Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020)

13 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

13.08.2020 - 17:15

Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 1

Sümela Manastırı için 15 Ağustos uyarısı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı, 15 Ağustos Cumartesi günü belli saatler arasında ziyarete açık olacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 2

Fatih Sultan Mehmet tablosu kargo ile gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haziran ayında satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunu teslim almak üzere Londra'ya giden İBB yetkilileri, İstanbul'a döndü. Tablonun ise kargo ile İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 3

Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy Menajerimi Ara'da

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'ya Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy konuk oluyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 4

Dünya Solaklar Günü 

Solaklar Günü dünyada her yıl 13 Ağustos'da kutlanıyor. İşte 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü'nde solaklar hakkında bilmeniz gerekenler...

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 5

Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu. Uzman Antropolog Özge Kahya, "Daha önce bulunduğumuz alandaki fosiller arasında, filler, üç toynaklı atlar, gergedanlar ve boş boynuzlular dediğimiz ailelere ait canlıların fosillerini bulduk. Bu sefer ilk defa Yamula Barajı kıyısında kaplumbağa fosiline rastladık" dedi.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 6

Bolu'da tarihi hamam restore ediliyor

Bolu'da, Osmanlı döneminde yapılan Kızılay Hamamı, restore ediliyor. Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı, restorasyonun 1,5 milyon TL'ye mal olacağını, hamamda spor salonu, sauna ve kafe hizmeti verileceğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 7

Merve Boluğur: Sosyal medyada tanıştık

Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı hakkında "Sosyal medyada tanıştık" açıklaması yaptı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 8

Donald Trump'ın saçı için şikayetçi olduğu duş başlığı standardı değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump, saçlarına önem verdiğini ancak banyolarda tazyikli su akmadığı için duşta daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine ABD Enerji Bakanlığı, duş başlığından akan litre miktarında düzenlemeye gitmeye karar verdi.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 9
Avatar 2'den yeni set fotoğrafları2009'da gösterime girmesinden sonra 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi unvanını koruyan Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için sıkı corona virüs önlemleriyle sete dönüldü. Yapımcı Jon Landau sette yeni fotoğraflar paylaştı.
Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 10

Prens Harry ve Meghan Markle ödemedikleri borçlarıyla gündemdeler

Prens Charles'ın, Prens Harry ve Meghan Markle'a Santa Barbara'da 8 milyon sterlinlik bir malikane almaları için sessiz sedası para aktardığı iddia edildi. Bunun üzerine ünlü çiftin Frogmore Cottage'ın renovasyonu için harcadıkları 2.4 milyon sterlini geri ödeme sözünü tutmadığı hatırlatıldı ve borçlarını ne zaman ödeyecekleri tartışılmaya başlandı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 11

Kütahya Kalesi'nde Frig kalıntıları aranacak

Türkiye'nin önde gelen büyük kalelerinden olan tarihi Kütahya Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılarda, Friglere ait izler aranacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 12

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Galata Kulesi açıklaması

Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntüleri tartışma konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Galata Kulesi'nin zemin katındaki çalışmanın, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemi olduğu belirtilerek, "Yapılan çalışmalar, bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 13

Selena Gomez'den K-pop grubu Blackpink ile düet

Yıldız şarkıcı Selena Gomez K-pop grubu Blackpink ile düet yaparak müzikseverlere sunacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 14

Michael Jackson’a benzerliğiyle fenomen oldu

İngiltere'de yaşayan genç bir kadın, Pop’un Kralı olarak tanınan ve 2009’da vefat eden Amerikalı ünlü şarkıcı Michael Jackson’a benzerliğiyle sosyal medyada viral oldu. Lorun Elisabeth gibi farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 15

Avatar 2'den yeni set fotoğrafları

2009'da gösterime girmesinden sonra 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi unvanını koruyan Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için sıkı corona virüs önlemleriyle sete dönüldü. Yapımcı Jon Landau sette yeni fotoğraflar paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 16

Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti

83 yaşındaki sinema oyuncusu Meral Niron Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Niron, özellikle TRT'de yayınlanan 'Bizim Evin Halleri' dizisiyle tanınıyordu.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 17

35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu

Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapan Elçin Sangu bir başka Star TV dizisi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlara dönüyor. Başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı yeni dizisiyle konuşulan Sangu, bugün (13 Ağustos 2020) 35. doğum gününü kutluyor. İşte Leyla karakterini canlandıracağı yeni dizisi öncesi yeni yaşında Elçin Sangu hakkında merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 18

Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi

Hindistan’da iş insanı Srinivas Gupta,hayatını kaybeden eşin sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptırarak, evinin baş köşesine yerleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 19

Monet’nin nilüferleri İngiltere’ye gidiyor

Claude Monet’nin üç nilüfer resmi, önümüzdeki yıl Londra’daki The National Gallery’de gerçekleşecek sergide yer alacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 20

Ariana Grande ile Dalton Gomez aşkı 13.7 milyon dolar’lık malikaneyle başladı

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı sevgilisi Dalton Gomez ile gündemde. Çiftin ilişkisinin Grande’nin kendisine doğum günü hediyesi olarak, 13.7 milyon dolar’a malikane almasıyla başladığı iddia ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 21

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu ilan edilen Dwayne Johnson parasını nasıl harcıyor?

The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, Forbes tarafından 2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edildi. Peki ama bu yıl 87,5 milyon dolar kazanan oyuncu parasını nasıl harcıyor? İşte Johnson hakkında çok bilinmeyen ilginç bilgiler...

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 22

Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve kazı yürütülen Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi gün yüzüne çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 23

Sky ve HBO'dan ortak korku dizisi: The Baby

Sky ve HBO'dan ortak korku dizisi The Baby geliyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 24

Dana şırdan ülke sınırlarını aştı

Adana'nın ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı. Neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanı, hem gözü hem de mideyi doyuruyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 25

İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nı 1 Haziran'dan bu yana 25 bin kişi ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 26

Big Bang Theory'nin Sheldon'ı Jim Parsons diziden ayrılma nedenini açıkladı

Big Bang Theory'de Sheldon karakterini canlandıran Jim Parsons diziden ayrılma nedenini "Son 2 sezon olacağına dair içimde bir çeşit şüphe vardı" diye açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 27

Fenomene eski eşten dava: Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor

Pazarlama ve iş geliştirme direktörü Burak Aydoğan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ‘Zynpzeze’ lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a velayetin değiştirilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması için dava açtı.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 28

Lady Gaga: Zihinsel sorunlarım var

Guinness Dünya Rekoru, Brit ve Grammy ödülleri gibi sayısız başarıya imza atan Lady Gaga, kullandığı antipsikotik ilaç nedeniyle beynini her zaman kontrol edemediğini itiraf etti.

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Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020) - 29

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler

Yasemin Allen Star Tv ekranlarında yeni başlayacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile başrolü rol alacak. 53 ülkede yayınlanan ‘Strike Back’ dizisinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen hakkında merak edilenler...

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