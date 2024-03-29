Mevduat ve kredi faizinde hızlı yükseliş

TCMB verilerine göre, 29 Mart haftasında ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 86,15'i buldu..



Taşıt kredisi faizi yıllık yüzde 40,61, konut kredisi faizi yıllık yüzde 43,53, ticari kredi faizi yıllık yüzde 66,29'a yükseldi.



Mevduat faizleri de 22 yılın zirvesinde yer almaya devam ediyor...



3 ay vadeli mevduat faizinde iki haftada yaklaşık 10 puanlık bir artış oldu..



15 Mart'ta yüzde 55,66 düzeyinde olan faiz, 29 Mart haftasında yüzde 64,30'a çıktı.



Bunlar bankalarca açılan ortalama faiz oranlarını gösteriyor. Şu an TL'den mevduat açılışları yüzde 55 civarında seyrediyor. Ancak döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatı olanlar yüzde 75 faiz teklifi alabiliyor. Bu da ortalamayı yukarıya çekiyor.



Merkez Bankası, özellikle vurgu yaptığı "hizmet enflasyonu"ndaki katılığı bu yolla kırmayı amaçlıyor. Tabii ki bu durum reel sektör için bazı riskler barındırıyor. Özellikle borçlu şirketler yeni kredi kullanımlarında yüksek faiz ile karşı karşıya kalıyor. Ekonomistler bunun büyümeyi ve istihdamı azaltıcı etkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Zaten enflasyonun kontrol altına alınması için uzun süredir konuşulan acı reçete de bu.