Magazin ve sanat turu (26 Şubat 2019)
ntv.com.tr
26 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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OSCAR'IN KAMERA ARKASIOscar 2019 Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası sahiplerini buldu. Milyonların takip ettiği gecede bir de kameraların arkasında kalanlar vardı. İşte 91. Oscar Ödülleri'nde kameralar arkasında yaşananlar...
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NETFLIX ORGANİZE İŞLER'İ NASIL ETKİLEDİ? (GİŞE RAKAMLARI)Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı, gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 155.137 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. 15 Şubat itibarıyla Netflix'te de yer alan film, dördüncü hafta sonunda bir önceki hafta sonuna göre yaklaşık % 57 seyirci kaybetmiş oldu. Film toplamda şu ana kadar 3.232.277 seyirci tarafından izlendi. İşte 22-24 Şubat 2019 haftası gişe rakamları...
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OSCAR’IN REYTİNGİ ARTTI AMA YETMEDİ
Bu yıl 91’incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, geçen yıla kıyasla seyirci sayısını artırsa da tüm zamanların en düşük reytingli ikinci Oscar’ı olmaktan kurtulamadı.
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ÜNLÜ OYUNCU BEBEKLİK FOTOĞRAFINI YAYINLADIMeryem Uzerli, bebeklik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Uzerli, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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EN İYİ YÖNETMEN OSCAR'INI ALAN ALFONSO CUARON'UN EN İYİ 8 FİLMİ
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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KIZI VE DOKTORUNDAN AÇIKLAMA136 gündür yoğun bakımda olan Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kızı Sezin Erbil ve doktoru Jan Klod Kayuka açıklamalarda bulundu. Sezin Erbil, "Artık konuşabiliyor" derken, Klod Kayuka "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor" ifadelerini kullandı.
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KIRMIZI HALININ YILDIZ ÇİFTLERİAmerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın takip ettiği gecenin kırmızı halısında yıldızlar geçidi yaşandı. O isimler arasında Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den Bradley Cooper ve Irina Shayk'a bazı çiftler vardı ki ön plana çıktı. İşte sinemada yılın gecesinde öne çıkan çiftler...
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DERBİDE EKRANA YANSIYAN ÇOCUĞUN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIBeşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın 3-0 öne geçmesinin ardından gözyaşlarıyla ekrana yansıyan çocuğun, oyuncu Aybars Kartal Özson olduğu anlaşıldı. Vurgun dizisinde rol alan Özson, Beşiktaş'ın gollerinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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GECENİN MÜCEVHERLERİLady Gaga'nın 145 yıllık, 30 milyon dolar değerindeki Tiffany & Co. kolyesinden Charlize Theron'un Bulgari kolyesine; 91. Akademi Ödülleri'nin milyon dolarlık iddialı mücevherleri bir arada.
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KUZGUN 3. BÖLÜMDEN ÖNİZLEME
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuzgun’un 3. bölümünden önizleme sahnesi yayınlandı. Kuzgun ile annesi Meryem’in karşı karşıya oldukları sahnede; Meryem, duygu ve hasret dolu sözleriyle, yirmi yıl boyunca, büyük bir özlemle dönmesini beklediği oğlu Kuzgun’a, yüreğinin sonuna kadar ona açık olduğunu ve sevgisinin sonsuz olduğunu hissettiriyor.
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SAHNEDEKİ YAKINLAŞMA OSCAR SONRASI PARTİDE DE SÜRDÜ
Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın Oscar gecesinde sahnede yaptıkları düet esnasında birbirlerine aşık gibi yakınlaşmaları Oscar sonrası partide de sürdü. Sahne performansı sonrası partideki yakınlıkları, “İkilinin arasında bir şey mi var?” sorusunu yeninden gündeme getirdi.
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HUGH JACKMAN'DAN GUINNESS REKORUYıllarca Wolverine karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, 'bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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14,5 MİLYON EURO NEREDEİspanya'da savcının başvurusunu kabul eden mahkeme, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı 12 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.
