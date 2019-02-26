Magazin ve sanat turu (26 Şubat 2019)

Meryem Uzerli, bebeklik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Uzerli, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...