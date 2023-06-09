Trigliseridiniz yüksekse dikkat

TRİGLİSERİD ARTINCA NE OLUYOR



- LDL kolesterolünüz daha kolay plak yapıyor.



- Damarlarınızın içyapısı daha hızlı bozuluyor.



- Hücre zarında yapısal bozukluklar başlıyor.



- Mitokondrilerin fonksiyonları aksıyor.



- Enerji kaynağı olarak şekeri ve yağı kullanamayan mitokondriyal sistem kasları yakarak proteinleri yakıt olarak kullanma seçeneğini devreye soktuğu için kas erimesi başlıyor.



- Sonuç insülin duyarsızlığı, insülin direnci ve tip2 diyabete (şeker hastalığı) giden tatsız bir yolculuktur. Özellikle İNSÜLİN DİRENCİ meselesi çok, hem de çok mühim bir konudur. Detaylar için buyurun...



İNSÜLİN DİRENCİM VAR MI?



12 saatlik açlığı takiben sabah aç karna alınan kanınızda insülin ve şeker seviyelerini ölçtürün. Açlık insülin ve şeker rakamlarının çarpımını 405 rakamına bölün. Çıkan rakamlarda açlık insülininiz 8’den, açlık şekeriniz 100’den fazla ise dikkatli olun. Hesabın sonunda elde ettiğiniz değer 2.5’ten daha yüksek ise bu sizde de “insülin direnci”nin başladığı anlamına gelir, tıbbi yardım isteyin.



İNSÜLİN DİRENCİ NE YAPIYOR?



- İskelet kası ve karaciğerin insüline yanıt vermemesi insülinin kandaki şekeri içeri sokamaması ve sonuçta hücrenin şekeri, yağı (trigliseridi) enerji kaynağı olarak kullanamaması anlamına geliyor.



- Kullanılamayan şeker ve trigliserid kanda birikiyor.



- Bu birikim mitokondrilerin görevlerini aksatıyor.



- Mitokondrilerin aksaması sürecin başlangıç noktası. Bu durumda...



- Bedende yağ birikimi (göbeklenme, karaciğer ve diğer organlarda yağlanma) ve kas kaybı başlıyor.



- Şeker hastalığı, damar sertliği, hipertansiyon, bellek kaybı ve daha pek çok yaşlanma sorunu birbiri ardına devreye giriyor.



- Yaşlanma hızlanıyor, sorunlu bir yaşlılık devreye giriyor.



MİTOKONDRİ SAĞLIĞI İHMAL EDİLİNCE NE OLUR?



- Kolay yorulur ve yorgun biri olursunuz.



- Kolay kilo alır, zor verirsiniz.



- Karaciğeriniz yağlanır.



- İnsülin direnci yolculuğunuz hızlanır.



- Diyabete eğimli biri haline gelirsiniz.



- Nöropati riskiniz çoğalır.



- Haşimato’ya yakalanma riskiniz artar.



KİMLER İNSÜLİN DİRENCİNİ ARAŞTIRMALI?



- Bel çevresi genişleyen, kolay kilo alıp zor kilo verenler.



- Açlık ve tatlı krizlerinden yorgun düşenler.



- Gece terlemelerinden, ayak uyuşma ve kramplarından şikâyetçi olanlar.



- Yemeklerden sonra uyuklayanlar.



- Hipertansiyonun devreye girdiğini hissedenler.



- Kan şekeri yükselen fazla kilolular.



- Açlığa tahammülsüz olanlar.



- Sık acıkanlar.



- Öfke kontrolünü kaçıranlar.



- Karaciğeri yağlı olanlar.



- HDL kolesterolü düşük, trigliserid ve ürik asidi yüksek olanlar.



MİTOKONDRİLER NASIL GÜÇLENİR?



- Daha çok egzersiz



- Daha az ilaç



- Alkolsüz bir yaşam



- Daha çok C, E, B1, B2, B3 vitamini zengini besin



- Daha bol çinko, selenyum, magnezyum zengini gıda



- Daha sık alfalipoik asit, CoQ10, karnitin zengini yiyecek



- Daha fazla glutation üreten bir beslenme modeli



- Daha az toksin



- Daha az kalori



- Daha az şeker



KARACİĞER YAĞLANINCA NE OLUR?



- Karaciğerin detoks görevleri aksar.



- Toksin birikimi başlar.



- Safranın kalitesi bozulur.



- Safrada çamurlaşma başlar.



- Bu da safra taşına zemin hazırlar.



- İnsülin direnci devreye girer.



- İnsülin-şeker ilişkisi bozulur.



- Kanda şeker ve trigliserid birikimi olur.



- Kilo problemi hız kazanır.



- Bel çevresi kalınlaşır.



- Yorgunluk, gece terlemeleri, açlık ve tatlı krizleri devreye girer.



- Ani yüz kızarmaları ve ateş basması atakları sıklaşır.



- Üçüncü evrenin sonunda siroza giden patolojik dokusal değişimler devreye girer ve karaciğer kanseri (hepatoma) riski yükselir.



KARACİĞERİMİZİ NELER YAĞLANDIRIYOR?



- Hareketsiz bir yaşam



- Aşırı şeker tüketimi



- Fazla meyve yemek



- Bala, pekmeze bilinçsizce yüklenmek



- Ağır metaller



- Alkol



- Ağrı kesici ilaçlar



- Kortizonlu ilaçlar



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