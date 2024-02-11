Piyasalar ABD verisini bekliyor

Yeni haftada da gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Veri salı günü TSİ ile 16.30'da açıklanacak. Beklentiler son iki aydır artan yıllık enflasyonun bu kez düşüşe geçeceği yönünde. Aralık'ta yüzde 3,4'e çıkan enflasyonun yüzde 2,9'a inmesi öngörülüyor. Enflasyon bu rakamın üzerinde gelirse Fed'in Mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimali azalır. Ancak tam tersi gerçekleşirse Mayıs ayı için beklenti daha da artar. Şu an piyasalardaki fiyatlamalar faizin Mayıs'ta yüzde 61 düşmesine, yüzde 39 sabit kalmasına işaret ediyor.



Enflasyon verisi borsa, altın, petrol dahil tüm menkul kıymetlerdeki fiyatlamalar için de kritik. Enflasyonun tahminleri aşması daha uzun süreli sıkı duruşa işaret edeceği için doları güçlendirirken altında düşüş getirebilir. Petrolde ise yüksek faiz döneminin ticarete olumsuz etkisi nedeniyle talep yönlü düşüş eğilimi görülebilir.



Haftaya yurt içinde de veri takvimi yoğun. Pazartesi işsizlik oranı salı günü ödemeler dengesi açıklanacak. Perşembe günü bütçe dengesi, cuma günü piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları verileri izlenecek.