Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2018)
ntv.com.tr
12 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: GÜZEL ÇEKİNÖzge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Denize gireceği sırada gazetecileri fark eden Özpirinçci, “Güzel çekin” diyerek espri yaptı.
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SEVGİLİSİNDEN AYAKLARINA ÖZEL İLGİTatil sezonunu açan ve İtalya'ya giden dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora güneşlenirken sevgilisi Andrew Watt ayak parmaklarına özel ilgi gösterdi. Watt sevgilisinin ayak parmaklarını severken ve öperken görüntülendi.
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ABD BAŞKANI TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KIM JONG UN BULUŞMADA NE YEDİ?
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un yakın tarihin en çok beklenen buluşmasında neler yenildi? İşte tarihi zirvenin masasında yer alan yemekler...
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DONALD TRUMP'IN KIZI IVANKA TRUMP İLE EŞİNİN YILLIK GELİRİ AÇIKLANDI
Beyaz Saray’da danışman olarak çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in geçen yıl 82 milyon dolar kazandıkları belli oldu.
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FAHRİYE EVCEN’DEN IMDB REKORUBu yıl sinema ve televizyonda bir projede yer almayan reklam filmlerini tercih eden Fahriye Evcen, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Global listede 1617. sıraya yerleşen Evcen'in bu sırası 2018’de Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıra olma özelliği taşıyor.
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OKAN BAYÜLGEN'İN EVİOkan Bayülgen, evinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Türkiye'nin diğer ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi ülke, şehir ve semtleri tercih ediyor. İşte ünlülerin oturdukları yerler ve evleri...
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BÜŞRA DEVELİ'DEN AYRILIK AÇIKLAMASIAyrıldıkları iddia edilen Büşra Develi ile Burak Deniz ikilisinden Develi yollarını ayırdıklarını açıkladı. Burak Deniz ise geçtiğimiz günlerde iddiaları yalanlamıştı.
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TARİHİ ZİRVE ESKİ NBA OYUNCUSUNU AĞLATTI
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen tarihi zirveye katılan eski basketbol oyuncusu ve Kim Jong Un’un yakın dostu Dennis Rodman, yaşananları anlatırken ağladı.
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SURVİVOR'A BİR İSİM DAHA VEDA ETTİTurabi, Mustafa Kemal ve Merve'den en az SMS oyunu alan Mustafa Kemal Survivor'a veda etti. Son bölümde ayrıca Acun Ilıcalı sakatlığı bulunan Turabi'ye "Bundan sonra oynama şansın gözükmüyor" dedi. "Ben iyiyim" diyerek yarışmaya devam etmek isteyen Turabi'nin durumu doktorla yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacak.
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PERSEPOLIS'İN YILDIZI CHIARA MASTROIANNI KAAN MÜJDECİ'NİN YENİ FİLMİNDE
Dünyaca ünlü İtalyan kökenli Fransız aktris ve şarkıcı Chiara Mastroianni, Kaan Müjdeci’nin yeni filmi Iguana Tokyo'nun başrolünde oynamayı kabul etti. Persepolis, Ready To Wear, Les Bien-Aimés, Les Chansons d'Amour gibi filmlerin yıldızı Mastroianni’nin, başrolünde yer alacağı filmin çekimleri, Tokyo ve Berlin’de gerçekleştirilecek.
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GAME OF THRONES'UN SPINOFF'UNUN ADI NE OLACAK?
Game of Thrones’un yaratıcısı George R. R. Martin, dizinin öncesinde yaşanan hikayeleri ele alan spinoff’u için isim önerisinde bulundu.
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TACİZ İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTUOyuncu Eda Ece taciz iddialarıyla gündeme gelen başrol arkadaşı Talat Bulut'la ilgili taciz iddiaları hakkında konuştu. Ece taciz edildiği iddia edilen kostüm asistanının dava açılırsa arkasında duracaklarını dile getirerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır" ifadelerini kullandı.
