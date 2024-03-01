Neden en çok bilgisayar satıldı?

Enflasyon yılın ilk iki ayında yüzde 10'u aşacak. Ocak ayında maaş artışlarının gerçekleşmesi tüketime yansıdı ve enflasyonu talep yönlü etkiledi. Ocak ve Şubat'ta dolar/TL ise yüzde 6 arttı. Yani kur reel olarak değerlendi. Seçim sonrası kurun artacağını düşünen vatandaşlar harcamalarını öne çekti. Buna kredi kartlarında düzenleme beklentisi de eklenince satışlar hızlandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun perakende satış verileri Aralık ayında aylık yüzde 1,7 artış olduğunu gösterdi. Bu artışın Ocak ve Şubat aylarında da sürmesi bekleniyor. En çok satılan ürün bilgisayar. Yerli üretim bilgisayarlar bile parçalarını yurt dışından tedarik ediyor. Yani bilgisayar döviz kuruna doğrudan bağlı bir ürün. Dolayısıyla en çok satışın bilgisayarda olması şaşırtıcı değil. Bununla birlikte taksit sayısında da 12 ay ile bilgisayar ilk sırada.



Sektör de verilerin söylediğini doğruluyor. Bir uluslararası bilgisayar şirketinin Türkiye Reklam ve Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım, dövizdeki artışın bilgisayar fiyatlarını doğruda etkilediğini, tüketicide "Fiyat artmadan almalıyım" mantığının etkili olduğunu söylüyor. Bilgisayarda taksit sayısının azaltılmasının satışları düşürebileceğini belirtiyor. Sokaktaki vatandaşın düşüncesi ise fiyatların şu an bile pahalı olduğu. Buna rağmen htiyacı olan fiyatın daha da artacağını düşündüğünü için vakit kaybetmiyor.



Faiz artışları perakende satış tarafında etkisini henüz hissettirmedi. Önceki dönemlerdeki gibi hızlı büyüme rakamları olmasa da perakendeciler için işler şimdilik yolunda gözüküyor. Seçim sonrası gerçekleşebilecek olası değişiklikler ise onlar için endişe yaratıyor. Ancak politika faizinin yüzde 45'e çıktığı ve sıkılaştırıcı ek adımların atılacağı mesajı verildiği dönemde tüketimi daraltıcı önlemlerin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.