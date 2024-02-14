Enflasyonda olumsuz sinyal

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün perakende satış verilerini açıkladı. Aralık'ta satışlar aylık bazda yüzde 1,7 yıllık bazda yüzde 11,4 arttı. Kasım'da aylık artış yüzde 0,2 ile sınırlı oranda yükselmişti. Ancak Aralık ayı verisi gösteriyor ki faiz artışlarına rağmen tüketim talebi güçlü seyrini sürdürüyor. Perakende satış verisi özellikle enflasyon için öncü olarak kabul ediliyor. Perakende satış verisinin artması Enflasyonda talep yönlü baskı yaratabiliyor.
Özellikle döviz kurunun kademeli ve sınırlı artması tüketim iştahını canlı tutuyor. Seçimden sonra kurda yaşanabilecek olası bir yükselişten önce harcamalar bu alanlara yoğunlaşıyor. İnternet satışlarını dışta bırakırsak bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları kategorisi en fazla aylık artışın yaşandığı alan oldu. Onu yüzde 2,3 ile gıda dışı ürünler, yüzde 2,2 ile elektrikli eşya ve mobilya takip etti. Aralık'ta tek düşüş tıbbi ürünler ve kozmetik kategorisinde görüldü.
Satışlardaki yükselişin bir diğer nedeni yükselen politika faizinin kredi kartına tam olarak uygulanmaması. Kredi kartına gecikme faizi ve taksitli avans kullanımı faizi Kasım ayından itibaren yüzde 35 politika faizine sabitlendi. Bu da talebin kısılmasını önledi. Ayrıca, seçimin ardından kredi kartına taksit sınırlaması geleceği yönündeki beklentiler de alışveriş harcamalarının öne çekilmesine neden oldu.
Geçen yıl cironun en fazla arttığı kategori yüzde 9 ile internet alışverişi. Onu yüzde 5,4 ile tıbbi ürünler ve kozmetik, yüzde 5,3 ile bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları takip ediyor.