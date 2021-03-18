Magazin ve sanat turu (18 Mart 2021)

Donald Trump’ın serveti 700 milyon dolar eridi

Donald Trump, dört yıllık başkanlık döneminde servetinin bir kısmını kaybetti. Bloomberg, başkanlığı öncesi ve sonrasındaki servet farkını hesaplamak için Trump’ın Mayıs 2016 ve Ocak 2021 arasındaki mali kayıtlarını inceledi. Covid salgını ve bir dizi ihtilaf sayesinde eski başkanın serveti, görevde olduğu süre boyunca 3 milyar dolardan 2,3 milyar dolara düştü. Eski başkanın geniş ticari ağının son durum analizi, mülklerinin değerinin, karantina önlemleri nedeniyle düştüğünü gösteriyor.

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