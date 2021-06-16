Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021)

16 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

16.06.2021 - 17:15

Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 1
Melania Trump eşi Donald Trump doğum günü partisine katılmadı

Pazartesi günü 75. yaşını kutlayan ABD eski Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın paylaştığı doğum günü vidosuyla gündemde. Görüntülerde eski First Lady Melania Trump'ın olmaması ayrılık iddialarını bir kez daha gündeme taşındı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 2

Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde

Üç yıl önce Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin ile meslektaşı Kendall Jenner Meksika tatilinde objektiflere yansıdı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 3

Dünyanın en zengin kadınlarından MacKenzie Scott 286 kuruluşa 2,7 milyar dolar bağışladı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 2019'da boşandığında dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan MacKenzie Scott, toplumda küçük bir azınlıkta muazzam servet artışının yoğunlaşmasından rahatsız olduğunu belirterek servetini dağıtıyor. Scott, son olarak 2,7 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 4

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde

Katy Perry ve Orlando Bloom çifti çocuklarıyla tatile çıktı. Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan ünlü çift, Bloom'un Miranda Kerr ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'e gitti. Zaman zaman romantikleşen ikili, bu anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 5

Post Malone'nin gülümsemesi 1,6 milyon dolar

Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, dikkat çeken dövme tasarımlarından sonra geçirdiği bir operasyonla dişlerine elmas taktırdı. Ünlü rapçinin gülümsemesi artık 1,6 milyon dolar değerinde.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 6

Kendall Jenner'ın aşk hayatında bir yıl kuralı


Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam, Kardashian/Jenner Ailesi'nin model üyesi Kendall Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Jenner'ın her zaman kendi kurallarının olduğunu söyleyen Farjam, "Sevgilisinin kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu" dedi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 7

Whitney Houston'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzisyeni olan Whitney Houston'ın hayatını anlatan I Wanna Dance With Somebody filminde iki başrol belli oldu.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 8

Gigi Hadid: Kızım etnik kökenler arasında köprü olabileceğini hissederek büyüyecek

Gigi Hadid, Zayn Malik'le birlikteliğinden dünyaya gelen bebeği için, "Bence Khai farklı etnik kökenleri arasında köprü olabileceğini ya da olmak istediğini hissederek büyüyecek" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 9

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu


Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını bozduğunu itiraf etti. Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluk ile mücadele eden Gomez, yaşadığı zorlukların kendisine ilham verdiğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 10

Rafet El Roman'dan babasına son görev

Şarkıcı Rafet El Roman, Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut'u (90), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde son yolculuğuna uğurladı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 11

Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk’ın yayın tarihi ve günü ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. İlk fragmanın ardından merakla beklenen, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Star’da…


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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 12
David Frankel'den Şeytan Marka Giyer itirafı: Anna Wintour korkusu işleri zorlaştırdı


Yönetmen David Frankel, ünlü yayıncı Anna Wintour’un sert disiplini anlatan Şeytan Marka Giyer'in (The Devil Wears Prada) 15. yıl dönümünde filmle ilgili itiraflarda bulundu. Frankel, moda dünyasından birçok kişinin Wintour’dan korktuğu için yaşadıkları zorlukları anlattı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 13

Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu)


Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 14

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor

Oyuncu Merve Dizdar'ın ile eşi Gürhan Altundaşar boşanma kararı aldı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 15

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tiyatro projelerine destek başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatronun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine, 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yardımlar için başvuruların başladığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 16

2021 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in, etkinliğin açılışına gidemese de, beş gün sürecek yarışlara önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 17

Ada Masalı 2. yeni bölüm fragmanı


Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 18

KüçükÇiftlik Park kapılarını açıyor

Temmuz ayında kapılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik Park, ekim ayına kadar konserden alışverişe, tiyatrodan sinemaya, yeme-içmeden gazinoya kadar özlenen tüm etkinliklerle eğlence tutkunlarını ağırlayacak.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 19

Motosikletin çarptığı oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti


Motosikletin çarpıp kaçtığı ABD'li oyuncu Lisa Banes 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 20

Van'da definecilerin kazdığı bölgede inceleme

Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ve yaklaşık 3 aydır polisin nöbet tuttuğu bölgede, Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 21
Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?)

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı büyülü ada atmosferini ekranlarına taşıyor. Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı dizinin ekranlara damga vuran ilk bölümünün ardından "Kırlangıç Adası nerede, Ada Masalı nerede çekiliyor" soruları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Kırlangıç Adası nerede?

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 22

Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 23

Çocuk oyuncu Julia Butters, Steven Spielberg'in hayatını anlatan filmde

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg'in kendi çektiği, hayatını anlatan filmin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Çocuk oyuncu Julia Butters, filmde Spielberg'in kız kardeşine hayat verecek.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 24

Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Yıldız Ayhan yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada usta sanatçı için, "Türk halk müziğinin nadide sesi" ifadesi yer aldı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 25

Siyah beyaz filmlerin unutulmaz jönü Ayhan Işık anılıyor

Siyah beyaz filmlerin "Taçsız Kral"ı, oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam Ayhan Işık, kısa yaşamına sığdırdığı onlarca filmle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına girdi. Işık, ölümünün 42'nci yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 26

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 27

Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte

Kylie Jenner ve Travis Scott çifti, yaklaşık iki yıllık bir ayrılığın ardından yeniden birlikte. Çift, üç yaşındaki kızları Stormi ile birlikte etkinliğe katılıp mutluluk pozları verdi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 28

Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

Ay sonuna kadar kitapseverleri ağırlayacak Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı'na 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 29

Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykelinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak'a Belçika'dan siparişler geldi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 30
Babalar Günü için burçlara göre hediye önerileri

Astrolog Murat İpek, bu yıl 20 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü'ne sayılı gün kala, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna özel hediye önerilerini yazdı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 31

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Yaza Merhaba' konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 19 Haziran'da vereceği 'Yaza Merhaba' konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 32
Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (15 Haziran 2021 ayrıntıları)


Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 15 Haziran tarihli 120. bölümünde dokunulmazlık oyununu Poyraz kazandı. Kırmızı ve mavi takımda 5 rakibini de eleyen Poyraz haftanın eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmelerinden ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021) - 33
Ay ve şans gezegeni tekme tokat / Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021

Hassasiyet ve duygularımızda yoğunluğu yaşayabileceğimiz bir gün. Bugünü her açıdan abartmadan yaşamakta fayda var.

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