Polen alerjisine dikkat!

Çevredeki bitkilerin polenlerine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu, polen alerjisi olarak biliniyor.

Çoğu insan için polenler zararsızken, bazı insanlar polene maruz kaldıklarında immün sistemi aşırı tepki verir ve alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor.

Polenler, bitkilerin üreme sürecinde ortaya çıkan toz şeklindeki üreme hücreleridir. Rüzgarla taşınarak yayılırlar ve insanlarla temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

En yaygın polen alerjisi nedenleri arasında ağaçlar, ot ve çimler yer alıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Polen alerjisinin belirtileri arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma, boğazda tahriş, öksürük, hırıltılı solunum ve ciltte kızarıklık gibi semptomlar yer alır. Bu semptomlar genellikle polen sezonunda ortaya çıkar ve kişinin alerjenle temas ettiği sürece devam edebilir.

POLEN ALERJİSİNDEN NASIL KORUNULUR?

Polen alerjisinden korunmanın bazı yolları vardır. Bunlar arasında, polen sezonunda mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalma, polen miktarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süreli aktivitelerden kaçınma, evde ve arabada pencereleri kapalı tutma, polen filtreleri kullanan hava temizleyicilerin kullanılması, polen oranının yüksek olduğu günlerde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak yer alır. Polen alerjisi olan kişiler genellikle antihistaminik ilaçlar, burun spreyleri ve göz damlaları gibi semptomları hafifletmek için çeşitli tedaviler kullanabilirler.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM: AŞI

Ayrıca, alerjik immunoterapi (aşı) yöntemi polen alerjisi tedavisinde uzun vadeli bir çözüm olabilir. Polen alerjisinden muzdarip olan kişiler, polen sezonunda semptomları en aza indirmek için alerjenler hakkında bilgi edinmek ve doktorlarıyla iletişim halinde olmak önemlidir.

Doktorların önerdiği korunma yöntemlerini takip etmek ve uygun tedavileri kullanmak, polen alerjisi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.