Medeni çözüm: 5/2 diyeti

Çok sıkıcı “diyet yolculukları”na çıkıp yiyip içtiklerinizi sınırlamaya çalışmaktan bıktınız mı? Dergiler, gazete ya da internetteki yeme içme listelerini görünce başınıza ağrılar, yüreğinize sıkıntılar mı giriyor? Haklısınız! Hele bir de kronik diyetçi ya da diyet gazilerinden biri iseniz o listelerin sizde kurdeşen ataklarını tetikleyebileceğini bile söyleyebilirim. Peki sonuç? Sonuç malum: Bu ve benzer nedenlerle pek çok insan tavsiyeleri elinin tersi ile bir kenara itip fazla kilolarına katlanıyor. Ya sıkıldığından ya da sosyalleşmesinin kısıtlanacağını düşündüğünden kilo verme çabasına girmiyor, giremiyor. Peki, daha makul daha medeni bir çare var mı? Bence var! O çareyi biz 90’lı yıllarda rahmetli Cumhurbaşkanı S. Demirel’e de zaman zaman uygulardık, şimdilerde “trend diyet”lerden biri oldu. Adı mı? 5/2 DİYETİ! Peki, nasıl mı yapılıyor? ‘2 gün tek öğün’ yazısında...

2 GÜN TEK ÖĞÜN



5/2 diyetinin basit uygulaması şu: Haftanın birbirini izlemeyen 2 günü, örneğin pazartesi- Perşembe, kadınsanız 500, erkekseniz 800 kalorilik tek öğünlük bir beslenme programı uyguluyorsunuz. Gün boyu istediğiniz kadar su, şekersiz bitki çayı, sebze suyu, makul miktarda kahve içmeniz serbest. Eğer tek öğüne dayanamam diyorsanız, 8 saatlik bir zaman dilimi içinde önerilen gıdaları tüketip 16 saat aç kalmayı, bu 16 saat içinde de sadece su, şekersiz çay-kahve ve şekersiz sebze sularıyla idare etmeyi kabul etmeniz lazım. Diğer günlerde ise abartıya kaçmadan ama sosyalleşmeden de vazgeçmeden günlük yaşamınızı rahatlıkla sürdürebiliyor keyfinize göre besleniyorsunuz. Ama o günlerde mutlaka 7.500-10.000 adımlık performans yürüyüşü yapmanız şart! Bu diyeti haftanın 3 günü (günaşırı) diyet, 4 günü serbest yaşam olarak yani “4/3 DİYETİ” şeklinde uygulayanlar da var. Onlar da başarılı sonuçlar alıyor. Netice şu: Özellikle şehirlerdeki yeni sosyal hayat ve yoğun sosyal network belli bir diyet programını uygulamanıza pek olanak tanımıyor. Dahası kimse kilo vermek için sosyal hayattan vazgeçmek istemiyor. İşte bu nedenle bu yeni plan medeni ve etkili bir çözüm olabilir.

KİLO VERDİRİR Mİ?

Kahve sevilen bir içecek. İçindeki kafein haricinde kavrulmada oluşan akrilamid dışında, ciddi bir sağlık sorunu yaratacak arızasının olduğunu söylemek de zor. Abartmadan tüketildiğinde fiziksel performansı arttırdığını, enerji seviyesini yükseltip konsantrasyonu desteklediğini ve belleği güçlendirdiğini biliyoruz. Kahvenin beyine etkisi sadece uyanıklık hali ve bellekle de sınırlı değil. Depresif ruh halini azaltıyor, mutluluk hissini, keyif ve haz duygularını güçlendiriyor. Kahve ile kilo arasındaki ilişkiye gelince. Mevcut bilgiler biraz “ortaya karışık” durumda. Net bir bulgu yok. Ama yine de size başka iyi haberlerim var. Merak ediyorsanız buyurun.

TOK TUTUYOR

Makul miktarda kahve az da olsa tokluk hissi sağlıyor. Dolayısıyla gıda tüketiminizi sınırlıyor, iştahınızı baskılıyor. İçeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı biraz harekete geçirip yağ yakımını hızlandırıyor. Yağ yakımı yani kilo kaybı artışında kafeinin “sınırlı termojenik etkisi”nin rolü var. Peki başka? Kahvenin karaciğer yağlanmasını azalttığını, safra taşı oluşumunu yavaşlatabildiğini gösteren bulgular da yayınlandı.

NE KADAR KAFEİNE İZİN VAR?

Peki hangi kahve? Öncelik ve güven hangisinde? Bence ev yapımı olanda. Ev yapımı kahvelerde kafein oranı daha düşük. 1 fincan hazır kahve 150 mg civarında kafein içerirken, 1 fincan Türk kahvesi ya da espresso yaklaşık 60-80 mg bilemediniz 100 mg civarında kafein içeriyor. Hazır kahveyi eğer fincanla değil, kupayla tüketirseniz kafein girdiniz 250 miligrama kadar yükselebiliyor. Kafein tüketimi de tıpkı şeker, tuz gibi sınırlı tutulması gereken bir konu. Bize göre de günlük kafein tüketiminizin 300-400 miligramı geçmemesi gerektiğini unutmayın. Hazır kahvelerdeki kanserojen akrilamidi de hesaba dahil etmeniz iyi olur.

10 ZARARI



Uykuyu kaçırıyor.

Çarpıntıları tetikliyor.

Sinirli ve gergin bir ruh hali yaratıyor.

Krampları davet ediyor.

El titremesi yapıyor.

Baş ağrılarını tetikliyor.

Yorgunluk nedeni olabiliyor.

Tansiyonu yükseltiyor.

Gastrit ve mide ekşimesi yapıyor.

Reflüyü azdırıyor.

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