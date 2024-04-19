Konut satışlarındaki artışın 4 nedeni

Merkez Bankası geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana faiz artırıyor. O tarihten bugüne kadar sadece şubat ayında faiz sabit tutuldu. Ancak görünen o ki bu faiz artışları şimdilik istenen etkiyi gösteremedi. En azından 21 Mart'taki sürpriz artışa kadar durum böyleydi. Açıklanan veriler de bunu destekliyor. Perakende satışlar Şubat ayında 1 yılın zirvesine çıkarken, kartlı harcamalar rekor üzerine rekor kırıyor. Seçim öncesi dövizde yoğun bir talep oluşurken kuyumcuların önünde de altın kuyrukları vardı.

Oluşan bu talep, vatandaşların yılın ilk üç ayında, ilerleyen dönem için enflasyonun kontrol altına alınacağına dair güven duymadığını gösteriyor. Mart ayındaki faiz kararının ilk etkisini görmek için ise nisan ayı verilerine bakılacak. Şunu da belirtmek gerekir ki, faiz artışlarının tam etkisi 6 ila 18 ay içerisinde görülebiliyor. Ancak yılın ilk çeyreğinde oluşan tablo, tasarrufa ilginin düşük olduğunu, TL'de durmanın pek tercih edilmediğini ortaya koydu. Bu, konut satışlarına da yansıdı.

Konut satışları mart ayında yıllık yüzde 0,1 düşerken aylık yüzde 12,2 arttı. Geçen ay satışlar 100 bin bandının üzerine çıkarak 105.394 adet oldu. Yüksek faize rağmen kredi kullamında da artış yaşandı. Ocak'ta 5.915, şubatta 8.827 konutun satışı krediyle yapılmıştı.

Martta bu rakam 12.880 adede yükseldi. Şubat'tan marta artış oranı da %12,2 seviyesinde. Kredili satış adetleri aylık bazda sert artmış olsa da hala çok düşük. Yani alımların yaklaşık yüzde 90'ı peşin ödeme yöntemiyle yapıldı. Ancak maliyetin vergiler hariç aylık %3,60'ları gördüğü yerde kredi kullanımında yaşanan bu artış düşündürücü.