Medeni çözüm: 5/2 diyeti

Çok sıkıcı “diyet yolculukları”na çıkıp yiyip içtiklerinizi sınırlamaya çalışmaktan bıktınız mı? Dergiler, gazete ya da internetteki yeme içme listelerini görünce başınıza ağrılar, yüreğinize sıkıntılar mı giriyor? Haklısınız! Hele bir de kronik diyetçi ya da diyet gazilerinden biri iseniz o listelerin sizde kurdeşen ataklarını tetikleyebileceğini bile söyleyebilirim. Peki sonuç? Sonuç malum: Bu ve benzer nedenlerle pek çok insan tavsiyeleri elinin tersi ile bir kenara itip fazla kilolarına katlanıyor. Ya sıkıldığından ya da sosyalleşmesinin kısıtlanacağını düşündüğünden kilo verme çabasına girmiyor, giremiyor. Peki, daha makul daha medeni bir çare var mı? Bence var! O çareyi biz 90’lı yıllarda rahmetli Cumhurbaşkanı S. Demirel’e de zaman zaman uygulardık, şimdilerde “trend diyet”lerden biri oldu. Adı mı? 5/2 DİYETİ! Peki, nasıl mı yapılıyor? ‘2 gün tek öğün’ yazısında...

2 GÜN TEK ÖĞÜN



5/2 diyetinin basit uygulaması şu: Haftanın birbirini izlemeyen 2 günü, örneğin pazartesi- Perşembe, kadınsanız 500, erkekseniz 800 kalorilik tek öğünlük bir beslenme programı uyguluyorsunuz. Gün boyu istediğiniz kadar su, şekersiz bitki çayı, sebze suyu, makul miktarda kahve içmeniz serbest. Eğer tek öğüne dayanamam diyorsanız, 8 saatlik bir zaman dilimi içinde önerilen gıdaları tüketip 16 saat aç kalmayı, bu 16 saat içinde de sadece su, şekersiz çay-kahve ve şekersiz sebze sularıyla idare etmeyi kabul etmeniz lazım. Diğer günlerde ise abartıya kaçmadan ama sosyalleşmeden de vazgeçmeden günlük yaşamınızı rahatlıkla sürdürebiliyor keyfinize göre besleniyorsunuz. Ama o günlerde mutlaka 7.500-10.000 adımlık performans yürüyüşü yapmanız şart! Bu diyeti haftanın 3 günü (günaşırı) diyet, 4 günü serbest yaşam olarak yani “4/3 DİYETİ” şeklinde uygulayanlar da var. Onlar da başarılı sonuçlar alıyor. Netice şu: Özellikle şehirlerdeki yeni sosyal hayat ve yoğun sosyal network belli bir diyet programını uygulamanıza pek olanak tanımıyor. Dahası kimse kilo vermek için sosyal hayattan vazgeçmek istemiyor. İşte bu nedenle bu yeni plan medeni ve etkili bir çözüm olabilir.