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Magazin ve sanat turu (2 Ekim 2018)

ntv.com.tr

2 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    DAKOTA JOHNSON TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

    DAKOTA JOHNSON TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

    Global Citizen Festival’de sahneye çıkarak kadınlardan hikayelerini kendisiyle paylaşmalarını isteyen oyuncu Dakota Johnson, telefon numarasını verdi.

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  • 2

    MISS UKRAYNA'DA TAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

    MISS UKRAYNA'DA TAÇ EL DEĞİŞTİRDİ
    Veronika Didusenko’nun daha önce evlenip boşanmış ve bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıktıktan sonra yarışma kuralları gereği tacı geri alınan Ukrayna Güzellik Yarışması’nın yeni birincisi 19 yaşındaki Leonila Guz oldu.

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  • 3

    RUSSELL CROWE'DAN İKİ ÜLKEYE BİRLEŞİN ÇAĞRISI

    RUSSELL CROWE'DAN İKİ ÜLKEYE BİRLEŞİN ÇAĞRISI
    Yeni Zelanda doğumlu Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın birleşme zamanının geldiğini ve başbakanının da Jacinda Ardern olması gerektiğini söyledi.

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  • 4

    2015 IRAK GÜZELİNE ÖLÜM TEHDİDİ (2014 GÜZELİ DAEŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ)

    2015 IRAK GÜZELİNE ÖLÜM TEHDİDİ (2014 GÜZELİ DAEŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ)
    Irak'ta son haftalarda moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı dört kadının öldürülmesinin ardından eski güzellik kraliçelerinden Şeyma Kasım Abdülrahman da ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

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  • 5

    RONALDO'YA YENİDEN TECAVÜZ SORUŞTURMASI

    RONALDO'YA YENİDEN TECAVÜZ SORUŞTURMASI

    Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, dokuz yıl önce Kathryn Mayorga adlı eski bir modele tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. Polis, iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı.

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  • 6

    VİZYONA GİREN FİLMLER NE KADAR İZLENDİ? (GİŞE RAKAMLARI)

    VİZYONA GİREN FİLMLER NE KADAR İZLENDİ? (GİŞE RAKAMLARI)
    Hafta sonunun yenilerinden Göktaşı, yaklaşık 103 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı. İşte 28-30 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

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  • 7

    METOO HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ ASIA ARGENTO: PEDOFİLİYLE SUÇLANMAK BENİ İNCİTİYOR

    METOO HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ ASIA ARGENTO: PEDOFİLİYLE SUÇLANMAK BENİ İNCİTİYOR

    MeToo hareketinin öncülerinden olan ancak altı yıl önce 17 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento, “Pedofili olarak adlandırılan şeyle suçlanmak beni incitiyor. Lekelendim” dedi.

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  • 8

    BLACK MIRROR’DA KARARLARI İZLEYİCİ VERECEK

    BLACK MIRROR’DA KARARLARI İZLEYİCİ VERECEK
    Black Mirror’ın 5. yeni sezonundan detaylar gelmeye başladı. İddialara göre dizi interaktif formatta olacak. Proje ayrıca bu modeli uygulayan ilk Netflix dizisi olacak.

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  • 9

    EZGİ MOLA, LERZAN BERRAK İÇİN 1.5 AYDA 10 KİLO VERDİ

    EZGİ MOLA, LERZAN BERRAK İÇİN 1.5 AYDA 10 KİLO VERDİ

    Organize İşler 2 için nefesler tutuldu. İlk tanıtımı bu hafta yayınlanacak Yılmaz Erdoğan filmi için 1.5 ayda 10 kilo veren Ezgi Mola canlandırdığı Lerzan Berrak karakterini anlattı.

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  • 10

    GAME OF THRONES'UN KAYBOLAN KARAKTERİ DİZİYE DÖNÜYOR

    GAME OF THRONES'UN KAYBOLAN KARAKTERİ DİZİYE DÖNÜYOR

    Game of Thrones’un kaybolan karakterlerinden biri, sekizinci sezonda diziye dönüyor. Dizi hayranlarına müjdeli haberi görsel efekt yönetmeni Joe Bauer verdi.

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  • 11

    ASLI ENVER: BAŞTAN BAŞLAMAK İSTEMEM

    ASLI ENVER: BAŞTAN BAŞLAMAK İSTEMEM
    Murat Boz ile barıştıkları iddia edilen İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, “Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem" dedi. Enver Murat Boz hakkında ise sessizliğini korudu.

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  • 12

    BEN AFFLECK REHABİLİTASYONDA 'ŞİŞTİ'

    BEN AFFLECK REHABİLİTASYONDA 'ŞİŞTİ'

    Alkol bağımlılığı tedavisi gören oyuncu Ben Affleck, rehabilitasyon esnasında spor yaptı ve bir ayda vücudunu gözle görülür şekilde geliştirdi.

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  • 13

    ÇAĞATAY ULUSOY'UN BAŞROLDE OLDUĞU MUHAFIZ'DAN YENİ KARELER

    ÇAĞATAY ULUSOY'UN BAŞROLDE OLDUĞU MUHAFIZ'DAN YENİ KARELER
    Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) yeni kareleri ve fragmanı görücüye çıktı.

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  • 14

    ÇİNGENE KIZI'NIN KAÇIRILAN 12 PARÇASI İÇİN AÇIKLAMA

    ÇİNGENE KIZI'NIN KAÇIRILAN 12 PARÇASI İÇİN AÇIKLAMA
    Zeugma Müzesi'nin sembolü haline gelen Çingene Kızı'nın kayıp parçalarının ABD'de bulunmasına ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekim ayı sonunda 12 mozaiği teslim alacağını dile getirdi.

