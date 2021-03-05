Magazin ve sanat turu (5 Mart 2021)

ntv.com.tr 05.03.2021 - 17:47
Evcil sürüngenine kıyafet giydiren Kim Kardashian'a tepki
Reality show yıldızı Kim Kardashian, sahiplendiği kertenkelesine kıyafet giydirip sosyal medyada paylaşınca tepki topladı. Bir hayranı, "Onu giydirmeyi bırakın, derileriyle nefes alıyorlar" dedi.
Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun
Türkiye, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin acısını yaşıyor. 2 askerimizin de yaralandığı kazanın ardından ünlü isimler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.
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Morali bozulan Kraliçe II. Elizabeth'e iki yavru köpek hediye edildi
Torunu Prens Harry'nin kraliyetten ayrılma kararı ve eşi Prens Philip'in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'e neşelenmesi için iki sevimli dost getirildi
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Adele eşi Simon Konecki'den resmen boşandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in, Eylül 2019'da başlayan Simon Konecki ile boşanma davası sonuçlandı. Adele artık resmen bekar!
Napoleon Bonaparte filminde Joaquin Phoenix'e, Jodie Comer eşlik edecek
İki Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix'in Joker'deki başarısının ardından Napoleon Bonaparte'ın canlandıracağı Kitbag filmi için Killing Eve'in yıldızı Jodie Comer ile görüşmelere başlandı.
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Neslihan Atagül: Kadir ile konuşmadan anlaşıyoruz
Sağlık problemleri nedeniyle erkanlara ara veren Neslihan Atagül; ilişkisinde hem aşkı, hem de arkadaşlığı yaşamanın çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.
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Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde
Bullet Train filminin Los Angeles'ta yapılan çekimlerinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrol oyuncusu Brad Pitt'in kamera arkası görüntülerinde, kanlar içinde ve kirli hali dikkat çekti.
Meghan Markle'dan Kate Middleton’a 'haber sızdırma' suçlaması
Meghan Markle terk ettiği kraliyet sarayı arasında gerilim sürüyor. Saray kaynakları, Meghan Markle'ın, Kate Middleton ile Camilla Parker’ı “kendisi hakkında basına olumsuz haberler sızdırmakla” suçladığını öne sürdü.
Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden
Alison Carey'den sonra Morgan Carey de kardeşi Mariah Carey'nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey'de ismi geçtiği için tazminat davası açtı.
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Kadın Oyunları Festivali başladı
Kadın Oyunları Festivali, Bilkent Center ev sahipliğinde Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) iş birliğinde Frida oyunu ile başladı. Bilkent Sahne AST’ta sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşen gösterim yoğun ilgi gördü.
Büşra Develi: 900’lü hatlar mağduruyum
Büşra Develi, herkesin görüntüsünden dolayı ondan zarafet beklediğini ama göründüğünün aksine içinde bir sokak çocuğu barındırdığını itiraf etti. 27 yaşındaki Develi oyunculuk isteğinin 900’lü hatlar mağduru olmasıyla bağlantısını açıkladı.
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Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı, 8 Mart Pazartesi günü 43. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. İşte Sefirin Kızı 43. bölüm konusu ve fotoğrafları...
Sofia Vergara'nın embriyon zaferi
Modern Family dizisiyle tanınan 45 yaşındaki oyuncu Sofia Vergara ile eski nişanlısı Nick Loeb dondurulmuş embriyonlar yüzünden mahkemelik oldukları davada karar belli oldu. Mahkeme Loeb'in embriyonları Vergara'nın izni olmadan kullanmasını yasakladı.
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Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi’nden çalınan Rönesans dönemine ait zırh ve miğfer, 38 yıl sonra ortaya çıktı.
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Karantina kurallarını ihlal eden Rita Ora jüriden kovuldu
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, 30'uncu doğum gününde ülkesindeki karantina kurallarını ihlal ederek parti düzenlemesinin ardından tepki toplamaya devam ediyor. Ora, jüri üyesi olduğu yarışma programından atıldı.
Kaçakçılardan kurtarılan 'Arinna'nın Güneş Tanrıçası' heykelciği ait olduğu Anadolu topraklarında sergileniyor
Tarihi eser kaçakçılarından kurtarılan, altın ve gümüşten yapılmış 2,7 santimetre boyundaki 'Arinna'nın Güneş Tanrıçası' heykelciği, ait olduğu topraklarda, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin özel hazine odasında ziyaretçileriyle buluşuyor.
Londra'daki Abbey Road Caddesi'ne ait tabela 37 bin sterline satıldı
İngiltere'nin başkenti Londra’da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road’da bulunan tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.
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Dünyada 2020'nin en çok satanı BTS oldu
Güney Koreli müzik grubu BTS, 2020'nin dünya çapında en çok satan sanatçı unvanını aldı.
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Fast & Furious 9 vizyon tarihi bir kez daha ertelendi
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Universal Pictures, Amerika'nın Anma Günü hafta sonunda piyasaya çıkması planlanan Fast Furious 9'un (F9) vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
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Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 7 Mart Pazar günü 28. bölümüyle ekrana gelecek. Dicle’nin Ömer’le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış’ın verdiği tepki Ömer’le karakola düşmelerine sebep olur. İşte Menajerimi Ara dizinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Usta yönetmen Jean-Luc Godard sinemayı bırakıyor
Fransız Yeni Dalgası'nın (Nouvelle Vague) en etkili isimlerinden 90 yaşındaki yönetmen Jean-Luc Godard, yönetmenlik yolculuğunun sonuna yaklaştığını açıkladı. Sinemaya veda etmeden önce iki proje daha yapacağını söyledi.
Irina Shayk dijital Versace defilesine çıktı
Ünlü model Irina Shayk, Milano Moda Haftası kapsamında online olarak ve seyircisiz düzenlenen Versace defilesine çıktı. Ünlü model, defileye hazırlanma anını sosyal medyada paylaştı.
Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti
Psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay hayata veda etti. Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri bulunan Tanaltay 88 yaşındaydı.
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Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de önceki gün vefat eden psikolog yazar ve şair Suna Tanaltay, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Türkiye'den Prof. Dr. Bass için taziye mesajı
Kazılar Dairesi Başkanlığı, 60 yılı aşkın dünyada ve Türkiye'de sualtı arkeolojisine emek veren ve ABD'de hayatını kaybeden Prof. Dr. George F. Bass için taziye mesajı yayımladı.
Danilo Zanna: Eşime ilk tanışmamızda Sezen Aksu şarkısı söyledim
MasterChef'in jüri üyelerinden ünlü şef Danilo Zanna, hayatına dair özel anları anlattı. Eşiyle tanıştığında ona Sezen Aksu’nun İstanbul şarkısını söylediğini aktaran Zanna, Türkiye'de 'kız isteme' ve aşure geleneğini çok sevdiğini ifade etti.