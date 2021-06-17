Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2021)

17.06.2021 - 17:38
Daha önce adaylığa yeşil ışık yakan Dwayne Johnson: Siyasete sabrım yok
Daha önce "Halk isterse başkanlığa aday olurum" diyen ve adaylık için yeşil ışık yakan yıldız oyuncu Dwayne Johnson, "Siyasete sabrım yok" dedi.
Iggy Azalea: Komşumla uğraşmak yeni hobim olacak
Rapçi Iggy Azalea, yeni evinde komşusunun huzur vermediğini anlattı.
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata veda eden Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Teyana Taylor, Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi oldu
Şarkıcı Teyana Taylor, erkek dergisi Maxim tarafından en seksi kadın seçildi. Taylor, 21 yılda dergiden bu unvanı alan ilk siyahi olarak tarihe geçti.
İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında
Türkiye'nin Euro 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildiği maçta, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat da tribündeydi. İkili Bakü Olimpiyat Stadı'nda eşlerine ve Türkiye'ye destek verdi.
Victoria’s Secret 'melekler'e veda ediyor
'Yılın şovu' olarak adlandırılan Victoria's Secret yılbaşı defilesini kaldıran dünyaca ünlü iç çamaşırı markası, güzellik standartlarında kadınları kalıba sokma eleştirilerinin ardından yeni bir döneme girdi. Yeni standartlara sahip bir marka kuran Victoria’s Secret, 'melekler' olarak adlandırılan modellerine de veda ediyor.
Airbnb'den tecavüze uğrayan turiste 7 milyon dolar
Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb’nin New York’ta kiraladığı dairede tecavüze uğrayan turiste susması için 7 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.
Ghislaine Maxwell'e kız kaçırma soruşturması
Seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in suç ortağı, Ghislaine Maxwell’e yönelik soruşturma derinleşiyor. İngiliz polisi Maxwell'in kız kaçırdığı iddialarını incelemeye aldı.
Reese Witherspoon: Panik atağa karşı hipnoz edildim
ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, 2014 yapımı Yaban filmini çekme korkusu nedeniyle haftalarca panik atak krizleri geçirdiğini ve bu korkusunu atlatmak için hipnoz yöntemine başvurduğunu açıkladı.
Perihan Savaş: Kolaya kaçmak yerine yeni hikayeler bulunmalı
Usta oyuncu Perihan Savaş, katıldığı ekran için yapılan işlerde hikaye sıkıntısı çekildiğini dile getirdi. 64 yaşındaki oyuncu, "Televizyon için yapılan işlere baktığımızda biraz hikaye zorluğu çekiyoruz. Kolaya kaçmak yerine yeni hikayeler bulunmalı" diye konuştu.
Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Londra'ya gidiyor
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik için Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Meghan Markle'ın eşini bu ziyarette yalnız bırakmak istemediği ve hazırlıklara başladığı iddia edildi.
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Seyyar yeni bölümleriyle her cuma puhutv’de: Olaylar tersine dönüyor
puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 18 Haziran Cuma günü puhutv’de seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni bölüm ayrıntıları...
Rita Moreno, In The Heights filmi savunması nedeniyle özür diledi
Oscar ödüllü oyuncu Rita Moreno, In The Heights filmine yönelik siyahi ve Latin kökenli oyuncu azlığı eleştirilerine karşı yaptığı savunma nedeniyle özür diledi. Moreno, "Kendime dair inanılmaz derece hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu
Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Aşı olanlar arasına katılan son isim Enis Arıkan'dı. İşte Arıkan'ın aşı paylaşımı ve diğer ünlülerin sosyal medyadaki aşı fotoğrafları...
Hüsnü Şenlendirici: 35 Yıl sonra aynı yerde (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Şenlendirici, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Şenlendirici'nin ayrıntıları ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli
ABD'li oyuncu Selma Blair MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini anlattı.
Brüksel’de dinozor sergisi açıldı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Dinozor (Dinos Alive) sergisiyle dinozor türleri görücüye çıktı.
Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 119 yıllık tarihi halı Milli Saraylar'a bağlı İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale'de restore ediliyor. 124 metrekare ve yaklaşık 1 ton ağırlığında olan tarihi halının restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı.
Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor
Türkiye siyasetinde "baba" olarak anılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötr şapkasından smokinine, imzaladığı belgelerden yakın tarihe ışık tutan fotoğraflara kadar birçok objenin sergilendiği Isparta'daki müze ilgi görüyor.
Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filminde buluşuyor
Ünlü oyuncular Dakota Johnson ve Sean Penn, Christy Hall'un ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi yaşayacağı Daddio filminde başrolleri paylaşacak.
Gaziantep'te jandarmadan mozaik nöbeti
Gaziantep'te kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan mozaikler için kurtarma çalışmalarına başlandı. Jandarma, Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek mozaiklerin başında 24 saat nöbet tutuyor.
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Tarihi Diyarbakır Surları bazalt çubuklarıyla sağlamlaştırılıyor
UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın restorasyonunda yeni bir yöntem tercih edildi. Tarihi surlar ilk defa oksitlenmeyen ve çürümeyen Fiber Reinforced Polymer (FRP) bazalt çubukları ile güçlendiriliyor.
Dev Patel'in başrolde olduğu Yeşil Şövalye'den (The Green Knight) yeni fragman
Dev Patel'in başrolde yer aldığı, Arthur efsanesini yeniden kurgulayan Yeşil Şövalye (The Green Knight) filminin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda David Lowery'nin oturduğu film, Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Patel'in yanı sıra Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris ve Barry Keoghan gibi yıldızların rol aldığı film, Türkiye'de 6 Ağustos'ta gösterime girecek.
Güldür Güldür'de tepki alan veteriner skecine Ali Sunal'dan açıklama
Ali Sunal, 'Güldür Güldür' programının veteriner skecinden dolayı aldığı tepkilerle ilgili konuştu: Kötü bir amaçla yapmadık.
Kıraç'tan Milli Takım çıkışı: Özür diliyorum, tamamen ben sorumluyum
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün akşam oynanan maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e de mağlup olmasının ardından şarkıcı Kıraç, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" paylaşımını yaptı. Kıraç, Milli Takım için yaptığı şarkıyla tartışma yaratmıştı.
Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
Kastamonu Belediyesince gastronomi merkezi olarak kullanılması planlanan 450 yıllık Acem Hanı'nda yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı.
Kim Kardashian'dan kızı North West'e kaka emojisi temalı doğum günü partisi
Kim Kardashian, sekiz yaşına giren kızı North West için kaka emojisi temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü yıldız, kostümler ve süslemelerin temaya uygun olarak seçildiği partiden fotoğrafları, sosyal medya hesabında paylaştı.
"Sık dişini helası" müze oldu
Tokat'ta 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi ‘Sık Dişini Helası" müze oluyor. Anadolu'nun ilk umumi helası, 'Su ve Temizlik Müzesi'ne dönüştürülerek turizme kazandırılacak. 19.yüzyıla kadar kullanılan mekandaki tuvalet taşları, maşrapalar ilgi çekmesi bekleniyor.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? (16 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 16 Haziran tarihli 121. bölümünde büyük finale bir hafta kala dokunulmazlık kolyesini Ayşe kazandı. Ada konseyinde ismi söylenen İsmail, Dora ve Aleyna'dan sonra haftanın son eleme adayı oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmelerinden ayrıntılar...
Duygularımız dengesizleşebilir / Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021
Korona hayatımıza girdiğinden beri sanki maddi, manevi dengemiz kalmış gibi bir de üstüne bugün ekstra dengesizlik yaşayabiliriz.