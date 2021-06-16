Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2021)

16.06.2021 - 17:15
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde
Üç yıl önce Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin ile meslektaşı Kendall Jenner Meksika tatilinde objektiflere yansıdı.
Dünyanın en zengin kadınlarından MacKenzie Scott 286 kuruluşa 2,7 milyar dolar bağışladı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 2019'da boşandığında dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan MacKenzie Scott, toplumda küçük bir azınlıkta muazzam servet artışının yoğunlaşmasından rahatsız olduğunu belirterek servetini dağıtıyor. Scott, son olarak 2,7 milyar dolar bağışladığını açıkladı.
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde
Katy Perry ve Orlando Bloom çifti çocuklarıyla tatile çıktı. Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan ünlü çift, Bloom'un Miranda Kerr ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'e gitti. Zaman zaman romantikleşen ikili, bu anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.
Post Malone'nin gülümsemesi 1,6 milyon dolar
Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, dikkat çeken dövme tasarımlarından sonra geçirdiği bir operasyonla dişlerine elmas taktırdı. Ünlü rapçinin gülümsemesi artık 1,6 milyon dolar değerinde.
Kendall Jenner'ın aşk hayatında bir yıl kuralı
Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam, Kardashian/Jenner Ailesi'nin model üyesi Kendall Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Jenner'ın her zaman kendi kurallarının olduğunu söyleyen Farjam, "Sevgilisinin kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu" dedi.
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Whitney Houston'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu
Tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzisyeni olan Whitney Houston'ın hayatını anlatan I Wanna Dance With Somebody filminde iki başrol belli oldu.
Gigi Hadid: Kızım etnik kökenler arasında köprü olabileceğini hissederek büyüyecek
Gigi Hadid, Zayn Malik'le birlikteliğinden dünyaya gelen bebeği için, "Bence Khai farklı etnik kökenleri arasında köprü olabileceğini ya da olmak istediğini hissederek büyüyecek" ifadelerini kullandı.
Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını bozduğunu itiraf etti. Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluk ile mücadele eden Gomez, yaşadığı zorlukların kendisine ilham verdiğini söyledi.
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Rafet El Roman'dan babasına son görev
Şarkıcı Rafet El Roman, Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut'u (90), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde son yolculuğuna uğurladı.
Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?
Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk’ın yayın tarihi ve günü ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. İlk fragmanın ardından merakla beklenen, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Star’da…
Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu)
Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.
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Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor
Oyuncu Merve Dizdar'ın ile eşi Gürhan Altundaşar boşanma kararı aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tiyatro projelerine destek başvuruları başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatronun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine, 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yardımlar için başvuruların başladığını açıkladı.
2021 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı
İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in, etkinliğin açılışına gidemese de, beş gün sürecek yarışlara önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.
Ada Masalı 2. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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KüçükÇiftlik Park kapılarını açıyor
Temmuz ayında kapılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik Park, ekim ayına kadar konserden alışverişe, tiyatrodan sinemaya, yeme-içmeden gazinoya kadar özlenen tüm etkinliklerle eğlence tutkunlarını ağırlayacak.
Motosikletin çarptığı oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti
Motosikletin çarpıp kaçtığı ABD'li oyuncu Lisa Banes 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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Van'da definecilerin kazdığı bölgede inceleme
Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ve yaklaşık 3 aydır polisin nöbet tuttuğu bölgede, Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı.
Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu.
Çocuk oyuncu Julia Butters, Steven Spielberg'in hayatını anlatan filmde
Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg'in kendi çektiği, hayatını anlatan filmin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Çocuk oyuncu Julia Butters, filmde Spielberg'in kız kardeşine hayat verecek.
Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Yıldız Ayhan yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada usta sanatçı için, "Türk halk müziğinin nadide sesi" ifadesi yer aldı.
Siyah beyaz filmlerin unutulmaz jönü Ayhan Işık anılıyor
Siyah beyaz filmlerin "Taçsız Kral"ı, oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam Ayhan Işık, kısa yaşamına sığdırdığı onlarca filmle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına girdi. Işık, ölümünün 42'nci yılında anılıyor.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir.
Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte
Kylie Jenner ve Travis Scott çifti, yaklaşık iki yıllık bir ayrılığın ardından yeniden birlikte. Çift, üç yaşındaki kızları Stormi ile birlikte etkinliğe katılıp mutluluk pozları verdi.
Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı
Ay sonuna kadar kitapseverleri ağırlayacak Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı'na 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.
Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykelinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak'a Belçika'dan siparişler geldi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Yaza Merhaba' konseri
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 19 Haziran'da vereceği 'Yaza Merhaba' konseriyle sanatseverlerle buluşacak.