Magazin ve sanat turu (2 Ekim 2018)

MeToo hareketinin öncülerinden olan ancak altı yıl önce 17 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento, “Pedofili olarak adlandırılan şeyle suçlanmak beni incitiyor. Lekelendim” dedi.

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