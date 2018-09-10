Magazin ve sanat turu (10 Eylül 2018)

10 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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CEZAEVİNE GİREN UFUK BAYRAKTAR'TAN AÇIKLAMA
Ezel dizisindeki ve Dağ filmindeki performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan en son ‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı olarak televizyon izleyicisinin karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007’de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "6 ay sonra görüşürüz" dedi.
Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut, rol aldığı Yasak Elma setinde kamera karşısına geçti. Bulut, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Herkese ve her şeye inat Yasak Elma setindeyim" dedi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarihi Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın ardından Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümü de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşındı.
Çiçero filmiyle beyazperdede boy göstermeye hazırlanan Burcu Biricik önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Makyajsız olduğu dikkatlerden kaçmayan 29 yaşındaki Biricik, "İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Dünyaevine giren Mert Fırat ile İdil Fırat, kına gecesinde eleştirilen taht (tefour) ile ilgili konuştu. Mert Fırat, "Yorumlar bizi etkilemedi. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY PLAK GÜNLERİ’NDEN KARELER (27 BİN KATILIM)
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük plak buluşması 3. Kadıköy Plak Günleri’ne iki günde 27 bin kişi katıldı. Nostaljinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 1967 model Anadol marka otomobili ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer aldı.
ABD'de 350'den fazla klasik otomobilin bulunduğu bir sergi ziyarete açıldı. Kapalı otoparkta sergilenen otomobiller arasında Eski ABD başkanları Franklin Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford ve Richard Nixon için yapılan otomobiller de sergide yerini aldı. Sergi, rehber eşliğinde düzenlenen turlarla günde 8 kez ziyaret edilebiliyor. Tur fiyatları ise kişi başı 20 dolardan başlıyor.
Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, UNESCO'da kalıcı olmayı hedefliyor. Salihli Turizm Derneği (SATURDER) Onursal Başkanı Mustafa Uçar, "İnsanlığa para gibi finans dünyasını ortaya çıkartacak, ticareti geliştirecek, takası ortadan kaldıracak bu kadar değerli veriler sunan bir yerin UNESCO'da geçici listede olması garipsenecek bir durum. Geçici listeden kalıcı listeye alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.
İKİLİ İLİŞKİLERDE GİZEMLİ VE KISKANÇ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Nispeten sakin, bizi çok fazla zorlamayacak, Yeni Ay’ın etkisini yoğun olarak hissedeceğimiz bir haftadayız. Bu haftanın en önemli gezegen hareketleri Venüs ve Mars’tan gelecek. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….