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REYNMEN DERDİM OLSUN ŞARKISINDAN KAZANDIĞI PARAYI AÇIKLADIAcun Ilıcalı'dan gelen Survivor teklifini reddeden Reynmen, şu sıralar Derdim Olsun şarkısıyla gündemde. YouTube'da rekor kıran Reynmen, şarkıdan 170 bin TL kazandığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan ünlü fenomenin Cem Yılmaz ile akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte Reynmen hakkında detaylar, fotoğraflar ve bilgiler...
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KÜÇÜK NORTH ANNESİNİN İZİNDE
Kim Kardashian’ın 5 yaşındaki kızı North’un bir dergiye tek başına kapak olması tartışma yarattı. Kardashian, tepkilere karşı bunun kızının seçimi olduğunu söyledi.
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NETFLIX'TEN CÜNEYT ARKIN SÜRPRİZİ (MUHAFIZ)Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yapılan yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın Muhafız'da rol alacağı ortaya çıktı.
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ARTIK SARIŞIN DEĞİLHollywood'un en çok bilinen sarışınlarından biri olan Charlize Theron Oscar Ödülleri'ne saç dönüşümüyle damga vurdu.
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"KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI"Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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OSCAR'A TERLİKLE KATILDI
Ünlü oyuncu Frances McDormand, Oscar kıyafet standartlarını yıkarak kırmızı halıya ve sahneye terlikle çıktı.
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TURİST AKINIKültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da, kış mevsimine olmasına rağmen Göbeklitepe Yılı sayesinde turizmde yoğunluk yaşanıyor. Sahip olduğu değerler, sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan kenti, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.
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LA CASA DE PAPEL'İN BERLİN'İ PEDRO ALONSO: SÜRPRİZLER GELECEKGeçtiğimiz günlerde GQ Türkiye dergisi tarafından Yılın Uluslararası Starı ödülünü almak için İstanbul’a gelen La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, "Netflix elleriyle hepimize inanılmaz bir kapı açtı. Bu benim için üzerinde yürümeye başlayacağım ama bilmediğim bir alandı. Daha da başka sürprizler gelecek" dedi.
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MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Yeşim Salkım makyajsız objektiflere yansıdı...
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BEREN SAAT: EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜMŞu sıralar Netflix anlaşmasıyla gündemde olan Beren Saat doğum gününe özel bir mesaj kalema aldı. Bu mesajı sosyal medya hesabından da paylaşan Saat, "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı" ifadelerini kullandı.
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POZ VERMEK İSTERKEN YERE KAPAKLANDI
ABD'li oyuncu Blanca Blanco, kırmızı halıda yaşadığı kazayla 91. Oscar Ödül Töreni'nin talihsizleri arasında yerini aldı.
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MURAT KARAHAN OPERA TADINDA TÜRKÜLER SÖYLEYECEK
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası ile türkü konserlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
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CAPTAIN MARVEL İÇİN GERİ SAYIM (YENİ AFİŞ YAYINLANDI)Merakla Beklenen Captain Marvel'ın yeni bir afişi daha görücüye çıktı.
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SURVİVOR 2019'DA SEMBOL VE ÖDÜL OYUNLARINI KAZANANLAR BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? sorusunu yanıt buldu. Ödül oyununu Yunanistan takımı kazanırken sembol oyunu Büşra ve Hakan'ın oldu. Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde eski yarışmacı Sabriye Şengül yarışmaya dahil olacak. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan fotoğraflar...
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YAPIMCI MUSTAFA USLU'DAN YILMAZ ERDOĞAN'A GÖNDERMEAyla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.
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İSTANBUL FELLOWSHIP BAŞLADI
Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının işbirliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship başladı.
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"SENİN ANNEN KARDEŞİNE İHANET ETTİ"
Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları'nın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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ANTALYA'DA İRAN DİZİSİİran'ın devlet kanalında yayınlanacak Gando isimli dizinin dört bölümünün çekimi Antalya'da yapılıyor.
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"KİNDARLIK SANA BABADAN MİRAS"Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun'un 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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