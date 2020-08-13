Magazin ve sanat turu (13 Ağustos 2020)

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu ilan edilen Dwayne Johnson parasını nasıl harcıyor?

The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, Forbes tarafından 2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edildi. Peki ama bu yıl 87,5 milyon dolar kazanan oyuncu parasını nasıl harcıyor? İşte Johnson hakkında çok bilinmeyen ilginç bilgiler...

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