Obezlik belirtileri ve tanısı nasıl konulur?

Obezite, vücut kitle indeksine (VKİ) göre belirlenir. VKİ, kilonun boy ile orantısını değerlendiren bir ölçümdür. VKİ, kişinin kilosunu kilogram cinsinden, boyunu ise metre cinsinden kullanarak hesaplanır. VKİ, bir kişinin kilosunu boyunun karesine bölerek bulunur. Örneğin, 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin boyu 1.70 metre ise VKİ'si 70 / (1.70 x 1.70) = 24.2 olur.



Obezitenin tanısının konulması için genellikle VKİ kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen VKİ kategorileri şu şekildedir:



- 18.5 altı: Zayıf

- 18.5 - 24.9 arası: Normal kilolu

- 25 - 29.9 arası: Fazla kilolu (preobezite)

- 30 - 34.9 arası: Obezite sınıfı 1

- 35 - 39.9 arası: Obezite sınıfı 2

- 40 ve üzeri: Obezite sınıfı 3 (morbid obezite)



Ancak VKİ tek başına yeterli bir tanı kriteri değildir. Obezite tanısının kesinleştirilmesi için ek değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirmeler arasında bel çevresi ölçümü, kan basıncı ölçümü, kan testleri, şeker yüklemesi testi, kardiyovasküler değerlendirmeler ve obezitenin nedenine yönelik değerlendirmeler bulunabilir.



Obez olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanı ile görüşmek ve detaylı bir değerlendirme yapmak önemlidir. Sağlık uzmanı, obezitenin seviyesini belirleyerek uygun tedavi yöntemlerini önerebilir. Obezite tedavisinde genellikle diyet, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda da cerrahi müdahale yöntemlerinden faydalanılır.



Sonuç olarak, obeziteyi tanımlayan birçok faktör bulunmakta olup VKİ, bel çevresi ölçümü ve ek değerlendirmelerle tanı konulmaktadır. Obezlik problemi ile karşılaşıyorsanız, uzman bir doktorla iletişime geçmek ve onun önerilerine göre hareket etmek önemlidir.