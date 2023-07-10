Gençlik yıllarımızın müzik ustası rahmetli sanatçı Fikret Kızılok, “Bu kalp seni unutur mu” derken çok haklı idi. Kalp unutmaz! Kalp iyiliği de, kötülüğü de, sevgiyi de, nefreti de defterine mutlaka kaydeder.

Bizim onun değerini yeterince bilmediğimiz, zaman zaman görmezden geldiğimiz, hatta unuttuğumuz kesin! Bu tür kalp unutmaları, her mevsim gibi yaz mevsiminde de söz konusu olabiliyor.

Kısacası, yaz ayları kalp krizleri bakımından riskli zamanlar. Aşırı sıcak, fazla gıda tüketimi, yoğun ve kontrolsüz egzersiz ve alkol kullanımı ise en mühim suçlular.

Eğer göğsünüzün tam ortasında ya da kalbinizin üzerindeki sıkıntı hissi veya ağrı 5 dakikadan daha uzun devam ediyorsa hiç ama hiç beklemeden hemen en yakın hastaneye gitmelisiniz!

Kalp damarından kaynaklanan bir göğüs ağrısı veya sıkıntısının 5-10 dakikadan fazla sürmesi, koroner arterlerde ciddi bir tıkanıklık olduğunu ve kalp krizinin başladığını gösterir. Yapmanız gerekenlere gelince... Birincisi kalbinizi unutmayın. Ona gereken ilgiyi, alakayı sağlamken de gösterin. İkincisine gelince... Acil bir kalp krizinde neler yapılması gerektiğini de bir kenara not edin...

BİR KALP KRİZİNDE YAPILACAK İLK 4 ŞEY

1- İlk yapacağınız iş hemen bir 500 mg’lık asetil salisilik asit tableti çiğnemek olmalı. İki tane aspirin de çiğneyebilirsiniz. Ağrınızın 5 dakika içinde geçmemesi halinde yanınızda varsa doktorunuzun size daha önceden verdiği dilaltı ilacı kullanın.

2- Yürümek veya odada dolaşmak doğru değildir. Oturun ya da ayaklarınızı biraz yukarı kaldırarak uzanıp istirahat edin. Bu esnada yakınlarınız, sizi koroner anjiyografi, stent gibi işlemler yapma kapasitesine sahip olan bir hastaneye ulaştırmak için hızla hazırlık yapmalı ve hemen bir ambulans çağırmalı.

3- Ambulansın gecikeceğini düşünüyorsanız vakit kaybetmemek için kendi imkânlarınızla hastaneye ulaşmayı deneyebilirsiniz. Buna karşın, ambulansın sirenlerini çalarak diğer araçlardan daha hızlı gidip bu açığı kapayabileceğini unutmayın.

Ambulanstaki doktorun müdahale imkânı olduğunu da göz önüne alın.

Yani evinizin bulunduğu semte, trafiğin durumuna, hastaneye uzaklığınıza göre, ambulans çağırma ya da bir taksiye atlayıp hemen gitme kararını bir an önce vermeli ve hemen harekete geçmelisiniz.

4- Kalp krizi vakalarında, ağrı başladıktan sonraki ilk 2 saat içinde hastaneye ulaşmanız halinde (ne kadar erken ulaşırsanız o kadar iyi olur) tıkanan damarınız, balon ve stent uygulanarak kalpte kalıcı hasar oluşmadan açılabilir.

Her yarım saatlik gecikmenin ölüm oranında yüzde 8’lik bir artma anlamına geldiğini unutmayın.

Büyük şehirlerde yaşayanların böyle bir durumda hangi hastaneye gideceklerini önceden bilmeleri önemlidir. Kimse ev seçerken acil bir durumda hastaneye ulaşım imkânını pek düşünmez ama en önemli detay budur.

Ayrıca hastaneye ulaşım planı yapmak için acil bir durumu beklemeyin. Planınızın önceden belirlenmiş olması size yaşamsal değerli dakikalar kazandıracaktı.

MAGNEZYUMA KİMLERİN İHTİYACI VAR?

◊ İdrar söktürücü haplar kullananlar: Bu haplar idrarla aşırı magnezyum kaybına yol açabiliyor.

◊ Ağır bedensel faaliyet gösterenler: Terlemeyle aşırı magnezyum kaybı gelişebiliyor.

◊ Sauna ve buhar odası tutkunları: Burada da terlemeyle magnezyum kaybı artıyor.

◊ Kronik iltihabi bağırsak hastalığı olanlar: Bu hastalıklarda magnezyum emilimi bozulabiliyor.

◊ Kronik ishali olanlar

◊ Laksatif (bağırsak boşaltıcı) bağımlılığı olanlar

MAGNEZYUM KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

1- Magnezyum içeren destekleri doktor tavsiyesi olmadan yutmayın. Magnezyumun fazlası huzursuzluk, kas krampları, bulantı ve ishal yapabiliyor.

2- Kullandığınız magnezyum haplarının dozları ve yapısının seçimini de doktorunuza bırakın. Genelde günlük doz 200-300 mg civarında ama bazıları için bu doz (örneğin böbreği iyi çalışmayanlar) çok gelebiliyor.

3- Magnezyumun en etkili tuzlarının sitrat taurat ve glisinat tuzları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu tip magnezyum tuzlarını kullanmakta fayda var. Bunlar diğerlerinden biraz daha pahalı ama daha güvenli ve etkililer.

4- Kandaki magnezyum seviyeleri vücudunuzdaki magnezyum ihtiyacını net ve açık olarak göstermeyebilir. Doğru olanı hücre içi magnezyum düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca idrardaki magnezyum seviyeleri daha güvenli olabilir. Benim kan analizimde magnezyumum normal deyip destek yutmaktan vazgeçmeyin.

5- Magnezyum haplarını akşam saatlerinde almanızı tavsiye ederim. Çünkü o uykuyu derinleştirebilme ve kasları gevşetme yeteneği olan bir mineral.

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

◊ Kuruyemişlerin hepsi magnezyumdan zengin besinler. İlk sırayı ceviz alıyor. Kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği de magnezyumdan çok zengin. Miktarlarını abartmadan her gün 30 gr. tüketebilirsiniz.

◊ Kuru baklagillerin de hemen hepsi güçlü birer magnezyum deposu. Özellikle de mercimek ve bezelye bu konuda çok yetenekli besinler! Fasulyenin her türünü magnezyum desteği olarak tüketebilirsiniz.

◊ Sebzeler... Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde mesela ıspanak, pazı ve rokada yeteri kadar magnezyum var.

◊ Meyvelere gelince... Magnezyumun yoğun olduğu meyvelerin başında incir, hurma ve muz var. Daha pek çok meyve eklenebilir.

◊ Atıştırmalıklar: Çikolata ve kakao içeren atıştırmalıklar güçlü magnezyum kaynakları olarak işe yarayabilir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE BAKIN NELER OLUYOR

◊ Unutkanlık ve konsantrasyon gücümüz yavaşlıyor.

◊ Huzursuzluk ve yorgunluk başlıyor.

◊ El ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma benzeri hisler oluşuyor.

◊ Kas krampları ortaya çıkıyor.

◊ Uykumuzun derinliği azalıyor.

◊ Stres yönetimi zorlaşıyor, tepki sürelerimiz kısalıyor, öfke atakları sıklaşıyor.

◊ Kasların güç ve kuvvetinde zayıflama gelişiyor.

◊ Kemiklerimiz zayıf düşüyor.

◊ Detoks sistemlerimiz zayıflıyor.

◊ Bellek gücümüz düşebiliyor.