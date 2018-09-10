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Magazin ve sanat turu (10 Eylül 2018)

10 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    CEZAEVİNE GİREN UFUK BAYRAKTAR'TAN AÇIKLAMA

    CEZAEVİNE GİREN UFUK BAYRAKTAR'TAN AÇIKLAMA
    Ezel dizisindeki ve Dağ filmindeki performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan en son ‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı olarak televizyon izleyicisinin karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007’de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "6 ay sonra görüşürüz" dedi.

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  • 2

    SCARLETT JOHANSSON ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYOR

    SCARLETT JOHANSSON ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYOR
    Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncusu Scarlett Johansson'ın Colin Jost'la evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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  • 3

    ÇAĞATAY ULUSOY HOLLYWOOD YOLCUSU

    ÇAĞATAY ULUSOY HOLLYWOOD YOLCUSU
    Geçtiğimiz ay Los Angeles’ta Angelina Jolie ve Johnny Depp'in de yer aldığı United Talent Agency ile el sıkışan Çağatay Ulusoy, Hollywood projesine imza atmak için önceki gün ABD'ye uçtu.

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  • 4

    ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER BELLİ OLDU

    ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER BELLİ OLDU
    Bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma kategorisinde bu yıl 8 uluslararası ve 2 ulusal film yer alacak.

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  • 5

    SERENAY SARIKAYA'DAN 1.5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

    SERENAY SARIKAYA'DAN 1.5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA
    Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, bir jean firmasıyla 1.5 milyon TL'lik yeni bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.

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  • 6

    DAVA AÇTILAR

    DAVA AÇTILAR
    Dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt'in evsiz kalanların ev sahibi olması için Make It Right adıyla kurduğu kuruma 'dolandırıcılık' davası açıldı.

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  • 7

    HADİSE'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

    HADİSE'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM
    Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

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  • 8

    TÜM ZAMANLARIN EN İYİ İKİNCİ AÇILIŞI (ABD BOX OFFİCE RAKAMLARI)

    TÜM ZAMANLARIN EN İYİ İKİNCİ AÇILIŞI (ABD BOX OFFİCE RAKAMLARI)
    The Conjuring'in yeni filmi olan The Nun, ilk hafta sonunda 53,5 milyon dolar hasılat elde ederek Box Office ABD'ye birinci sıradan giriş yaptı. İşte 7-9 Eylül 2018'de en çok izlenen yapımlar...

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  • 9

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA AYRILAN VE DEVAM EDECEK İSİMLER

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA AYRILAN VE DEVAM EDECEK İSİMLER
    Yeni sezonunun merakla beklenen eğlence programları arasında olan Güldür Güldür Show'da ayrılan ve devam edecek olan isimler açıklandı.

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  • 10

    RONALDO MADAME TUSSAUDS İSTANBUL’DA

    RONALDO MADAME TUSSAUDS İSTANBUL’DA
    Balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun 21. merkezi İstanbul'da ziyarete açılmıştı. Müze son olarak dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykelini ziyaretçileriyle buluşturdu.

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  • 11

    TALAT BULUT: HERKESE VE HER ŞEYE İNAT SETTEYİM

    TALAT BULUT: HERKESE VE HER ŞEYE İNAT SETTEYİM
    Taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut, rol aldığı Yasak Elma setinde kamera karşısına geçti. Bulut, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Herkese ve her şeye inat Yasak Elma setindeyim" dedi.

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  • 12

    TARİHİ İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ TAŞINDI

    TARİHİ İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ TAŞINDI
    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarihi Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın ardından Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümü de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşındı.

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  • 13

    BURCU BİRİCİK MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

    BURCU BİRİCİK MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
    Çiçero filmiyle beyazperdede boy göstermeye hazırlanan Burcu Biricik önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Makyajsız olduğu dikkatlerden kaçmayan 29 yaşındaki Biricik, "İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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  • 14

    "YORUMLAR BİZİ ETKİLEMEDİ"

    "YORUMLAR BİZİ ETKİLEMEDİ"
    Dünyaevine giren Mert Fırat ile İdil Fırat, kına gecesinde eleştirilen taht (tefour) ile ilgili konuştu. Mert Fırat, "Yorumlar bizi etkilemedi. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi" ifadelerini kullandı.

