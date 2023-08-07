Erkeklerin yaşam süresi daha kısa: İstatistikler ve nedenleri

1. İstatistikler:

- Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ortalama yaşam süresi 2019 yılında dünya genelinde kadınlarda 73.7 yıl iken erkeklerde 69.8 yıl olarak kaydedildi.

- Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlardan ortalama 5 yıl daha az yaşadığını göstermektedir.

- Bazı ülkelerde bu fark daha da belirginleşmektedir. Örneğin, Japonya'da kadınların ortalama yaşam süresi 87.5 yıl iken erkeklerinkinin 81.4 yıl olduğu görülmektedir.



2. Nedenler:

a. Biyolojik faktörler:

- Genetik faktörlerin erkeklerin yaşam süresini etkilediği düşünülmektedir. Örneğin, erkeklerde kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların riski genellikle daha yüksektir.

- Hormonal farklılıkların da erkeklerin yaşam süresine etkisi olduğu düşünülmektedir. Östrojen hormonunun kadınlarda koruyucu etkisi olduğu bilinirken, erkeklerde bu koruyucu etkiden yoksun kalındığı düşünülmektedir.



b. Yaşam tarzı faktörleri:

- Erkeklerin genellikle daha riskli davranışlara eğilimli olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve düşük fiziksel aktivite düzeyi gibi faktörler, erkeklerin sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırmaktadır.

- Erkeklerin daha yüksek stres seviyelerine maruz kaldığı ve psikolojik sağlık konularında daha az destek aradığı da gözlemlenen diğer faktörler arasındadır.



Erkeklerin yaşam süresinin kadınlardan daha kısa olduğu istatistiklerle desteklenen bir gerçektir. Bu durumun biyolojik ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonuyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı uygulamalarının benimsenmesi ve erkeklerin sağlık konularında bilinçlenmesi, yaşam süresi farkını azaltmada önemli bir rol oynayabilir.