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'KANADA BAŞBAKANI'NIN TAKMA KAŞLARI DÜŞTÜ'
Siyaset magazinininde 'yakışıklılığıyla' haber olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ev sahipliğini yaptığı G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği tartışmaların ardından kaşları düşmüş halde medyanın karşısına geçmesi, Twitter'ı salladı.
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ACUN ILICALI'NIN GERÇEK ADI İLKOKUL KARNESİNDE ORTAYA ÇIKTIBazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka bir ismi daha var. Acun Ilıcalı da onlardan biri. Başka pek çok ünlü de şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...
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NURİ BİLGE CEYLAN’IN AHLAT AĞACI’NA TELİF İDDİASIUsta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı'ndaki 'Su katılmamış taşralı' başlıklı mektubun metin yazarı Polat Onat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metnin filmde kullanılmasıyla ilgili kendisinden izin alınmadığını ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.
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AFRA SARAÇOĞLU'NA UYARI: BU KADAR SAF OLMAFazilet Hanım ve Kızları'nın Ece Çamkıran'ı Afra Saraçoğlu şöhretin kendinisi değiştirmediğini söyledi ve diziyle ilgili sokakta insanlardan 'Bu kadar saf olma' 'Ne zaman doğuraçaksın' gibi tepkiler aldığını söyledi.
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ÇUKUR'DA KATLİAM GİBİ SEZON FİNALİ
Çukur'da katliam gibi sezon finali (Çukur sezon finalinde kimler öldü?)
Çukur’un 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşandı. Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse butün karakterler diziye veda etti. İşte Çukur oyuncuları, rolleri ve dizi hakkında bilmeniz gerekenler...
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ŞİRİNLER KÖYÜ ZİYARETE AÇILDIÇizgi film kahramanı Şirinler'in 60'ıncı yaşı dolayısıyla Brüksel'de kurulan Şirinler Köyü ziyarete açıldı.
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SİNEM KOBAL'DAN DOĞAL PAYLAŞIMEşi Kenan İmirzalıoğlu'yla mavi tura çıkan Sinem Kobal Instagram'dan doğal haliyla çekilmiş bir karesini yayınladı. Koval fotoğrafa, "Uyanamayanlar" notunu düştü.
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PARIS HILTON: SANILDIĞI GİBİ DEĞİLİMAntalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Paris Hilton, "Sanıldığı gibi değilim, aslında çok şeker bir kızım" dedi.
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BAŞROL OYUNCUSU SÖZ'E VEDA ETTİSöz'ün dün akşam yayınlanan sezon finali geceye damga vurdu. İki sezondur Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat senaryo gereği hayatını kaybetti ve projeye veda etti.
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EMİNEM KONSERİNDE SİLAH SESİ PANİĞİEminem’in, İngiltere’deki konseri sırasında kullandığı silah sesi efekti, izleyenleri korku ve paniğe sürükledi.
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"AYAKLARA ÖZGÜRLÜK"Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu Deniz Baysal sosyal medyadan paylaştığı tatil pozunu, "Ayaklara özgürlük" notuyla yayınladı. İşte Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları.
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BRITNEY SPEARS'IN 13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ
Britney Spears kendisinde 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari için sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu. İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN 147 BİN 500 TL ÖDÜLKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kapıları Aralamak" konulu "Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması"nda, toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.
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EN İYİ ÜÇÜNCÜ AÇILIŞA İMZA ATTI (GİŞE RAKAMLARI)Türkiye'deki sinema salonlarında geçtiğimiz hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girmişti. Jurassic World: Fallen Kingdom, ilk filmin de üzerinde bir açılış performansıyla ilk üç günde 212.426 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Film bu performansla haziran ayı tüm zamanların en iyi üçüncü açılışına imza attı.
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ÜNLÜ ŞEF ANTHONY BOURDAIN'IN İNTİHAR NEDENİ BELLİ OLDU
Oyuncu Rose McGowan, arkadaşı Asia Argento’yu savunarak, onun ünlü şef Anthony Bourdain’ın intiharından sorumlu tutulamayacağını belirten bir açık mektup yazdı. McGowan, ünlü şefin intihar nedenini de açıkladı.