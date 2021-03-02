Magazin ve sanat turu (2 Mart 2021)

Corona virüsü yenen Deniz Akkaya: Hasar kalmadan, yaşamaya devam ediyor olacağım



Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak Deniz Akkaya tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Akkaya'nın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...





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