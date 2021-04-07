Magazin ve sanat turu (7 Nisan 2021)

Haluk Levent'ten Parkinson hastalarına konser

Şarkıcı Haluk Levent, 11 Nisan Dünya Parkinson günü öncesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde (PARMER) Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) ile bir araya geldi. Hastalara küçük bir moral konseri veren Haluk Levent, "Onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Umarım Parkinson hastalığının bilinirliliği daha fazla artar" dedi.

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