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  • 15

    O SES TÜRKİYE'DE KİM NE KADAR KAZANACAK?

    O SES TÜRKİYE'DE KİM NE KADAR KAZANACAK?

    Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' programındaki jüri üyelerine zam yaptı.

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  • 16

    SÜRÜKLEYİCİ BİR KOMPLO & GERİLİM DİZİSİ: 1983

    SÜRÜKLEYİCİ BİR KOMPLO & GERİLİM DİZİSİ: 1983

    Netflix dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği yerel orijinal yapım duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Polonya’dan çıkan ilk Netflix orijinal dizisi 1983’ten ilk görüntüler ve resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı.

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  • 17

    BERGÜZAR KOREL'İN ÇOCUK GELİN İSYANI

    BERGÜZAR KOREL'İN ÇOCUK GELİN İSYANI
    Oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Adana’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine sert tepki gösterdi.

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  • 18

    NICOLE KIDMAN'A YENİ ÖDÜL

    NICOLE KIDMAN'A YENİ ÖDÜL

    Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman, 2018 Hollywood Film Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

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  • 19

    MAMA GETİREN ÜCRETSİZ FİLM SEYREDECEK

    MAMA GETİREN ÜCRETSİZ FİLM SEYREDECEK
    Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Kedi filmini gösterime sunacak. Filmi izlemek isteyenlerin yanlarında en az 1 kilogram kedi veya köpek maması getirmeleri gerekiyor.

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  • 20

    EKİM AYINA DAMGA VURACAK FİLMLER VE DİZİLER

    EKİM AYINA DAMGA VURACAK FİLMLER VE DİZİLER

    IMDb, A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filmindenyeni sezonu başlayan Daredevil'e Ekim 2018'e damga vuracak 10 yapımı derledi. İşte o filmler ve diziler... (Not: Filmlerin vizyon tarihi Amerika'ya göre verilmiştir)

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  • 21

    NETFLIX’TE DİZİ VE FİLMLERİN SONUNU SEYİRCİ BELİRLEYEBİLECEK

    NETFLIX’TE DİZİ VE FİLMLERİN SONUNU SEYİRCİ BELİRLEYEBİLECEK

    İnternet televizyon ağı Netflix, bundan böyle dizi ve filmlerin sonunu seyircilerin belirlemesine izin verecek.

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  • 22

    MISIR'DA ANTİK RESİMLER KEŞFEDİLDİ

    MISIR'DA ANTİK RESİMLER KEŞFEDİLDİ
    Mısır'ın Asvan kenti yakınlarındaki Kom Ombo tapınağındaki kazılar sırasında kum taşına yapılmış 2 antik resim bulundu.

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  • 23

    EYLÜL’DE EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLER BELLİ OLDU

    EYLÜL’DE EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLER BELLİ OLDU

    Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, dizilerin yeni sezon startları ise TV sayfalarının en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.

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  • 24

    YASMİN LEVY İSTANBUL'A GELİYOR

    YASMİN LEVY İSTANBUL'A GELİYOR

    Ladino müziğinin sevilen sesi Yasmin Levy, 20 Aralık'ta Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşacak.

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  • 25

    OZAN GÜVEN: EKMEK PARASI NE YAPALIM

    OZAN GÜVEN: EKMEK PARASI NE YAPALIM

    Kara Komik Filmler serisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ozan Güven oğlu Ateş ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Filmin aralık ayında vizyona gireceğini söyleyen 43 yaşındaki oyuncu çekimlerin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesmesiyle ilgili "Ekmek parası ne yapalım" dedi.

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  • 26

    SÜMELA MANASTIRI'NDA DEFİNE SÖYLENTİSİ

    SÜMELA MANASTIRI'NDA DEFİNE SÖYLENTİSİ

    Sümela Manastırı'nda define söylentisi - 1 | NTV Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, tarihi yapı ile ilgili define söylentisi yayılmaya başladı. Manastırda, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da "Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır" dedi. Söylentiler, manastırda define bulunduğunu konu alan 'Sümela'nın Şifresi-Temel' filmini anımsattı.

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  • 27

    İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ YENİ SEZONU AÇTI

    İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ YENİ SEZONU AÇTI
    İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018- 2019 sezonunu Carmina Burana balesiyle açtı.

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  • 28

    İREM DERİCİ: TROLL OLARAK YAŞIYORUM

    İREM DERİCİ: TROLL OLARAK YAŞIYORUM
    Şu sıralar Sabıka Kaydı albümüyle gündemde olan İrem Derici, “Hayatın açığını buldum, artık troll olarak yaşıyorum. İnsanların beni ciddiye almamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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  • 29

    KEŞİF ÇANAKKALE FİLMİ 19 EKİM'DE VİZYONA GİRİYOR

    KEŞİF ÇANAKKALE FİLMİ 19 EKİM'DE VİZYONA GİRİYOR

    Ahmet Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız ve Burak Can’ın başrollerde yer aldığı Keşif-Çanakkale filmi 19 Ekim’de vizyona giriyor.

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  • 30

    İNGİLTERE'DE VEJETARYENLER İÇİN BALIK KIZARTMASI

    İNGİLTERE'DE VEJETARYENLER İÇİN BALIK KIZARTMASI

    İngiltere'de vejeteryanlar için Fish and Chips yani balık ve patates kızartması yapıldı. Bir restoranın sunduğu menü lezzetli bulundu. Restoranın menüsünde vegan hamburger ve sosis de bulunuyor. 

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  • 31

    MDOB YENİ SEZONA HAZIR: SAHNEDEN YANSIMALAR

    MDOB YENİ SEZONA HAZIR: SAHNEDEN YANSIMALAR
    Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna Merhaba diyeceği Sahneden Yansımalar etkinliğinin provasını yaptı.

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