu terasta açtım" bikinili bir fotoğrafını yayınladı.
2021 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz televizyonlarındaki en iyi yapımlar ve oyuncular, İngiliz Akademisi tarafından ödüllendirildi. İşte 2021 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları...
Hande Erçel'den sorunların üstesinden gelme yöntemleri
Kerem Bürsin ile birlikteliğiyle gündemde olan oyuncu Hande Erçel, sorunlarının üstesinden gelme yöntemleri anlattı. Erçel, "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası. Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet Açar seçti: puhutv'de en iyi 12 yabancı film
Sinema eleştirmeni-yazar Mehmet Açar, puhutv’nin zengin film kütüphanesinden en iyi 12 yabancı filmi seçti.
Billie Eilish'ten yeni şarkı: Lost Cause
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Lost Cause adlı yeni şarkısını, yönetmenliğini kendi üstlendiği klibiyle birlikte çıkardı.
Tiyatrocu Ahmet Yaşar Özveri evinde yarı baygın halde bulundu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekiplerce alınan Özveri, hastaneye kaldırıldı.
Denizden çıkarılan atıklarla Şirinler heykeli
Didim'de Dünya Çevre Günü’nde sıfır atık projesi kapsamında bir farkındalık çalışmasına imza atıldı. Kıyı ve deniz temizleme çalışmaları esnasında toplanan pet şişeler bir sanat eserine dönüştürüldü.
Yarının Kadın Yıldızları olan 13 müzisyen belirlendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.
Kapalı olan sahnelere çözüm: Brezilya'da otobüsle konser
Brezilya'da salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir performans sergileyemeyen bir grup müzisyen bu duruma çözüm buldu. Müzisyenler üstü açık otobüsle kent sakinlerine klasik müzik konseri verdi.
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor
2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde birlikte rol alan Deniz Uğur ile Erdinç Gülener dünyaevine giriyor.
Menajerimi Ara 41. yeni bölüm ön izleme sahnesi
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 41. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede, Dicle’nin kovulduğunu öğrenen Kıraç, Ceyda’ya olan tüm öfkesini kusuyor.
9. Boğaziçi Film Festivali'nin tarihleri açıklandı
9. Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23–30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Puşkin'in eserleri en çok Türkiye'de dinleniyor
Storytel’in yaptığı araştırma, Rusya’da son derece popüler olan Aleksandr Puşkin’in eserlerinin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da yaygın olarak dinlendiğini ortaya koydu.
Sivas'taki kazıda ortaya çıkan iki seramik parçası heyecan uyandırdı
Sivas Kalesi'nde ikinci etabı süren arkeolojik kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait olduğu düşünülen iki seramik parçası bulundu.
Titanik’ten kurtulan Dr. Besim Ömer Akalın’a ait eser yayınlandı
Titanik faciasından kurtulan Dr. Besim Ömer Akalın’a ait “Sıhhıye-i Askeriye ve Umumiyede Tayyarelerden Edilecek İstifade” isimli eser, bir asır sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından yayınlandı.
Konya'da kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı
Konya'da, yıllardır kitap ve müzikseverlerin uğrak noktası olan 5 katlı Rampalı Çarşı, katlar arasında geçişleri sağlayan, zeminden çatıya uzanan sarmal rampalarıyla dikkati çekiyor.
410 yıllık Armaş Manastırı çöplüğe döndü
Kocaeli'de 1611 yılında kurulan Armaş Manastırı, üzerinden geçen 410 yıla rağmen varlığını sürdürüyor. Ancak 1800'lü yıllarda Ermeniler tarafından bir kısmı matbaa olarak kullanılan tarihi yapı, bugünlerde çöplüğe dönmüş durumda. Bölge halkı, manastırın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.
Şair Cahit Zarifoğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor
Yedi Güzel Adam şiiriyle hafızalarda yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 34. vefat yıl dönümünde anılıyor.
Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? (6 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna'nın ardından Steven haftanın ikinci eleme adayı oldu. İşte 6 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 7 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…