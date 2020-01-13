Check up mı, risk taraması mı?

BİR ÖRNEK | DÜN SABAH TOPAÇ GİBİYDİ AMA...



Bay A.D., geçtiğimiz hafta ünlü bir hastanede yıllık check-up incelemesini yaptırdı. “Maşallah topaç gibi olduğu” söylenince arkadaşları ile birlikte güzel bir kutlama yaptı. Yedi, içti, biraz da abarttı. Aynı gecenin ortasında ciddi bir göğüs ağrısı, bulantı, kusma ve terlemelerle uyandı. Acil serviste tanı kesindi: Kalp krizi! Hani daha bu sabah sapasağlamdı? Hani daha bu sabah o ünlü check-up merkezinden neredeyse “alkışlanarak” yollanmamış mıydı? Peki, sorun ne? 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel’in ünlü bir cümlesi var: “Meseleleri mesele yapmazsak, ortada mesele yapacak mesele de kalmaz!” Ben bugün ilk defa o güzel insanı dinlemeyecek, çok canımı sıkan bu olayı “mesele yaparak” haftaya başlayacağım.

BİR ÖRNEK | DÜN SABAH TOPAÇ GİBİYDİ AMA...



Bay A.D., geçtiğimiz hafta ünlü bir hastanede yıllık check-up incelemesini yaptırdı. “Maşallah topaç gibi olduğu” söylenince arkadaşları ile birlikte güzel bir kutlama yaptı. Yedi, içti, biraz da abarttı. Aynı gecenin ortasında ciddi bir göğüs ağrısı, bulantı, kusma ve terlemelerle uyandı. Acil serviste tanı kesindi: Kalp krizi! Hani daha bu sabah sapasağlamdı? Hani daha bu sabah o ünlü check-up merkezinden neredeyse “alkışlanarak” yollanmamış mıydı? Peki, sorun ne? 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel’in ünlü bir cümlesi var: “Meseleleri mesele yapmazsak, ortada mesele yapacak mesele de kalmaz!” Ben bugün ilk defa o güzel insanı dinlemeyecek, çok canımı sıkan bu olayı “mesele yaparak” haftaya başlayacağım.

BİR ÖRNEK | ŞEKERLİ MİSİN VAY VAY



Bedende şeker dengesinin bozulması, yani “şekerlenmek”, kronik hastalıkların en önemli nedeni. “Glikasyon tehlikesi” bilinen en güçlü “kronik hastalık davetçisi”. Bana göre de en etkili “kötü yaşlanma” parametresi. “Şekerlenme/glikasyon” doku ve organlarda daha hızlı bozuşma, iltihaplanma ve paslanmaya yol açıyor. Obeziteden karaciğer yağlanmasına, kalp krizleri ve felçlerden bunamalara, görme kayıplarından hipertansiyona pek çok süreç glikasyon meselesi ile bir şekilde bağlantılı. Peki standart check-up’larda sizin “glikasyon meseleniz” hakkında yeterince bilgilenmeniz mümkün mü? Hayır. Neden mi? Nedeni şu...



ÖNEMLİ | ŞEKERLENME NASIL ÖLÇÜLECEK?



Sadece açlık şekerine bakarak “glikasyon tehlikesi” hakkında doğru bilgi edinemezsiniz. Çünkü açlık şekeriniz normalken tokluk, yani yemek sonrası şeker seviyeleriniz yüksek olabiliyor. Ayrıca “açlık ve tokluk şekerine” birlikte bakmanız da yeterince aydınlatıcı değil. “Açlık ve tokluk insülin rakamları”nı da bilmeniz lazım. Sadece bunların aşırı yüksekliği bile glikasyon tehdidine işaret ediyor. Bitmedi. Glikasyon meselesini tam ve eksiksiz anlayabilmeniz için “glikolize olmuş hemoglobin” (HbA1C) seviyesini de bilmeniz lazım.

SONUÇ | OBEZİTE VE DİYABET DE BU YÜZDEN PATLADI



İnsülin direnci ve yol açtığı kan şekeri dengesizliği kronik hastalıkların bir numaralı nedeni. Ne var ki biz hâlâ yalnızca açlık şekerine bakarak onun hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Oysa obezite ve Tip 2 diyabet ile karaciğer yağlanması, safra kesesi taşı, hipertansiyon, damar sertliği, kalp ve beyin krizleri, demans/Alzheimer ve bazı kanserlere (prostat, meme, kalın bağırsak, yumurtalık, karaciğer) giden bu tehlikeli yolculuk en az 20-30 yıl sürüyor. İşte bu nedenle riskli kişilerde süreci sadece “fabrikasyon check-up” olmaktan çıkarıp “sağlık riski analizi”ne dönüştürmek gerekiyor.

VIDEO: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HAKKINDA HER ŞEY