40'lı yaşlardan sonra beslenme: Et mi ot mu?

BİR UYARI

KANSER DAVETÇİSİ BESİNLER...



- ŞEKER: Aşırı şeker tüketimi kansere yakalanmayı kolaylaştırdığı gibi, kanser ile mücadeleyi de zorlaştırıyor. Özellikle insülin direnci olanlarda şekere fazlaca yüklenmek karaciğer, kalınbağırsak, meme ve böbrek kanserlerine davetiye anlamına gelebiliyor.

- BEYAZ UN: Beyaz un da şöhreti iyi bilinen kanser davetçilerinden biri. Özellikle şeker ve yağ ile karıştırılıp üstüne bir de “kızartma” şeklinde hazırladığında müthiş bir kanser tetikçisine dönüşebiliyor.

- KÜFLER: Bazı küflerde kanserojen güce sahip. Mesela nemli bir ortamda saklanmış kırmızı pul biber, yerfıstığı, kuruyemiş ya da tahıllarda karşımıza çıkan “aflatoksin” ciddi bir kanser tetikleyicisi.

- NİTRATLAR: Sosis, salam ve benzeri işlenmiş et ürünlerinde bulunan nitrit ve nitratların kalınbağırsak ve mide kanserleriyle ilişkili olabileceğini gösteren çok sayıda kanıt var.

- YANMIŞ GIDALAR: Barbeküde pişen etlerin, karamelize olmuş yanmış yiyeceklerin de güçlü birer kanserojen olabilecekleri unutulmamalı.



OKUR SORUSU

EGZERSİZ: AKŞAM MI SABAH MI



Egzersizin her türlüsünü, günün her saatinde yapabilirsiniz. Zaman seçimi size aittir. Ama kabul gören bazı ortak bilgileri bir kenara not etmekte fayda var:

- Yatmadan 2 saat önce ile yemekten hemen önce ve sonra ağır egzersizlerden uzak durun.

- Eğer daha fazla yağ kaybı arzuluyorsanız, egzersiz için en uygun zaman diliminin sabah saatleri olduğunu aklınızda tutun.

ÖZET BİLGİ: “Ardıç kuşu” iseniz sabah erken, “baykuş” iseniz akşam saatlerini tercih ediniz.



BİR TAVSİYE

HARİKA BİR OFİS EGZERSİZİ: ÇÖMELME!



Ofisinizde yapacağınız çömelme egzersizleri zaman kaybına yol açmadan büyük kas gruplarınızın çoğunu etkili bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu sayede sadece kalori kaybı değil, dengeye de katkı sağlıyor. Ayrıca tekrarlanan çömelme egzersizleri dolaşıma destek oluyor, kas ve kemik erimelerini engelliyor. Etkin bir çömelme egzersizleri için:

- Kollarınızı göğüs hizasında bağlayın

- Ayakta dururken üst bacaklarınız yere paralel gelene kadar gövdenizi alçaltın.

- Sonra tekrar ayakta düz duruma geçin.

- Aynı hareketi 20-25 defa tekrarlayın.

- Geliştirip güçlendikçe tekrar sayısını arttırın.



KISA BİLGİ 1

EKLEM TAKVİYELERİNDE İLK 5



EKLEM sorunları her yaşta görülebilir ama 50-60’lı yaşlar sonrasının öncelikli dertlerinden biridir. Özellikle diz ve kalça eklemleri, problemin en sık görüldüğü yerlerdir. Bilelim ki “korumak” burada da bir numaralı hedef gibidir. Bunun yanında sorunlu eklemlere destek olmak için şu takviyelerden de istifade edilebilir:

- Kolajen

- Glikozamin Sülfat

- Kondroidin

- Zerdeçal



- Omega 3 yağları

KISA BİLGİ 2

AZ UYURSANIZ...

1. Daha sık hastalanır, daha çok ve çabuk yorgun düşersiniz.

2. Otoimmün hastalıklara daha yatkın hale gelirsiniz.

3. Depresyona, panik bozukluğa eğiliminiz artar.

4. Belleğiniz zayıflar, Alzheimer ve diğer bellek bozukluklardan birinin tuzağına düşme ihtimaliniz yükselir.

5. Uykusuzların bazı kanserlere (mesela meme kanseri), bazı romatizmal hastalıklara (örneğin fibromiyalji), hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik sağlık sorunlarına da daha sık yakalandıkları biliniyor.