Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2021)

Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil

Game of Thrones'ta Missandei'si karakteriyle yıldızı parlayan şu sıralar ise Hızlı ve Öfkeli 9'un heyecanını yaşayan oyuncu Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için algı her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey bu her proje için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

