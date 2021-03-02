Magazin ve sanat turu (2 Mart 2021)

02.03.2021 - 17:22
Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu, İngiltere'nin efsane başbakanı Winston Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan Koutoubia Camii Kulesi tablosu, 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyata satıldı.
Prens Philip başka bir hastaneye nakledildi
Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) tedavisine başka bir hastanede devam edilecek. Nakil sırasında görevliler şemsiyelerle görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
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Oyuncu Melisa Döngel bıçaklı saldırı
Oyuncu Melisa Döngel, oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde komşusunun saldırısına uğradı. Yusuf K. isimli şahıs iddiaya göre ünlü oyuncunun oturduğu eve de girmeye çalıştı.
Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici
Geçen yıl hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, ünlü oyuncu Evan Rachel Wood'un NBA yıldızının öldüğü gün onu tecavüzcü diye nitelemesinin aşağılık ve rahatsız edici olduğunu söyledi.
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Hazar Ergüçlü: Pandemi beni içten içe mutlu ediyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Güney Kore'de Spotify- Kakao M anlaşmazlığı: Yüzlerce K-Pop şarkısı kaldırıldı
Güney Kore'de henüz 1 ayını dolduran müzik dinleme platformu Spotify ile ülkedeki en büyük rakibi Kakao M arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yüzlerce K-Pop şarkısına erişilemiyor. Taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar gelirken dinleyiciler duruma isyan etti.
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Arjantin'de bulunan titanozor türünün en eski örneği
Arjantin'de yapılan araştırma, Patagonya'da bulunan devasa dinozorun şimdiye kadar bulunan en eski titanozor olabileceğini ortaya koydu.
Tom Holland: İzlerken Emma Watson'a aşık oldum
Tom Holland, Marvel hayranlarının merakla beklediği Örümcek Adam 3'ün (Spider Man 3) tanıtımları yayınlandıkça çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu son olarak Harry Potter serisini izlerken Emma Watson'a aşık olduğunu itiraf etti.
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Alec Baldwin'in yedinci, Hilaria Baldwin'in altıncı çocuğu dünyaya geldi
Eski eşi Kim Basinger ile evliliğinden Ireland Baldwin adında bir kızı olan Alec Baldwin, şimdiki eşi Hilaria Baldwin'den altıncı çocuğunu kucağına alarak yedi çocuk babası oldu.
Karabük Valiliği'nden Paphlagonia açıklaması: Arkeolojik bir dokusu bulunamadı
Karabük Valiliği yapılan inceleme sonucu 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumun, arkeolojik bir dokusunun bulunmadığını, Safranbolu Kalesi ile bir bağlantısının olmadığını açıkladı.
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci hastalığa yakalandı. İşte Yeninci'nin sağlık durumuyla ile ilgili ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
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Zehirli aslan balığı yemek oldu
Zehirli aslan balığı yemek oldu
İklim değişikliği ile birlikte yaşam alanı Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru genişleyen zehirli aslan balığı sofralarda yerini almaya başladı. Antalya'da bazı restoranlar menülerine aslan balığını da ekledi.
Dünyanın en eski hayvan mezarlığı bulundu
Mısır'daki arkeologlar, dünyanın bilinen en eski evcil hayvan mezarlığını keşfetti. Yaklaşık 600 kedi, köpek ve maymuna ait kalıntılar, Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Berenike kentinde bulundu. Yaklaşık 2 bin yıl önce öldüğü düşülen hayvanların bazılarının tasma ve çeşitli süslerle gömüldüğü görüldü.
Yavuz Sultan Selim'in hayatı beyazperdeye aktarılacak
"Zamanın İskender'i" olarak tanınan Yavuz Sultan Selim'in hayatı, beyazperdeye aktarılacak.
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm ön izleme sahnesi
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.
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Corona virüsü yenen Deniz Akkaya: Hasar kalmadan, yaşamaya devam ediyor olacağım
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak Deniz Akkaya tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Akkaya'nın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...
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Türk Sineması 71. Berlin Film Festivali'nde tanıtılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 71'inci Berlin Film Festivali'nde bu yıl yine Türk Sineması'nın da tanıtılacağı açıklandı.
2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler
Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film seçilirken, yönetmeni Chloé Zhao da Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti. İşte, modern bir göçebenin hikayesini, başrol oyuncusu Frances McDormand'ın göz dolduran performansının yanı sıra gerçek kişilerin oyunculuğuyla anlatan filme dair merak edilenler...
Arjantin'de bulunan titanozor türünün en eski örneği
Arjantin'de yapılan araştırma, Patagonya'da bulunan devasa dinozorun şimdiye kadar bulunan en eski titanozor olabileceğini ortaya koydu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli sanatçı alım sınavına erteleme
Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı, 15 Mart'tan 5 Nisan'a ertelendi.
Gal Gadot üçüncü çocuğuna hamile
Wonder Woman serisinin yıldızı Gal Gadot, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Akrep 13. bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, artık perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin 13. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte kareler ve yaşanacaklar...
Van Urartu Müzesi'nden ‘online müze’ hizmeti
Van Urartu Müzesi, tüm dünyayı etkisi alan corona virüs pandemisi nedeniyle online müze hizmeti başlattı.
Jane Fonda Altın Küre'de konuştu, kimse dinlemedi
2021 Altın Küre Ödülleri'nde Cecil B. Demille Ödülü’nü alan Hollywood'un efsane yıldızı Jane Fonda, sahnedeyken tüm gözleri üzerinde toplasa da sahne arkasında durumun farklı olduğunu gösteren bir video paylaştı.
Adıyaman'da yeni lezzet: Bademli baklava
Adıyaman’da, badem üretiminin artınca beraberinde yeni sektörler de ortaya çıktı. Kahta ilçesinde bir tatlıcı, fıstık veya ceviz yerine bademli baklava yapmaya başladı. Tadı ile beğenilen ve üreticileri tarafından fıstıklı Gaziantep baklavasına rakip gösterilen bademli baklavanın üretiminin artırılması hedefleniyor.
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi açılışa hazır
Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de, 22 yıldır sürdürülen restorasyon çalışması tamamlandı. Gök Medrese Vakıf Müzesi olarak hizmet verecek olan tarihi binanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması planlanıyor.
İzmir'de tarlada Roma döneminden kalma kitabe bulundu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada, yaklaşık 2000 yıl önce Roma dönemine ait olabileceğini değerlendirilen Yunanca yazıların yer aldığı kitabe bulundu.
Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi
Emily in Paris dizisi yetkililerinin, Altın Küre Ödülleri'ni belirleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 30 üyesini Paris'te 'krallar gibi ağırlayarak' bir anlamda rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı öne sürüldü.
Zeus Sunağı'nı geri getirmek için İzmir'den büyük hamle
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi ortak kararla, Türkiye’den Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı’nı geri istemeye hazırlanıyor. Berlin Pergamon Müzesi’ndeki eserin iadesi için Osmanlı arşivlerindeki bilgiler toplanıyor. Bir sonraki aşamada ise hukukçularla görüşülecek.
Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? (1 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, voleybol maçının galibi kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye'nin son bölümünde kıran kırana geçen yemek ödülünü kazanan gönüllüler takımı oldu. Nefes kesen voleybol maçını ise Acun Medya kazandı. İşte Survivor'ın 38. bölümünde yaşananlardan ayrıntılar...
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Galiba aşık oluyoruz / Günlük burç yorumları (2 Mart 2021)
Venüs Uranüs’e yaklaştıkça tatlı sıcaklık hızla artıyor.
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