Otomobil satışı engelleri aştı

Şu an sıfır otomobil için faizler aylık yüzde 4'ü buluyor. Yüksek faizin yanında bankalardan kredi kullanmak da pek kolay değil. Çünkü Merkez Bankası otomobil kredilerine büyüme sınırı getirmişti. Ancak, tüm bu şartlara rağmen, otomobil satışları rekor kırmaya devam ediyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a göre bunun birkaç nedeni var.



-Yeni yılda malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında Özel Tüketim Vergisi istisnası artırıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin lira olan tutar, yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin liraya çıkarıldı. Araçların fiyatında önemli bir değişim olmayınca, bazı SUV modeller de kapsama girdi.



-Seçimden sonra döviz kurlarında artış yaşanacağını düşünenler araç alımına yöneldi. Pek çok vatandaş şu an araç alımını maliyeti açısından uygun görüyor. Yani önümüzdeki dönemde fiyatın artabilebileceği düşüncesi ile talep öne çekildi.



-Kampanyalar devam ediyor. Özellikle 2023 model sıfır araçlarda fiyat değişmedi. Tüketicilere nispeten uygun faizli ve uzun vadeli finansman çözümleri de sunuluyor. Şirketler 2023 model araç stoklarını eritmek için böyle bir yol izliyor.



Tüketiciyi "kur yükselecek" algısı mı etkiliyor?



Engellilere ÖTV muafiyeti ile ilgili birikmiş bir talebin olduğu sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalarda da görülüyordu. İhtiyaç dahilinde araç alanlar olduğu kadar, yakınlarının engellilik durumunu fırsat bilerek araç alanların olduğu da biliniyor. Öyle ya da böyle satışların yükselmesinde bu durum önemli bir rol oynadı.



Döviz kuru artışı ile ilgili olarak algının değişmesi normal. Aslında kurda en baştan, yıl sonu için verilen mesajlardan çok farklı gelişmeler olmuyor. Yıl sonu enflasyon altında, reel olarak değerlenmiş bir kur tahmini hala var. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, geçen hafta "Dolar yıl sonu 39-40 olur" demişti. Bu da şu anki kura göre yüzde 30'luk artış demek. Önemli olan bu artışın nasıl ve ne zaman olacağı. Mayıstaki genel seçimlerin ardından kurlarda başlayan yukarı yönlü hareket şu anda negatif bir algı yaratıyor. Tüketici Mart seçiminin ardından benzer bir artışın olup olmayacağını sorguluyor. Bu da haliyle tüketimi öne çekiyor. O dönemdeki gibi hızlı bir artış olup olmayacağı sorgulanıyor.



Kampanyaların devam etmesi ise tüketici için bir avantaj. Şu an otomotiv şirketleri ağırlıkla Türkiye'de üretilen araçların 2024 modellerini satışa koydu. Birçok modelin ise Mart ortası, Nisan ayı gibi satışa sunulacağı düşünülüyor. Sıfır otomobilde gerçek zam oranlarının o aylarda görülmesi bekleniyor.