Magazin ve sanat turu (5 Mart 2021)

Fast & Furious 9 vizyon tarihi bir kez daha ertelendi



Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Universal Pictures, Amerika'nın Anma Günü hafta sonunda piyasaya çıkması planlanan Fast Furious 9'un (F9) vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...



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