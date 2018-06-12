Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2018)

Bazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka bir ismi daha var. Acun Ilıcalı da onlardan biri. Başka pek çok ünlü de şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...

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