Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2021)

Hüsnü Şenlendirici: 35 Yıl sonra aynı yerde (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Şenlendirici, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Şenlendirici'nin ayrıntıları ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

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