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  • 15

    SÖZ'ÜN BAHAR'I AYBÜKE PUSAT'IN YENİ PROJESİ

    SÖZ'ÜN BAHAR'I AYBÜKE PUSAT'IN YENİ PROJESİ
    Geçtiğimiz iki sezon boyuncu Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Kapı filmiyle beyazperdede boy gösterecek.

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  • 16

    ÜNLÜ OYUNCU NİŞANLANDI

    ÜNLÜ OYUNCU NİŞANLANDI
    Ünlü oyuncu Çiğdem Batur ile Onur Gülmek evlilik yolunda ilk adımı attı.

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  • 17

    ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR

    ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR
    Mersin'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, 19 ülkeden 100 engelli sanatçının katılımı ile yarın başlayacak.

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  • 18

    KADIKÖY PLAK GÜNLERİ’NDEN KARELER (27 BİN KATILIM)

    KADIKÖY PLAK GÜNLERİ’NDEN KARELER (27 BİN KATILIM)
    Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük plak buluşması 3. Kadıköy Plak Günleri’ne iki günde 27 bin kişi katıldı. Nostaljinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 1967 model Anadol marka otomobili ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer aldı.

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  • 19

    BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE 3 YENİ ÖDÜL VERİLECEK

    BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE 3 YENİ ÖDÜL VERİLECEK
    6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde filmler bu yıl ilk kez "FİYAB Yapımcı Ödülü", "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ve "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" için de yarışacak.

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  • 20

    DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI İÇİN GERİ SAYIM

    DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI İÇİN GERİ SAYIM
    Diyarbakır Kitap Fuarı dört yıl aradan sonra okurlarla buluşmak üzere gün sayıyor. 25 Eylül'de başlayacak olan fuar 30 Eylül'de sona erecek.

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  • 21

    BABYLON'DA SEZON AÇILIYOR

    BABYLON'DA SEZON AÇILIYOR
    Babylon yeni sezonu ilk konserleri için 15 Eylül'de kapılarını açıyor.

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  • 22

    ESKİ ABD BAŞKANLARININ OTOMOBİLLERİ SERGİLENİYOR

    ESKİ ABD BAŞKANLARININ OTOMOBİLLERİ SERGİLENİYOR
    ABD'de 350'den fazla klasik otomobilin bulunduğu bir sergi ziyarete açıldı. Kapalı otoparkta sergilenen otomobiller arasında Eski ABD başkanları Franklin Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford ve Richard Nixon için yapılan otomobiller de sergide yerini aldı. Sergi, rehber eşliğinde düzenlenen turlarla günde 8 kez ziyaret edilebiliyor. Tur fiyatları ise kişi başı 20 dolardan başlıyor.

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  • 23

    "BURASI KÜLTÜR TURİZMİNİN BAŞKENTİ SAYILABİLECEK BİR YER"

    "BURASI KÜLTÜR TURİZMİNİN BAŞKENTİ SAYILABİLECEK BİR YER"
    Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kapadokya bölgesindeki peribacaları arasında gösteri sundu. Anadolu Ateşi Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Burası kültür turizminin başkenti sayılabilecek bir yer" dedi.

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  • 24

    VEGAN FESTİVALİ (VEGFEST) SONA ERDİ

    VEGAN FESTİVALİ (VEGFEST) SONA ERDİ
    Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 bin kişinin katıldığı Uluslararası İstanbul Vegan Festivali (Vegfest) Fatma Turgut’un muhteşem konseriyle sonlandı.

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  • 25

    SARDES ANTİK KENTİ UNESCO'DA KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR

    SARDES ANTİK KENTİ UNESCO'DA KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR
    Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, UNESCO'da kalıcı olmayı hedefliyor. Salihli Turizm Derneği (SATURDER) Onursal Başkanı Mustafa Uçar, "İnsanlığa para gibi finans dünyasını ortaya çıkartacak, ticareti geliştirecek, takası ortadan kaldıracak bu kadar değerli veriler sunan bir yerin UNESCO'da geçici listede olması garipsenecek bir durum. Geçici listeden kalıcı listeye alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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  • 26

    İKİLİ İLİŞKİLERDE GİZEMLİ VE KISKANÇ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

    İKİLİ İLİŞKİLERDE GİZEMLİ VE KISKANÇ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
    Nispeten sakin, bizi çok fazla zorlamayacak, Yeni Ay’ın etkisini yoğun olarak hissedeceğimiz bir haftadayız. Bu haftanın en önemli gezegen hareketleri Venüs ve Mars’tan gelecek. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….

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