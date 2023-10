Paslanmaya ‘dur’ deyin (Oksidasyon nedir?)

OKSİDASYON, yani “paslanma” en az inflamasyon, yani “iltihaplanma” kadar önemli bir yaşlılık tetikleyicisi.



Oksidasyona yol açan serbest radikallerden kurtulmanın en etkili yolu ise besinlerle daha fazla “antioksidan molekül” kazanmak. Başka bir deyişle, bedene daha sık ve bol likopen, kateşin, beta karoten, antosiyanin, selenyum, glutatyon, koenzim, C vitamini gibi antioksidan savaşçı sokmak. Antioksidan savaşçılar, hücre, doku ve neticede organ düşmanı bu “elektron açlığı” çeken zararlılara kendi elektronlarını transfer ederek onların hücre duvarı, organcıkları veya çekirdeğine verebilecekleri zararlara engel olabiliyor. Peki, bu önemli maddelerin en çok bulunduğu ilk 10 besin hangileri? Bedene daha çok antioksidan kazandırmak için neleri daha sık ve bol yiyip içmeli? Listeye göz atmanız yeterli...



İLK 10 ANTİOKSİDAN BESİN



- Antioksidan kapasitenin en yüksek olduğu yiyeceklerin başında da sebze ve meyveler var. ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değeri dikkate alındığında antioksidan gücü yüksek 10 besin şöyle sıralanıyor:



Kuru erik: 5500 (Her akşam 2 adet kuru erik tüketin.)



Kuru üzüm: 2500 (Her sabah 5-6 adet çekirdekli siyah kuru üzüm yiyin.)



Yabanmersini: 2400 (Biraz pahalı!)



Böğürtlen: 2000 (Bizde zor bulunuyor.)



Çilek: 1500 (Lezzetli, fiyatı makul ve güçlü bir meyve.)



Ispanak: 1250 (Her yerde her zaman bulunabiliyor.)

Lahana: 900 (Aynı zamanda güçlü bir prebiyotik, mükemmel bir kalsiyum kaynağı.)



Taze kırmızıbiber: 700 (Mükemmel bir sebze, müthiş bir C vitamini deposu.)



Karnabahar: 600 (Lahana ile değişimli tüketin.)



Soğan: 450 (Asla vazgeçmeyin, kırmızısını tercih edin.)



BİLL GATES’İN KIRIŞIKLIKLARI, WARREN BUFFET’IN TUZ MERAKI



- SAĞLIKLI ve uzun bir ömür sürmek sadece beslenme, düzenli aktivite, kaliteli uyku ve huzura odaklanma ile bağlantılı bir süreç değil. Bu “önemli dörtlü” kadar “genetik miras”ınız da mühim bir belirleyici. Geçen hafta Ertuğrul Özkök’ün yanıtlamamı istediği sorunun cevabı işte bu nedenle “genetik miras” ve o mirasın ifade biçimi, yani “epigenetik” meselesinde gizli. Eğer genetik mirasınız sağlamsa, hele bir de o mirasın gen ifadesi meselesini akıllıca yönetme bilginiz varsa, siz de bir Warren Buffet şansı yakalayıp hamburgeri ne kadar tuzlu yerseniz yiyin, hipertansiyona direnebilirsiniz. Ya da tam tersine, gen ifadesini bozan herhangi bir yanlışınız olduğunda 50’sine kadar bebek gibi olan cildiniz Bill Gates’te olduğu gibi 10 yıl içinde hızlıca gevşemeye, pörsümeye ve de kırışmaya yönelebilir.



ÖMÜR UZATAN 10 MUCİZE



- İsterseniz “antioksidan güç” bilgi dağarcığımızı biraz daha güçlendirelim ve uzmanların “ortak fikir” alarak açıkladıkları “ömür uzatan ilk 10 besin” listesini yeniden gözden geçirelim.



Ergotionein: Doğal veya kültür mantarı



Pirolokinolin kinon(PQQ): Maydanoz, fasulye ve yeşil çay



Ubikuinol(Coenzym Q10): Ispanak



Lutein: Lahana ve ıspanak



Zeakstantin: Pazı, suteresi ve şalgam



Likopen: Domates ve karpuz



Alfa ve beta karoten: Pazı ve havuç



Beta kriptoksantin: Portakal, karpuz, kişniş ve kayısı



Astaksantin: Deniz ürünleri



Likopen: Domates, karpuz, kayısı ve pembe greyfurt



DEMİREL’DEN 5 MÜHİM CÜMLE



- SAĞLIKLI ve uzun yaşamdan söz açılınca, uzun yıllar sabah kahvaltılarını birlikte yapabilme şansı yakaladığım 9. Cumhurbaşkanımız, rahmetli büyüğüm, akıl hocam ve mentorum Süleyman Demirel’den not aldığım şu önerileri sizinle yeniden paylaşmak ihtiyacı duydum:



Hiçbir suyun derinliğini iki ayağınla birden yoklama.



Kederde de mutlulukta da “Bu da geçer” demeyi unutma.



“Daha fazlası daha iyidir” diye kendini kandırma.



Her gecenin bir sabahı olduğunu unutma!



Hayat maçını kaybettiren golleri en çok “kendini en güçlü hissettiğin anlarda” yiyebileceğini asla aklından çıkarma.

