Faizde karar haftası

AA Finans'ın anketine katılan 14 ekonomistin tamamı faizin yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 38,75. Yani ekonomistler Merkez Bankası'nın özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirimine başlayabileceğini düşünüyor. Banka'nın karar metninde bu yönde vereceği mesajlar kritik olacak. Faizlerin ne kadar süre yüksek tutulacağı, ilk indirimin ne zaman başlayacağı gibi konularda yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak.



Hafta içerisinde Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, bu konuya da yer verildi. Enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilebileceği dile getirilirken, TCMB'nin faizi yıl ortasında indirmeye başlayabileceği vurgulandı.



Faiz kararına ilişkin diğer önemli başlık ise TL vadeli mevduat faiziyle ilgili adım atılıp atılmayacağı. Merkez, Aralık ayı kararı sonrası TL depo alım ihaleleri başlatmıştı. Bu toplantının ardından benzer bir adım gelip gelmeyeceği izlenecek. Merkez Bankası karar metninde mevduatın payının artırılması için yapılan düzenlemelere zaten atıf yapılıyor. TL vadeli mevduatta faizin gerilemesi özellikle dolarizasyon riskini canlandırıyor. Ekonomistler bu nedenle bir süredir gerileyen TL vadeli mevduatlar için yeni önlemler gelebileceğini belirtiyor.



Yeni haftada içeride Salı günü Tüketici Güven Endeksi ve Perşembe günü İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı verileri duyuracak.



AVRUPA'DA FAİZ KARARI AÇIKLANACAK



Yurt dışında da önemli gündem başlıkları var. TCMB'nin faiz kararından yaklaşık 2 saat sonra Avrupa Merkez Bankası'nın kararı belli olacak. Bankanın faizi sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. ECB için "Nisan'da faiz indirir" tahminleri de artık iyiden iyiye azaldı. Hafta ortasında Davos'ta konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, indirim için yaz ayını işaret etti. Lagarde, "Aşırı iyimser piyasa enflasyon ile mücadeleye yardımcı olmuyor" uyarısı yaptı.



ABD Merkez Bankası (Fed) kanadında da işler farklı değil. Piyasada Fed'in Mart ayında faiz indireceği beklentisinin oranı yüzde 80'leri geçmişti. Şimdi bu oran yüzde 50'nin de altına geriledi. Fed faiz kararını 31 Mart'ta duyuracak. O zamana kadar yayımlanacak veriler ile beklentiler yine değişim gösterebilir.



Perşembe günü ABD'de 4. çeyrek büyüme verisi belli olacak. Amerika'da çeyreklik büyümenin yüzde 2'yi aşması bekleniyor. Haftanın son günü ise kişisel tüketim harcamaları fiyatları verisi açıklanacak. Her iki veri de Fed ile ilgili beklentileri yeniden şekillendirebileceği için önemli.