Uykusuzluk tehdit ediyor

CİDDİ bir “uyku meselemiz” var. Problem en az “beslenme yanlışlarımız”, en az “aktivitesizlik hatamız”, en az “huzurdan uzak hayatımız” kadar önemli. Bu “üçlü çete” ne yapıyorsa “uyku sorunları” da aynı şeyleri yapıyor ve bilelim ki problemi ciddiye almazsak, canımız ciddi ölçüde yanacak. Sadece beden ve ruh dengemiz bozulmakla kalmayacak, toplumsal ilişkilerimiz ve sosyal hayatımızda da ciddi travmalar yaşanacak. Gelin, şu uyku meselesinin nelere yol açtığı çok kısa bir ufuk turu ile gözden geçirelim ve olup bitenin ne kadar önemli olduğunu yeniden fark edelim. Hazırsanız buyurun...



UYKU VE ÖMÜR Çok net ve açık. Uyku sorunları olanların ömürleri azalıyor. Kötü uyku ömrü kısaltıyor. Kısa ve kalitesiz bir uyku yaşamın süresini de kalitesini de altüst ediyor. Uykumuz törpülenip parçalandıkça, bölünüp hırpalandıkça yaşam süremiz kısalıyor. Bu çok net ve açık bir bilgi. Günde 7-9 saat süreli bir uyku ise en ideali.



UYKU VE KAZA Uyku süre ve kalitesinde ufak bir değişiklik iş, ev ve trafik kazalarını tetikliyor. Neticede sadece “uykusuz kalan kişi”nin kendi zarar görmüyor, çevresindekilere de zarar veriyor. Trafik kazalarında en çok kayıp uykusuzluk neticesinde gelişen kazalarda yaşanıyor. Her yıl yüzlerce insanımız uyku sorunlarının yol açtığı trafik kazaları ile sakatlanıyor veya yaşamını yitiriyor. Keşke alkol kontrolü yapan alkolmetreler gibi uyku düzeyini ölçen “uykumetreler” de olsa!



UYKU VE KANSER Uyku sorunlularının herhangi bir kansere yakalanma riskleri mışıl mışıl uyuyanlara oranla çok daha yüksek. Nedeni net: Uykusuzluk kanserle mücadelede önemli görevler üstlenen “doğal katil hücreleri”nin sayısını da iş yapma yeteneklerini de azaltıyor. Sorun açık: Uyku problemi olan kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanserinin daha sık olduğu anlaşılıyor.

UYKU VE DAMAR Uyku sorununuz varsa kalp-damar hastası olma ihtimaliniz hatta inme-felç geçirme ya da koroner ve serebral arterlerinizi pıhtı ve plaklarla tıkayıp kalp ve beyin krizi geçirme şanssızlığınız çok yüksek bir olasılık. Bu kötü neticelerin en önemli nedenleri ise uykusuzların hipertansiyon, diyabet, obezite ve damar hasarına daha kolay paçalarını kaptırmaları.



UYKU VE DİYABET Eğer yeterli ve kaliteli bir uykunuz yoksa tip 2 diyabete yakalanma olasılığınız daha yüksek. Uykusuzların insülin direnci, reaktif hipoglisemi gibi problemlere daha sık yakalandıkları kesin. Uyku sorunlarının mevcut bir diyabetin ayarını da güçlendirdiği biliniyor. Kısacası uyku kaybı hipertansiyon için değil, Tip 2 diyabet hastalığı için de önemli provokatör.



UYKU VE KİLO Uykusuzların metabolik yapılanları da altüst oluyor. Açlık atakları, gece yemeleri, kortizol, adrenalin, noradrenalin banyoları insülin patlamaları ile sonuçlanıyor, neticede de kilo sorunu ve obezite kapı komşunuz olabiliyor. Uyku kaybı kilo yaparken, gelişen obezitede uyku apnesi ve horlama nedeniyle uyku kalitesi iyice bozuluyor.

VIDEO: OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN UYKU KAPSÜLÜ