Magazin ve sanat turu (10 Eylül 2018)

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük plak buluşması 3. Kadıköy Plak Günleri’ne iki günde 27 bin kişi katıldı. Nostaljinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 1967 model Anadol marka otomobili ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer aldı.