Gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde

Piyasalar bu hafta da önemli verileri bekliyor. İlk olarak Salı günü ABD'de Şubat ayı fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi takip edilecek. Bu iki veri hem sanayide hem de hizmetler sektöründeki görünüm için önemli sinyaller verecek. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı rakamları izlenecek. Ancak o gün piyasaların gözü bu veriden çok ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Powell, Kongre'ye sunum gerçekleştirecek. Konuşmasında para politikasına ilişkin mesajlar aranacak. Çarşamba gecesi yayınlanacak Fed'in Bej Kitap raporunda ise ekonomideki görünüme dair değerlendirmeler takip edilecek.



Piyasalar Perşembe günü Avrupa'ya yoğunlaşacak. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Beklenti faizin sabit tutulması. Kararın ardından Avrupa MB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da önemli olacak. Lagarde'ın faiz indirimi için yaz aylarını işaret etmesi bekleniyor.



Son gün yine Amerika tarafı öne çıkacak. Tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Fed, diğer pek çok merkez bankasının aksine istihdam politikası da uyguluyor. Yani tarım dışı istihdam beklentileri değiştirebilecek birkaç önemli veriden bir tanesi.