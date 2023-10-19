Alzheimer önlenebilir mi?

Sadece beslenmenizde yapacağınız değişimlerle Alzheimer hastalığını önleyemezsiniz ama doğru beslenip akılcı hayat tarzı değişimleri yapar ve onları “keyifli alışkanlıklar” haline getirebilirseniz muhtemel veya mevcut bir Alzheimer’ın gelişimini geciktirmeniz mümkün olabilir.

Açılımı şudur: Eğer bedeninize giren şeker, un, nişasta, trans yağ, ateşte yanmış, kömürleşmiş besin miktarını azaltabilirseniz... Gereğinden fazla kalori tüketip kilo sorunu olan, göbekli, insülin dirençli biri haline gelmezseniz... Yeteri kadar D vitamini, B12 vitamini, Coenzym Q10 kazanırsınız. Stresten, depresyondan, uyku sorunlarından uzak kalıp her gün düzenli egzersiz yaparsanız sadece güzel ve keyifli bir yaşlı olmaz, Alzheimer riskinizi de ciddi ölçüde azaltabilirsiniz.

BESLENME ÖNEMLİ

Pek çok sağlık sorunu gibi Alzheimer hastalığı da sofra kültürünüz ve beslenme seçimlerinizden etkilenebiliyor. Mesela, besinlerle kazandığınız antioksidan güç arttıkça, sofralarınızda taze, mevsiminde, olabildiği ölçüde renkli sebze ve meyvelerin oranı çoğaldıkça, (özellikle antosiyanidin zengini siyah, mor, kırmızı renkli

besinler), kalori tüketiminiz düşüp tam ve doğal besin tüketiminiz yükseldikçe Alzheimer’a yakalanma ihtimaliniz düşecektir. Bu bilgiler Duke Üniversitesi’nde (ABD) yapılan güvenli çalışmalarla ile de kanıtlanmıştır. Peki, elimizde Alzheimer’a iyi gelebileceği kesinleşmiş güçlü ve ayrıcalıklı bazı besinler var mı? Var! İlki oldukça pahalı bir gıda: Safran! Bence listeye zerdeçalıda rahatlıkla ekleyebiliriz.

Safran ve zerdeçalın marifetlerini yandaki kutuda özetlemeye çalıştım.

SAFRAN VE ZERDEÇAL NASIL ETKİLİYOR?

Alzheimer’ın ilerlemesini durduran, gelişmesini önleyen ciddi bir ilaç maalesef hâlâ yok. Tavsiye edebileceğimiz etkili bir takviye de mevcut değil. Ama elimizde zerdeçal ve safran tüketimi ile antosiyanidin, resveratrol içeren gıdalar (mor-siyah, mavi meyve ve sebzeler) ve yeşil çayın (kateşin gücü) Alzheimer’lı hastalarda bilişsel fonksiyonları bir parça iyileştirebileceğini gösteren kanıtlar var. Safranın etkisi zerdeçaldan daha güçlü. Safranın ve zerdeçalın iltihabi süreçleri baskılayıp (antiinflamatuar), paslanma süreçlerini yavaşlattığını (antioksidan) gösteren çok sayıda yayın var. Tavsiyem şu: Beslenme planınıza günde 1’er çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ve üzüm çekirdeği ile 1/4 çay kaşığı karabiber ekleyin...