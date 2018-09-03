Magazin ve sanat turu (3 Eylül 2018)
3 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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INSTAGRAM FENOMENİ LÜKS YATTA ÖLÜ BULUNDU
Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatında ölü bulundu. Yetkililer genç kadının ölümünde intihar şüphesinin bulunduğunu bildirdi.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLUNDAN RONALDO YORUMU: KENDİNİ BEĞENMİŞ, EGOLU
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin, Cristiano Ronaldo için "Ronaldo kendini beğenmiş, egolu, onu sevmiyorum” dedi.
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CENAZE TÖRENİNDE TACİZİN ARDINDAN PİSKOPOS ÖZÜR DİLEDİEfsane sanatçı Aretha Franklin'in vefatı üzerine düzenlenen törende Rahip Charles H. Ellis sahneye çıkan Ariana Grande'yi taciz etti. Piskopos olayın ardından özür diledi.
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CHIARA FERRAGNI İLE FEDEZ EVLENDİ (RÜYA GELİNLİK)
Dünyanın en çok tanınan sosyal medya ünlüsü Chiara Ferragni ve nişanlısı Fedez’in merakla beklenen düğünleri önceki gün gerçekleşti. Chiara Ferragni'nin 400 metrelik kumaşla 600 saatte yapılan gelinliği başta İtalya olmak üzere sosyal medyanın gündemine oturdu.
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ÜNLÜ SANATÇILARDAN İSRAİL'E BOYKOTAralarında İsveç ve Güney Afrikalı müzisyenlerinde de bulunduğu 7 sanatçının, İsrail'deki Meteor Müzik Festivali'ni boykot etmeye karar verdiği bildirildi.
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54. YAŞINA ÖZEL 54 FOTOĞRAFLA KEANU REEVES15 yaşında Wolfboy adlı oyunla Toronto'da oyunculuk kariyerine başlayan Keanu Reeves, ilk filmi Youngblood'ın ardından Speed, Devil's Advocate, Matrix ve John Wick gibi unutulmaz filmlere imza attı. Bir dönem The Dogstar'da bas gitar çalan oyuncu 2. Eylül itibariyle 54. yaşını mutluyor. İşte 54 yaşında 54 fotoğrafla Keanu Reeves
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SİNEMAYA TÜRK FİLMLERİ DAMGASIGeride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise Arif v 216 oldu.
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LEONARDO DICAPRIO'NUN GÖBEK SORUNUHollywood yıldızı Leonardo DiCaprio muhabirleri fark edince elleriyle göbeğini kapattı.
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HABABAM SINIFI'NA OYUNCU ARANIYOR (İLANLA BAŞVURU)2019'da vizyona girmesi planlanan Hababam Sınıfı filminin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.
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GWYNETH PALTROW'DAN SOYADI İTİRAFIMarvel'in Pepper Potts'u Gwyneth Paltrow soyadıyla ilgili bilinmiyen bir gerçeği açıkladı.
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YILMAZ ERDOĞAN SINIRLARINI ZORLADIOrganize İşler'in ikinci filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan ve oyuncular özel gecede buluştu. Erdoğan, "Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu” ifadelerini kullandı.
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BAVYERA PRENSİ, TÜRK İÇ MİMAR İLE EVLENDİAlmanya’nın Bavyera Prensi Konstantin (32), Londra’da 6 yıl önce tanıştığı Deniz Kaya ile önceki gün evlendi. İsviçre St. Moritz’de bir kilisede yapılan düğüne Avrupa kraliyet ailelerinin önde gelen isimleri katıldı. Deniz Kaya, nikahtan sonra ‘Bavyera Prensesi’ ilan edildi.
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ÜNLÜ İSİMLER BURNİNG MAN FESTİVALİ’NDEHer yıl ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018’e Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim katılıyor. Festivale katılan isimler renkli kostümleriyle çekildikleri karelerini sosyal medaydan da paylaşıyor. İşte festivale katılan ünlüler ve Burning Man 2018'den yansıyan kareler.
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Müzisyen Hayko Cepkin, Balıkesir'de Zeytinli Rock Festivali'nde konser verdi. Cepkin, konser öncesinde yıllardır yapmak istediği bir hayalini gerçekleştirdi ve festival alanına paraşütle indi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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HANDE ERÇEL İLE MURAT DALKILIÇ İLİŞKİSİNDE KRİZHande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde kriz yaşanıyor. Kavga eden ikiliden Erçel, sevgilisiyle yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti.
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KADIKÖY PLAK GÜNLERİ BAŞLIYOR (MÜZEYYEN SENAR ANILACAK)Kadıköy Belediyesi bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’yle geçmişin izlerini, Müzeyyen Senar’la geleceğe taşıyacak. 8- 9 Eylül tarihlerinde iki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.
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IMAGINE DRAGONS KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'I SALLADIAmerikalı bağımsız rock grubu "Imagine Dragons" İstanbul Blue Night kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluştu. Imagine Dragons'un solisti Day Reynolds, sahneye çıkar çıkmaz önce Türk bayrağını, daha sonra da binlerce hayranının önünde eğilerek yeri öptü.
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OSMAN GAZİ'Yİ OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDUTRT’nin yeni dizisi Osman Gazi için başrol belli oldu. Merakla beklenen proje için Burak Özçivit'e teklif götürüldü. Özçivit, yeni sezon için sunulan başrol teklifine “Evet” dedi.
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MURAT BAŞOĞLU İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ İDDİASIMurat Başoğlu’nun dört gün önce intihara teşebbüs ettiği ve sıkıntılı günler geçirdiği öne sürüldü. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Başoğlu iddiaları yalanladı.
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ABD'DE ASYA ÇILGINLIĞI DEVAM EDİYOR
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Kadrosunun neredeyse tamamı Asyalı Amerikan oyunculardan kurulu olan ve Kevin Kwan'ın çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Crazy Rich Asians vizyona girdiği üçüncü hafta da en çok izlenen film oldu. İşte 31 Ağustos - 2 Eyyül 2018'de en çok izlenen yapımlar...
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ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NE 5 GÜNDE 250 BİN KİŞİBalıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali sona erdi.
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'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM'
Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Bodrum antik tiyatroda konser verdi. Matiz, samimi açıklamalarda bulunarak evlilik düşünmediğini söyledi.
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"SİVAS 7. KİTAP GÜNLERİ" FUARI AÇILDI"4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı açıldı.
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24Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aslan, Troya'nın kutsal alan olarak kullanılmış olabileceğini gösteren buluntulara rastladıklarını söyledi.
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25Gökyüzü de hayatın akışı gibi zor enerjilerin ardından daha yapıcı ve olumlu enerjiler ile doluyor. Zaten gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o olmuyor mu?... Bu hafta kritik gezegen geçişleri yaşayacağız ama panik yok, neredeyse hepsi olumlu ve pozitif değişiklikler olacak bizler için. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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