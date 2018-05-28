Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2018)



Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem ile ilgili açıklamaları ada konseyine damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi.

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