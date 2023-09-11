Damarlarınızı iyi izleyin

Damarlarda plak oluşumu yani pıhtı birikimleri, yaşlılığın en önemli problemi.

Plak oluşumu demek kalp krizi, felç demek. Plak demek sertleşme sorunu demek. Bellek, görme ve işitme kaybı demek.

Kısacası plaksız bir yaşlılık daha çok sağlık, zindelik ile eş anlamlı.

Yani damarlarda plak oluşumu en önemli sağlık risklerimizden biri.

“Plak oluşturma riski daha yüksek” olanların en başında da bazı sağlık problemleri ve bunlara çözüm üretemeyenler var. Peki kim mi onlar? Buyurun...

- Şeker hastaları

- İnsülin direnci olanlar

- Kan-yağ dengesizliği yaşayanlar

- Hipertansiyonlular

- Sigara içenler

- Fazla kilolular

- Ağır stres yükü olanlar

Kabak çekirdeği bakın neler yapıyor?

- Triptofan zenginliği ile beyinde serotonin üretimini çoğaltıp depresyondan koruyor.

- Triptofan sayesinde uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor.

- Fitosterol zenginliği ile dihidrotestosteron oluşumunu azaltıp prostat büyümesini yavaşlatıyor.

- E vitamini zenginliği ile gözleri koruyor.

- Kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor.

- Kabuğundaki bol demir sayesinde demir eksikliği kansızlığını engellemeye destek oluyor.

- Müthiş bir selenyum, çinko, magnezyum ve çinko deposu.

- Bu faydalar için sadece 2 çorba kaşığı toz kabak çekirdeği (kabuğu ile birlikte öğütün) ya da 1 çorba kaşığı tam çekirdek yetiyor.

- Lütfen kavurmayın, yakmayın, yapısını bozmayın.

Koenzim Q10 en çok nerelerde var?

Koenzim Q10 muazzam bir antioksidan. Harika bir antikanser madde. Bulunmaz bir enerji tamamlayıcısı. Üstelik bir de etkili mi etkili bir cilt takviyesi. Peki en çok hangi doğru besinlerde var? İşte ilk ana liste...

- Sakatat grubu

- Kırmızı et

- Yumurta

- Susam tohumu

- Ispanak

- Karnabahar ve lahana

- Çilek

- Portakal ve diğer turunçgiller

Uykusuzluğun nedeni

- Çok aydınlığız:

Işık kirliliği, uyumak için “loş” ve hatta “karanlığı” özleyen beynimizin uyku ritmine geçmesini engelliyor.

- Çok sıcağız:

Evrensel bir ısı artışı sorunu var ve bu sorun kaliteli uykunun mühim düşmanlarından biri.

- Çok kiloluyuz: Aşırı kilolu olmak da uyku kalitesini bozan bir sorun. Horlama ve uyku apnesi sorunu kilolularda daha yaygın.

- Çok stresliyiz:

Stres seviyemiz arttıkça uykularımız da kaçıyor. Derin uykuya hasret kalan beyin de hasta ve yorgun düşüyor.

- Çok hızlıyız:

Daha hızlı düşünüyor, daha hızlı yiyor, sevişiyor, yaşıyoruz ama bu müthiş hıza biyolojik yapılanma da, ruhsal örgütlenme de ayak uyduramıyor.

İştah baskılamada ilk 5!

1- Bol su: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su.

2- Daha çok protein: Kahvaltıda yumurta ve peynir. Öğle ve akşam et, balık, tavuk, yoğurt. İçecek olarak da ayran.

3- Daha fazla posa: Kahvaltıda salatalık, yeşilbiber, domates, yulaf ezmesi. Öğle ve akşamları sebze çorbası, bol salata, haşlanmış sebze ve/veya bakliyat.

4- Daha bol baharat: Özellikle de kapsaisin zengini kırmızıbiber ve de tarçın. Çorbalara zencefil, aralarda da zencefilli çay.

5- Bitter çikolata: En az yüzde 85’ten fazla kakao içeren siyah çikolata da iştahı baskılayabilir. Tabii ki miktarı abartmamanız koşuluyla.