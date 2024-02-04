Yeni başkanın ilk sınavı

Eski ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke, bu konu ile ilgili "Para politikasının yüzde 98'i iletişim, yüzde 2'si eylemden ibarettir" demişti. Türkiye için iletişim yüzdesinin fazlası vardır eksiği yoktur. Çünkü son dönemde sıkı para politikasının sürekliliği konusunda büyük sorunlar yaşandı.



Karahan, bu konudaki ilk ciddi sınavını 8 Şubat günü verecek. Perşembe günü yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı düzenlenecek. Yeni başkan toplantının ardından soruları yanıtlayacak. Karahan'ın sorulara vereceği cevaplar yetkinlik düzeyini ve gelecek dönemki hedeflerini ortaya koyacak, küçük detaylar bile izlenecek yol haritasına dair önemli ipuçları verebilir.



Fatih Karahan 2012'den 2022 yılına kadar New York Merkez Bankası'nda çalıştı. Ekonomist olarak başladığı görevinde para politikası danışmanlığına kadar yükseldi. Dolayısıyla bu konulara hakim. O nedenle ekonomistlerin tahminleri iletişim konusunda başarılı olacağı yönünde.



Merkez Bankası perşembe enflasyon tahminlerinde de bir değişikliğe gidebilir. Bankanın şu an yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36. Yeni yıldaki ücret zamları ve vergi artışları enflasyon üzerinde beklentilerin biraz üzerinde etkili olmuş durumda. Eğer tahminler yukarı yönlü güncellenirse bu durum ek faiz artışına gidilmesi beklentisi de yaratabilir.