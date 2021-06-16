Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021)

2021 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in, etkinliğin açılışına gidemese de, beş gün sürecek yarışlara önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

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