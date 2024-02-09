Mevduat faizi yükselecek mi?

Merkez Bankası'nın verileri vadeli mevduatta 5 haftadır süren düşüşün geçen hafta terse döndüğünü gösterdi. Ortalama oran yüzde 49,60'tan yüzde 59,99'a çıktı. Bunun üzerine bir de bu hafta başında zorunlu karşılık hamlesi geldi. Merkez Bankası, bundan böyle bankalara mevduatlar için tuttuğu zorunlu karşılıklar için 3 ayda bir faiz ödeyecek. Bunun mevduat faizlerindeki yukarı yönlü hareketi desteklemesi bekleniyor. Bankanın yeni başkanı Fatih Karahan da Enflasyon Raporu için yaptığı sunumda sık sık buna vurgu yaptı.



Karahan, "Alınan karar ile TL mevduatın payının artması, KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesiyle parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi hedeflenmektedir." dedi. Önümüzdeki dönemde TL likiditesinin ikinci faiz piyasasına etkilerinin yakından takip edileceğini bildirdi. Bu da mevduat faizlerinin belli bir oranın altına düşmesine izin verilmeyeceği anlamına geliyor. Karahan'a göre, öncü veriler mevduat faizlerinin artmaya başladığına işaret ediyor.



Bu noktada en önemli soru faizin ne kadar artacağı. Ekonomistler bu artışın kısıtlı olacağı görüşündeler. Bununla beraber Merkez Bankası daha yüksek bir artışa da gerek görmüyor gibi. Şu anki oranla reel faiz verildiği düşünülüyor olabilir. Ancak önemli olan vatandaşın bu konuda ne düşündüğü ve harcamadan vazgeçip tasarrufa yönelmesi. Karahan, mevduat faizlerinin seviyesinin oldukça kritik olduğunu konuşmasında vurguladı, "Tasarruf davranışı açısından çok önemli" dedi. Kritik ve yeterli görülen nokta ise belirsiz.



YÜKSELİŞ SEÇİM SONRASI MI?



Aylık enflasyonun yüzde 7'ye yakınsadığı bir tabloda mevduattan çıkışlar yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, 7 trilyon 480 milyon TL olan vadeli mevduat hacmi 6 Şubat'ta 7 trilyon 447 milyon liraya TL'ye düştü. Düşüş rakamı çok yüksek değil ama artış olmaması kritik olarak görülen mevduat faizi oranının vatandaş tarafından yeterli görülmediğini ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Sinan Alçın, mevduat faizinde yeniden yükseliş eğilimi olduğunu belirtiyor. Miktarsal sıkılaşma adımlarıyla bankaların mevduat vermeye yönlendirildiğini dile getiriyor. Alçın'a göre, önümüzdeki süreçte enflasyonun seyri, yıl sonu enflasyon beklentileri ve yerel seçim sonrası hayata geçirilebilecek politikalar ile mevduat faizi yükselebilir.