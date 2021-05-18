Magazin ve sanat turu (18 Mayıs 2021)

survivor'da 2. aile ödülü oyununu kim kazandı? (17 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor 2021’de dün akşam aile ödülü 2. oyunu oynandı. Yarışmacılar, oyun öncesinde ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi ve duygusal anlar yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan Survivor’da aile ödülü 2. oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de aile ödülünü hangi takım kazandı, hangi takım ailesiyle görüşme hakkı kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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