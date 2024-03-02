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Uğurcan Gökçen ugurcan.gokcen@ntv.com.tr

Gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde

Küresel piyasalar geçen hafta ABD'de açıklanan verileri takip etti. Son 3 iş gününde açıklanan 3 veri piyasaları sakinleştirdi. Büyüme rakamının beklentinin altında gelmesi, kişisel gelirlerin tahminlere paralel artması ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nde enflasyona dair negatif sinyal alınmaması dolar endeksini düşürdü. New York Borsası yükselirken, ons altın 2080 doları aşarak 2 ayın zirvesine çıktı.

bu hafta da önemli verileri bekliyor. İlk olarak Salı günü 'de Şubat ayı fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi takip edilecek. Bu iki veri hem sanayide hem de hizmetler sektöründeki görünüm için önemli sinyaller verecek. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı rakamları izlenecek. Ancak o gün piyasaların gözü bu veriden çok ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Powell, Kongre'ye sunum gerçekleştirecek. Konuşmasında para politikasına ilişkin mesajlar aranacak. Çarşamba gecesi yayınlanacak Fed'in Bej Kitap raporunda ise ekonomideki görünüme dair değerlendirmeler takip edilecek.

Piyasalar Perşembe günü Avrupa'ya yoğunlaşacak. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Beklenti faizin sabit tutulması. Kararın ardından Avrupa MB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da önemli olacak. Lagarde'ın faiz indirimi için yaz aylarını işaret etmesi bekleniyor.

Son gün yine Amerika tarafı öne çıkacak. Tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Fed, diğer pek çok merkez bankasının aksine istihdam politikası da uyguluyor. Yani tarım dışı istihdam beklentileri değiştirebilecek birkaç önemli veriden bir tanesi.

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