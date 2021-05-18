Magazin ve sanat turu (18 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 18.05.2021 - 18:48
Kylie Jenner bikini işine giriyor
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik imparatorluğu'nu büyütüyor. Jenner, bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlıyor.
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi
Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar Hollywood’da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino Mayıs 2019’da yayınladığı film önerilerini güncelledi. 58 yaşındaki Amerikalı yönetmen Tarantino'nun 35 filmlik listesinde, Martin Scorsese'den David Fincher'a ve Oscar ödüllü Asyalı yönetmen Bong Joon-ho'ya ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. İşte IndieWire’da yayınlanan Tarantino’nun en iyi 35 film önerisi...
Joe ve Jill Biden Ailesi'nin 2020 yılındaki geliri açıklandı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın 2020 yılındaki gelirleri ve ödedikleri vergi miktarı belli oldu.
Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolara satıldı
Rock müziğin efsanevi isimlerinden Kurt Cobain, ölümünden 27 yıl sonra rekor fiyata satılan saç telleriyle gündemde.
Esnaf Şener Şen için seferber oldu
Corona virüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı. Mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikleti bozulunca, esnaf seferber oldu.
Ariana Grande gizlice evlendi
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, emlakçı nişanlısı Dalton Gomez ile hafta sonu gizlice evlendi.
Matrix karakterlerinin isimleri ne anlama geliyor?
Ünlü bilim-kurgu filmi Matrix'te, hem yönetmenliği hem de senaristliği üstlenen Wachowski kardeşlerin karakterlere verdikleri isimlerin her birinin özel bir anlamı bulunuyor. Neo, Morpheus, Trinity gibi isimler hikayenin bütünüyle ilişkili.
5 derece Yay burcunda Ay tutulması (26 Mayıs 2021)
26 Mayıs'ta gerçekleşecek 5 derece Yay burcunda Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarına etkilerini Astrolog Murat İpek anlatıyor.
Kazara Aşk'tan üçüncü tanıtım
Star'ın yeni dizisi Kazara Aşk yakında başlıyor. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.
Asya Şahin ödül alan hikayesini filme çekti
17. Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikayesi yarışmasında Kırmızı Araba ile birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti. Ali Tanrıverdi’nin yardımıyla filmini yöneten Şahin, oyuncu Beste Bereket ile başrolde oynadı.
Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak
Karadeniz’de üzerinde insan yerleşimi bulunmuş nadir adalardan olan Giresun Adası’nda Eylül ve Ekim aylarında arkeolog ve sanat tarihçilerinde oluşan uzman ekip tarafından kurtarma kazısı yapılacak.
Çizgi roman uyarlaması Snake Eyes'ın ilk fragmanı
G.I. Joe çizgi roman serisinden uyarlanan Snake Eyes'ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Henry Golding filmde, yüzünü saklayarak tehlikeli görevlere koşan, katanalı bir ninja komandosu Snake Eyes'ın kendisini canlandırıyor. Samara Weaving ise orijinal bir G.I. Joe ajanı olan Scarlett'a hayat veriyor. Snake Eyes, 6 Ağustos 2021'de Türkiye'de gösterime girecek.
22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa sunuldu
24 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı 22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde 18 oyun sahnelenecek. Festivalin biletleri online olarak satışa çıktı.
Akrep 22. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 22. yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanıyor. İşte Akrep yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
survivor'da 2. aile ödülü oyununu kim kazandı? (17 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021’de dün akşam aile ödülü 2. oyunu oynandı. Yarışmacılar, oyun öncesinde ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi ve duygusal anlar yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan Survivor’da aile ödülü 2. oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de aile ödülünü hangi takım kazandı, hangi takım ailesiyle görüşme hakkı kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021
Astrolog Murat İpek'ten 18 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
Survivor 2016 finalisti Serkay Tütüncü'den Survivor açıklaması
Katıldığı Survivor 2016'da finale kalan ve adını geniş kitlelere duyuran Serkay Tütüncü, yaptığı Survivor açıklamasıyla gündemde. Şu sıralar rol aldığı diziyle ekranlarda boy gösteren Tütüncü, Survivor gitmeden önce de gittikten sonra da yarışmayı izlemediğini ifade etti.
Rasim Öztekin’in Cunda Adası’nda yaşayacak
Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in adı, AyvalıkAlibey (Cunda) Adası’nda 650 Sokak’ta yaşayacak.
Devlet Tiyatroları Aspendos'ta
Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı oyunu, 23 Mayıs'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneleyecek.
Amazon'dan MGM adımı: 9 milyar doları gözden çıkardı
Amazon, satışa çıkarılan Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları'nı (MGM) almak için 9 milyar dolarlık bir ödemeye yapmaya hazırlanıyor.
Sanatçı Yıldız Ayhan yoğun bakımda
TRT’nin ünlü ses sanatçılarından, 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanaede yoğun bakım ünitesine alındı.
Halle Berry'nin sosyal medya rahatsızlığı: Trol hesapları tokatlamak istiyorum
Sosyal medya hakkında konuşan yıldız oyuncu Halle Berry, Instagram’daki trol kişilerden nefret ettiğini dile getirdi. Berry, "Negatiflikten nefret ediyorum. Trol hesapları tokatlamak istiyorum" dedi.
Sevgililerini aldatan model Kanika Batra: Pişman değilim
Miss World Avustralya ikincisi Kanika Batra, yaptığı açıklamada yaşadığı anti sosyal kişilik bozukluğu nedeniyle şimdiye kadar ilişki yaşadığı beş sevgilisinin üçünü aldattığını ve bundan dolayı pişmanlık duymadığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD'de Şehit Diplomatlar Sergisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" ABD'nin başkenti Washington'da açıldı.
Testere serisinin yeni filmi Spiral ABD'de zirvede
Pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi ile birlikte salonların yeniden dolmaya başladığı ABD'de hafta sonu gişe rakamları belli oldu. Listenin zirvesine "Testere" serisinin yeni filmi "Spiral" adını yazdırdı.
Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor
Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını açıkladı. Onur Ünlü yönetmenliğinde yeniden çekilecek dizinin oyuncu kadrosu büyük oranda aynı ekipte oluşacak.
Film ve dizi projeleri Borsa İstanbul'a geliyor
Büyük projeler, başarılı dizi ve filmler de halka açılabilecek. Halka açılanlara kurumlar vergisinde iki puanlık indirim uygulanacak.
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var
Corona virüse bağlı solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen, normal odaya alındı. Sergen'in durumu hakkında açıklama yapan nişanlısı Nihan Ünsal, "Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var" dedi.
Rusya ve ABD arasında film yarışı: Klim Shipenko ve Yulia Peresild uzaya gidiyor
Elon Musk ve NASA'nın uzay filmi için Tom Cruise ile anlaşmasının ardından Rusya uzay filmi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor. Hazırlıklara başlayan yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild eğitimlerini tamamladıktan sonra ekim ayında yolculuğua çıkıyor. Film ekibi santrifüj ve yer çekimsiz ortamı simüle eden eğitimlere başladı.