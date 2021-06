Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021)

Kendall Jenner'ın aşk hayatında bir yıl kuralı



Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam, Kardashian/Jenner Ailesi'nin model üyesi Kendall Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Jenner'ın her zaman kendi kurallarının olduğunu söyleyen Farjam, "Sevgilisinin kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu" dedi.



HABER DETAY - TIKLA OKU