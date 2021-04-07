Magazin ve sanat turu (7 Nisan 2021)

07.04.2021 - 17:42
Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif
Avustralyalı yıldız şarkıcı Iggy Azalea, sosyal medyada kendisine mesaj atan mavi tikli popüler hesapların mesajlarını yayınladı. İsimleri gizleyen yıldız şarkıcıya bir mesajda telefonda konuşması için 15 bin dolar teklif edildi.
Sri Lanka Güzellik yarışmasında taç skandalı: Boşandığı için tacını geri almaya kalktılar
Sri Lanka’da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika De Silva 1’inci olmasının ardından yarışmanın 2019 kazananı olan Caroline Jurie, Silva’nın tacını başından alarak 2’inci olan yarışmacıya taktı.
Ebru Şallı: Tiktok çocukların yeri değil
Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü isim, Demet Akalın’ın 7 yaşındaki kızı Hira’nın TikTok uygulamasında 7 bin TL harcamasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.
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Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik, İsmail Berhan'da evlilik teklifi aldı. Bu teklife "Evet" diyen Çelik düğün planlamasına başladı.
2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta
Dünyanın en değerli Paskalya yumurtalarını üreten Fabergé firması, Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterinden esinlenen bir yumurta tasarımı oluşturdu. Değerli mücevherlerle bezeli yumurtanın değeri 2,2 milyon dolar.
Jill Biden'ın kıyafeti tartışma konusu oldu
ABD’de First Lady Jill Biden’ın (69) kıyafet seçimi sosyal medyayı ikiye böldü. ABD’li sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı First Lady’yi bu giyim tarzı için çok yaşlı olduğu yönünde eleştirerek Biden’ı, Madonna’nın büyükannesine benzetti.
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Lily Allen'dan estetik açıklaması
İngiliz şarkıcı Lily Allen, kalçasından yağ aldırdığını açıklayarak, "Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım" diye konuştu.
Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden özür bekliyor
Son olarak birlikte kamera karşısına geçtikleri ve tartışmalı açıklamalar yaptıkları Oprah Winfrey röportajından sonra Prens Harry ve Meghan Markle'dan ses çıkmıyor. Ama çift hakkındaki iddiaların da ardı arkası gelmiyor.
Helena Bonham Carter: Tim Burton evlilik yerine film teklif etti
Ünlü yönetmen Tim Burton ile ilişkisini 2014 yılında sonlandıran oyuncu Helena Bonham Carter, eski sevgilisinin kendisine evlenme teklifi edeceğini sandığı anı anlattı. Toplantıda Burton'ın kendisine çekeceği Alice In Wonderland filminde rol teklif ettiğini söyleyen Carter, "Bu teklifi almak, evlenme teklifi almaktan daha iyiydi" ifadelerini kullandı
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Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi?
Geçtiğimiz ocak ayında Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edildi.
Caitlin Fitzgerald’ın evliliği Castro'ya suikast planını gündeme getirdi
Aktör Aidan Turner ile gizlice evlenen ABD’li oyuncu Caitlin Fitzgerald’ın dedesinin Küba lideri Castro’yu öldürmek istediği ortaya çıktı. CIA yöneticilerinden olan dede Fitzgerald, suikast planında Castro’ya tüberküloz ile enfekte edilen dalış tüpü vermeyi planlamış.
Çocuk oyunculaktan zirveye: Russell Crowe
Henüz 5 yaşındayken Spyforce dizisinin bir sahnesinde rol alan, 1990'de The Crossing ile sinemaya adım atan Russell Crowe kariyerine sayısız film sığdırdı. Akıl Oyunları, Gladyatör gibi unutulmaz yapımlara imza atan, 3 Oscar adaylığı, 1 Oscar ödülü ve sayısız başarı kazanan Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu, bugün itibariyle (7 Nisan 2021) 57. doğum gününü kutluyor. İşte 57. yaşına özel dünden bugüne unutulmaz Russel Crow filmleri...
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Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın boşanma davasında tablo krizi
Boşanma davaları devam eden Feryal ve Kemal Gülman çifti arasında bu kez tablo krizi çıktı. Kemal Gülman’ın avukatı, milyon dolarlık eserlerin satışının önüne geçmek adına koleksiyonerlere uyarıda bulundu.
Çernobil dizisinin Anatoly Dyatlov'u Paul Ritter, hayatını kaybetti
Harry Potter, James Bond filmleri ile Çernobil dizisinde rol alan İngiliz aktör Paul Ritter, 54 yaşında hayatını kaybetti.
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Akçaabat horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde
Karadeniz Bölgesi’nin halk dansları arasında yaygın olarak bilinen Akçaabat horonu, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat horonundaki figürler, yapılması zor hareketler, kültürel miras olarak koruma altına alınıp, gelecek nesillere doğru şekilde aktarılacak” dedi.
Oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenildi
Usta oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenik düştü.
Arda Turan'ın Özlem Şahin'e cinsel taciz davası yeniden başladı
Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık Arda Turan ve Özlem Şahin'in duruşmalara katılması kararından dönülmesine hükmetti. Duruşma, futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.
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Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor
Forbes'un açıkladığı 2021'in en zenginleri listesine 1 milyar dolarlık servetiyle girerek resmen milyarde ilan edilen Kim Kardashian, yeni bir işe girişiyor. Makyaj ve vücut şekillendirici markası olan Kardashian, cilt bakım markası kurarak kardeşi Kylie Jenner'a rakip oluyor.
Hadise: 'Roberto Carlos bacaklı' dediler
Yıllar önce fazla kiloları yüzünden eleştirilmesi hakkında ilk kez konuşan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" ifadelerini kullandı.
Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki
Beyonce'nin rap şarkıcısı eşi Jay-Z, üzerinde Kenya’daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtüyle Kenyalı Müslümanların tepkisini çekti.
Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’den ilk kareler
Angelina Jolie'nin gerilim türündeki yeni filmi Those Who Wish Me Dead’in ilk kareleri yayımlandı.
Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor
Kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerinin sergilendiği ilk Polis Müzesi, 9 Nisan'da açılacak.
Muallim filmine ABD'den 5 ödül
20. yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan Muallim filmi, American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül aldı.
Haluk Levent'ten Parkinson hastalarına konser
Şarkıcı Haluk Levent, 11 Nisan Dünya Parkinson günü öncesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde (PARMER) Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) ile bir araya geldi. Hastalara küçük bir moral konseri veren Haluk Levent, "Onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Umarım Parkinson hastalığının bilinirliliği daha fazla artar" dedi.
Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor
Dünyaca ünlü mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserler, uzman restoratörlerin hassas çalışmalarıyla korunuyor. Büyük hassasiyetle çalışan restoratör ekibi mozaiklerde meydana gelen bozulmaları gidererek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.
Edis'in Martılar şarkısı fizy'nin zirvesinde
Dijital müzik platformu fizy’de mart ayının ‘en’leri açıklandı. Son dönemin popüler isimlerinden Edis’in son parçası Martılar müzik tutkunları tarafından en fazla paylaşılan şarkı oldu. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın Öptüm Nefesinden isimli düeti en fazla dinlenen şarkı oldu.
Murat Yıldırım corona virüse yakalandı
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak oyuncu Murat Yıldırım'ın test sonucu pozitif çıktı. İşte Yıldırım'ın sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Akrep 17. yeni bölüm 2. fragman
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Perihan, Aras'a hayatının teklifini sunarken, Ayşem ölüm kalım mücadelesi veriyor.
5. İstanbul Tasarım Bienali beş yeni eserle veda ediyor
5. İstanbul Tasarım Bienali’nin şehrin farklı noktalarına yayılan yerleştirmelerine, 1 Nisan itibariyle yenileri eklendi. Ekim 2020'den bu yana evrilerek devam eden bienal son etabını 24 Nisan’da, gün boyu sürecek bir çevrimiçi etkinlikle tamamlayacak.
Kağıt Ev 2. tanıtım
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın başrolleri paylaştığı Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'den 2. tanıtım yayınlandı.
Osmanlı mirası 300 yıllık çeşme kaldırım altında kaldı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bulunan Osmanlı mirası 300 yıllık çeşmenin büyük bölümü kaldırım altında kaldı. Kitabesi de kayıp olan çeşmenin yeniden ihya edilebileceğini söyleyen tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "İstanbul, çeşme medeniyetine ev sahipliği yapan tek şehir. Sivil toplum kuruluşları organize olarak eski vakıfları canlandırmalı" dedi.
Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı
Mardin'e özgü 5 yöresel yemek olan kaburga dolması, ikbebet, kibe, sembusek ve badem şekeri coğrafi işaret alarak tescillendi.
Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Survivor'da kim elendi? (Survivor 6 Nisan 2021)
Survivor'da dün akşam ünlüler ve gönüllüler iletiim oyunu için mücadele etti. Kazananlar, ailelerinden gelen mesajları okuma şansını elde etti. Yarışmacılara ceza yağan ada konseyinde elenen isim de belli oldu. Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya arasında gergin anlar yaşandı. 6 Nisan Survivor'da kim elendi? İşte, 6 Nisan Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Ve yine Ay boşlukta, ne yapmayacağınızı biliyorsunuz /Günlük burç yorumları (7 Nisan 2021)
Eğer yeni bir şeylere başlayacaksanız saat 12.00 ye kadar başlayın derim. Geri kalan saatler sıfırdan işe başlamak için iyi değil.
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