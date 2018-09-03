Magazin ve sanat turu (3 Eylül 2018)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Kadrosunun neredeyse tamamı Asyalı Amerikan oyunculardan kurulu olan ve Kevin Kwan'ın çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Crazy Rich Asians vizyona girdiği üçüncü hafta da en çok izlenen film oldu. İşte 31 Ağustos - 2 Eyyül 2018'de en çok izlenen yapımlar...