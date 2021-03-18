Magazin ve sanat turu (18 Mart 2021)

18.03.2021 - 17:33
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili
Aldatma iddiaları sonrası ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" açıklamasıyla ilişkilerinin devam ettiğini vurgulayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti Dominik tatiline çıktı. İkili kiralıkları villada görüntülendi.
İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı davasında karar
İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı, Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, iki sanığa da aynı suçtan ayrı ayrı 30'ar yıl hapis cezası verirken, bir sanık ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi paylaşımları
Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 106. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medyadan bu anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. İşte ünlülerin Çanakkale Zaferi paylaşımları...
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Donald Trump’ın serveti 700 milyon dolar eridi
Donald Trump, dört yıllık başkanlık döneminde servetinin bir kısmını kaybetti. Bloomberg, başkanlığı öncesi ve sonrasındaki servet farkını hesaplamak için Trump’ın Mayıs 2016 ve Ocak 2021 arasındaki mali kayıtlarını inceledi. Covid salgını ve bir dizi ihtilaf sayesinde eski başkanın serveti, görevde olduğu süre boyunca 3 milyar dolardan 2,3 milyar dolara düştü. Eski başkanın geniş ticari ağının son durum analizi, mülklerinin değerinin, karantina önlemleri nedeniyle düştüğünü gösteriyor.
Drake'den Kim Kardashian'a mesaj
Yıldız şarkıcı Drake'in aralarının açık olduğu Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a mesaj gönderdiği iddia edildi.
Kanye West servetini 6,6 milyar dolara çıkardı
Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, bu dönemde servetini daha da büyüttü. Müziğin yanı sıra spor ayakkabı ve giyim markasından da para kazanan West'in servetini 6,6 milyar dolara çıkardığı belirtildi.
Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e: Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) yaşadığı süreci anlattı. Zor günler geçirdiğini dile getiren Kapurtu, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e, "Bir kez aramadı, bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok" diyerek istifaya çağırdı.
Cara Delevingne: İntiharın eşiğinden döndüm
Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken Cara Delevingne, cinselliğiyle yüzleşmesinin intihara meyilli hissetmesine yol açtığını ancak şimdi bunun sevdiği bir parçası olduğunu açıkladı.
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İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile bir sürdir birlikte olduğu Gözde Doyran dünayevine girdi.
Billie Eilish'ın yeni imaj paylaşımı Instagram rekoru kırdı
Yeşil-siyah saçlarıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, imajını değiştirdi, sarışın oldu. Eilish'ın sarışın fotoğrafı Instagram'da beğeni rekoru kırmasını sağladı.
Banksy’nin, Create Escape (Hapishaneden Kaçış) eserine saldırı
Gizemli grafiti sanatçısı Banksy'nin, Reading Hapishanesi duvarına yaptığı Create Escape (Hapishaneden Kaçış) eseri kırmızı boya ile tahrif edildi.
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Guy Ritchie: Türkiye büyük bir ilham kaynağı
Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Türkiye'nin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.
Viola Davis First Lady'lerin hayatını anlatan The First Lady dizisinde Michelle Obama olacak
ABD'deki başkan eşleri, The First Lady dizisine konu oluyor. Dizide Michelle Obama'yı Oscar'lı oyuncu Viola Davis canlandıracak. Obama, kendisini Davis'in oynamasına dair yorum yaptı.
Rusya'da mahkeme dövmeli ve piercingli kadının anneliğe uygun olmadığına karar verdi
Rusya'daki bir mahkemenin piercingleri ve dövmeleri sebebiyle üç çocuklu bir annenin ebeveyn olmaya uygun olmadığına karar verdi.
Oscar Ödülleri'nin bir bölümü sosyal mesafe için tren garında düzenlenecek
Her yıl düzenlenen ve 93'üncüsü yaklaşan Akademi Ödülleri gösterisinin bir kısmının, pandemide sosyal mesafenin korunması amacıyla Los Angeles şehir merkezindeki tren garında yapılmasının planlandığı bildirildi.
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Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar: Belgelerle konuşacağım
Otomobilinde uyuşturucu bulunan ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar yaptığı yeni açıklamada, "Belgelerle konuşacağım" dedi.
Alessandra Ambrosio ile Richard Lee aşkı belgelendi
Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Nicolo Oddi'den ayrılan model Alessandra Ambrosio, iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başladı. Bir restoranda akşam yemeği yerken görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.
Venom: Let There Be Carnage’ın vizyon tarihi yine ertelendi
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Sony Pictures, Venom: Let There Be Carnage filminin vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
Sophie Mas ve Natalie Portman'dan yeni anlaşma
Yıldız oyuncular Natalie Portman ve Sophie Mas Apple ile genel anlaşma imzaladı.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler
Evcil köpekler, özellikle beslenmek istediklerinde bunu kendi yollarıyla anlatıyor. Farklı ırklardaki köpeklerin mamalara verdiği tepkiler kimi zaman gülümsetiyor kimi zaman ise endişelendiriyor. Köpeklerin sahipleriyle kurdukları mama iletişimi dikkati çekiyor.
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Demi Lovato eski erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini açıkladı
Demi Lovato'nun yakında YouTube'da yayınlanacak belgeselinde, uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradığını açıklamasının ardından, bu defa da eski erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını söyledi.
Sanatçı Tarık Tolunay eserini Blockchain ile imzaladıktan sonra 36 bin dolara sattı
Dijital ortam sanatçısı Tarık Tolunay, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'ü gösteren "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı. 20 Ethereum'a alıcı bulan eserin tek orijinal hali, böylelikle 36 bin dolara satılmış oldu.
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 21 Mart Pazar akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadın babasına isyan ediyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Emre Kınay corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak oyuncu Emre Kınay'ı test sonucu pozitif çıktı. İşte Kınay'ın sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
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Hayranları Al Pacino'nun etrafını sardı
House Of Gucci filminin çekimleri için İtalya'nın Milano kentinde bulunan ünlü aktör Al Pacino, önceki gün kaldığı otelden çıkarken objektiflere yansıdı. Kapının önünde Pacino'yu bekleyen hayranları, fotoğraf çekilmek için usta oyuncunun etrafını sardı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Zaferi anısına bir video yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi, Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda izlenime sunuldu. Yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.
Türk sinemasının unutulmaz turisti: Sadri Alışık
Türk sinemasında canlandırdığı "Turist Ömer" karakteri ile hafızalarda kalan, Şaka ile Karışık, Fıstık Gibi Maşallah, Helal Olsun Ali Abi ve Ah Güzel İstanbul adlı unutulmayan filmlerde rol alan oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti.
Gaziantep'in yeni lezzeti kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'te kebapçı Ahmet Çadır, kıyma kebabını şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurusunda bulunan Çadır, bu kebabın daha lezzetli olduğunu söyledi.
Tutkulu ilişkilere dikkat / Günlük burç yorumları (18 Mart 2021)
Bugün aşk tanrıçası Venüs ile mafya babası Plüton arasında bir ilişki başlıyor. Hoş geldin kıskançlık krizleri!