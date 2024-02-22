Seçim öncesi "son alışverişler"

Kredi kartlarında taksit sınırı en son Mayıs seçiminin ardından Temmuz başında getirilmişti. Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmişti. Yeni sınırlamanın da yine seçim sonrası yapılması bekleniyor.



Önümüz yaz ayları, taşınmaların en çok arttığı dönem. Evlenecek çiftler de hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Hem onlar hem de pek çok vatandaş taksit sınırlamasının geleceğini düşünerek alışverişlerini öne çekti. Bu perakende satış verilerinden anlaşılabiliyor. Aralık ayında satışlar aylık yüzde 1,7 arttı. Üstelik bu artış indirim ayı olarak bilinen Kasım'ın üzerine geldi. Yani perakende satışlar yüksek faiz ortamına göre oldukça hareketli.



Bir diğer nedeni de kur seviyesi. Dolar kademe kademe yükselerek 31 lirayı aştı. Ancak kurdaki yükseliş oldukça yatay diyebiliriz. Her ay yüzde 2-2,5 arasında artış oluyor. Bu seviyeyi düşük gören ve seçim sonrası kurun artacağını düşünen vatandaş da alışverişini bir an önce yapmaya bakıyor.



ENFLASYONDA TALEP BASKISI YÜKSEK



Harcamalardaki canlılığın yarattığı en büyük risk enflasyonun talep yönlü düşüşünü engellemesi olarak görülüyor. Kurdaki değişim kısıtlı yani üretim maliyetlerinde büyük artışlar olmuyor. Emtia fiyatlarındaki durağanlık da bunu destekliyor. Ancak talepte önemli bir düşüş yok.



Bu hafta başında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berk Çağdaş, BloombergHT'de yayımlanan bir programa konuk oldu. "İnsanlar ve kurumlar seçim sonrası dönemde piyasalar daha fazla sıkılaştırılabilir düşüncesiyle hızlı bir şekilde alım yapıyorlar." dedi. Çağdaş, normal koşullarda yılın ilk aylarında satışlarda düşüş görüldüğünü bu kez tersi olduğunu söylüyor.