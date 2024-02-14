Enflasyonda olumsuz sinyal

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün perakende satış verilerini açıkladı. Aralık'ta satışlar aylık bazda yüzde 1,7 yıllık bazda yüzde 11,4 arttı. Kasım'da aylık artış yüzde 0,2 ile sınırlı oranda yükselmişti. Ancak Aralık ayı verisi gösteriyor ki faiz artışlarına rağmen tüketim talebi güçlü seyrini sürdürüyor. Perakende satış verisi özellikle enflasyon için öncü olarak kabul ediliyor. Perakende satış verisinin artması Enflasyonda talep yönlü baskı yaratabiliyor.

Özellikle döviz kurunun kademeli ve sınırlı artması tüketim iştahını canlı tutuyor. Seçimden sonra kurda yaşanabilecek olası bir yükselişten önce harcamalar bu alanlara yoğunlaşıyor. İnternet satışlarını dışta bırakırsak bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları kategorisi en fazla aylık artışın yaşandığı alan oldu. Onu yüzde 2,3 ile gıda dışı ürünler, yüzde 2,2 ile elektrikli eşya ve mobilya takip etti. Aralık'ta tek düşüş tıbbi ürünler ve kozmetik kategorisinde görüldü.