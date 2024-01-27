Gözler bu hafta Fed'de olacak

Karar öncesi piyasada Fed'in ilk faiz indirimi için Mayıs ayı ön plana çıkmış durumda. Bundan birkaç hafta önce Mart ayında bir faiz indirimine yüzde 80 ihtimal veriliyordu. Ancak hem 11 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile tahminler gerilemeye başladı. ABD'de Aralık enflasyonu yıllık yüzde 3,2 gerçekleşmesi beklenirken yüzde 3,4 gelerek sürpriz yapmıştı. O günden sonra açıklanan her veri sonrası faiz indiriminin Mart'ta gerçekleşmesi ihtimali düşüş gösterdi, yüzde 40'lara kadar geriledi.



ABD'de faiz kararının yanı sıra cuma günü açıklanacak olan Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam datası da önemli. İstihdamda öngörülenin üzerinde bir artış gerçekleşmesi faiz indiriminin erkene çekilme ihtimalini daha da azaltabilir. Ayrıca, gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını duyuracak.



Yurt içi piyasaları etkileyecek en önemli gelişme hafta sonu Amerika'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı. Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağını ve 79 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligat Kongre'ye gönderildi. ABD ile ilişkiler piyasada doğrudan yansıma buluyor. Daha önce F-16 ile ilgili yaşanan sorunlar Borsa İstanbul'a satış getirmişti. Yeni haftaya girerken bu kez pozitif bir bekleyiş var.



İçeride ekonomik takvim de yoğun. Salı günü Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi rakamları takip edilecek. Çarşamba günü dış ticaret ve turizm istatistikleri açıklanacak. Perşembe günü Merkez Bankası'nın haftalık verileri izlenecek. Merkez Bankası'nın rezervlerinde son haftalarda düşüş yaşanıyor. Bu durumun terse dönüp dönmediği takip edilecek.