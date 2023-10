İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu, “günde 10.000 adım” yürüme hedefinin yeterli olmadığını açıkladı ve yaşlılığın önemli sorunlarından kas ve kemik kaybını azaltmak için “KAS GÜÇLENDİRİCİ” aktivitelerin de yapılması gerektiğini ilan etti.



Aynı kanaatteyim. Bize sadece yürümek yetmez. Formda ve zinde kalmak istiyorsak haftada en az 2-3 defa “DİRENÇ EGZERSİZLERİ” yaparak kemik ve kaslarımızı da güçlendirmeliyiz. Yürümenin sağlık katkılarını aşağıda toplu halde özetledim. UNUTMAYIN: SARKOPENİ, yani KAS KAYBI ile OSTEOPOROZ yani KEMİK KAYBI yaşlanmanın önemli sorunlarıdır. Kas kaybı bitkinlik, güçsüzlük, halsizlik, denge kaybı, düşme tehdidi demektir. Kemik kaybı ise KIRILGAN ve GÜÇSÜZ kemikler anlamına gelmektedir. Bunları önlemek için sadece “YÜRÜMEK” yetmiyor. Kas ve kemikleri korumak için “DİRENÇ ÇALIŞMALARI” yapmamız gerekiyor.



KURAL ŞU: HER GÜN YİYORSUN HER GÜN YÜRÜYECEKSİN

ORTAK bir yanılgımız var: “Sağlıklı kalmak” ve “iyi yaşlanmak” söz konusu olunca sadece “ne yemeli, içmeli, nelerden uzak durmalı?” sorusuna yanıt arıyor, “aktivite” meselesini ihmal ediyoruz. Oysa “bedensel imalat şartnamemiz” yani “fabrika ayalarımız” bize şunu emrediyor: HER GÜN YİYORSUN, o halde HER GÜN YÜRÜYECEKSİN! Kısacası “sağlık iki kanatlı bir kuş” ve bu kuşun sürekli “uçuş” halinde kalabilmesi, mümkünse de daha da “yüksekte uçabilmesi” için iki kanadının dengeli kullanımı zorunlu. Aktivite meselesi ise “YÜRÜMEK” ile eş anlamlı. Zira bedenlerimiz “yürümek üzerine dizayn edilmiş” cihazlara benziyor. Peki ne süre ve sıklıkta yürünecek? Yanıtım şudur: Nasıl ki “2-3 lokma” ile yeterince beslenmek mümkün olmuyorsa, 3-5 adım yürümekle de aktivite işi bitmiyor. Her gün:



- PASLANMAMAK İÇİN 5000 ADIM



- YAĞLANMAMAK İÇİN 7500 ADIM



- İYİ YAŞAM İÇİN 10.000 ADIM



UNUTMAYIN: YÜRÜYÜŞE EKLENEBİLECEK DİRENÇ AKTİVİTELERİ



10 bin adım neden yetmez



- ŞINAV çekmeyi deneyin. Tekrar sayısını giderek arttırın.



- ÇÖMELME egzersizlerini tekrarlayın. İdeali günde 3 defa 20 tekrardır.



- NORDİK yürüyüş gibi, “BAYIR tırmanma” veya “KUMDA yürüme” gibi ek kas gücü gerektiren yürüyüşlere de yönelin.



- MAKUL “AĞIRLIK çalışmaları”nı da ihmal etmeyin. 2-3 kiloluk ağırlıklar bile işe yarar. “Az ağırlık çok tekrar” harika sonuçlar verebilir.



- TENİS, VOLEYBOL, GOLF ve benzeri ek aktivitelere de zaman ayırın.



İYİ BİLGİ: DÜZENLİ YÜRÜMENİN EN AZ 15 FAYDASI VAR...





- Kilo kontrolüne yardım eder.



- İnsülini dengeler, diyabeti önler.



- Hipertansiyonu engeller.



- Uykuyu düzenler.



- Stresi azaltır, iyilik halini destekler.



- Kalbe, akciğere güç verir.



- Kası kemiği sağlam tutar.



- Bağışıklığa destek olur.



- Cinselliği takviye eder.



- Damarları genç ve elastik tutar.



- İyi kolesterolü arttırır, trigliseridi azaltır.



- Sizi fit ve formda biri yapar.



- Belleğinizi kuvvetlendirir.



- Mutluluk hissi verir.



- Yaşam sürenizi uzatır.



ANTİBİYOTİKLERDEN UZAK DURUN



- ANTİBİYOTİK çağı, ömrümüze ömür kattı! Bu kesin. Sadece hastalıkta değil ölümle neticelenebilen pek çok bakteriyel vakalar onlar sayesinde tedavi edildi, ediliyor. Ama bu mükemmel ilaçların özellikle özensiz ve aşırı kullanımları ciddi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu sorunların en başında “mikrobiom” olarak bilinen “Faydalı/probiyotik mikrobik gücü”müzün zayıflaması ve “antibiyotik direnci” sorunları var. Antibiyotik kullanımı arttıkça mikrobiyomlarımız küçülüyor, direnç sorunu büyüyor. Mikrobiyomlarımız küçüldükçe de kronik hastalıklar artıyor.



BİR UYARI: ONU DEĞİL BENİ DİNLEYİN



- ÇOĞUMUZ zaten doğru dürüst yürümüyor. Yürüyenler de bizim hedef rakamları yüksek buluyor. AHMET HAKAN da itirazcılardan biri. O da ikide bir “Her gün 10.000 adım çok değil mi hocam?” diye sorup duruyor. Onu üzecek en yeni haber geçtiğimiz hafta İngiltere’den geldi. İngiliz sağlık otoriteleri günde 10.000 adımın bile yeterli olmayacağı uyarısında bulundu. Özetle, “durmak yok, bedenimize emek vermeye devam!” Siz Ahmet Hakan’ı değil beni dinleyin. “SÖZ KONUSU SAĞLIKSA, HAREKET BEREKETTİR” deyip düzenli egzersizi sakın ihmal etmeyin.