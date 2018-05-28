Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
28 Mayıs 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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SURVIVOR'DA AŞK SÜRPRİZİ
Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem ile ilgili açıklamaları ada konseyine damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Rapçi-yapımcı kimliği ve Kim Kardashian'la olan evliliğiyle adından söz ettiren Kanye West, yine gündem yaratmayı başardı. Ünlü rapçi, yapımcılığını üstlendiği şarkıcının albüm kapağında uyuşturucu maddeye özendirdiği gerekçesiyle eleştirildi.
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KUPA TUZLADI GÜNDEME OTURDU (DÜNDEN BUGÜNE ÜNLÜLER VE NUSRET)Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomenleşen Nusret Gökçe, bu kez Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Nusret, Madrid'in zafere ulaştığı dev maç sonrası Sergio Ramos ile birlikte kupayı tuzlamasıyla gündeme oturdu. Nusret'in bu karesi bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kişilerden ise eleştiri aldı. İşte detaylar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler.
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GONCA VUSLATERİ'NİN EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTTİOyuncu Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede sonlandı.
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DEADPOOL VE AVENGERS ZİRVEYİ KAYBETTİ
Geçtiğimiz hafta sonu için ABD box office verileri belli oldu. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office listesinin zirvesi el değiştirdi ve Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Deadpool 2'yi geride bıraktı. Rekorları alt üst eden Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) ise ancak üçüncü olabildi.
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FENOMENLER KİLO ALDIRIYORYapılan son araştırmalar, sosyal medya sitelerinde ünlenen bazı isimlerin, videolarını izleyen çocukları sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeye teşvik ettiğini ortaya çıkardı.
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KRALİYET DÜĞÜNÜ SONRASI YENİ GÖRÜNTÜLER
Eski sevgilisi Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği Kraliyet düğünündeki görüntüleri tartışma konusu olan Chelsy Davy sevgilisiyle görüntülendi. Yeni yüzüğüne bakan genç kadın evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN SONRA DİRİLİŞ OSMAN GELİYORDiriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un ardından Osman'ın hikayesini anlatmak istediğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak" dedi.
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ORLANDO BLOOM SÜPER KAHRAMAN MI OLUYOR?
The Lord of the Rings serisinde (Yüzüklerin Efendisi) Legolas, Pirates of the Caribbean'da ise Will Turner karakteriyle unutulmaz performanslar sergileyen Orlando Bloom süper kahraman karakterine göz kırptı. İngiliz sinema oyuncusu Captain Britain’ı oynamak istediğini söyledi.
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HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN KARADENİZ TURUMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önce memleketi Bayburt'u ardından Giresun ve Trabzon illerini ziyaret etti. Ünlü futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu'na verdiği poz sosyal medyadan yayınlandı.
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SEYİRCİNİN TEPKİSİNE GÖRE DEĞİŞEN FİLM (THE MOVEMENT)
Nottingham Üniversitesi'nden İngiliz bilim insanları, beynin verdiği sinyale göre değişen film çekti. 6 versiyonu olan The Moment isimli film başarılı olursa sinema sektöründe devrim yaratabileceği tahmin ediliyor.
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MORGAN FREEMAN'A DESTEK (CİNSEL TACİZ İDDİASI)Taciz iddialarıyla gündeme gelen Morgan Freeman'a meslektaşı James Caan destek çıkarak, "O iyi bir adam" dedi.
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BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDUBaşakşehirli futbolcu Arda Turan ile mart ayında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı öne sürüldü.
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OBAMA'NIN KİTABI HAZIR
Netflix ile imzaladıkları yapımcılık sözleşmesiyle gündeme gelen Michelle Obama'dan bir proje daha... Eski Fist Lady'nin yeni kitabı Becoming'in kapağı yayınlandı.
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AYLA'YA ABD'DEN 8. ÖDÜLKatıldığı birçok festivalden ödül kazanan Ayla filmi ABD'de WorldFest Houston Festivali'nden de ödül aldı.
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INSTAGRAM YAZIŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı devam ediyor. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptığı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.
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"AÇ KALAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE UTANIYORUM"Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin çalışmalarına katılacak olan Wilma Elles, “Savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören masum çocukları görünce sinirleniyor ve utanıyorum” dedi.
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YILDIZLARIN BULUŞTUĞU OCEAN'S 8'TEN YENİ FRAGMAN
Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Rihanna ve Awkwafina gibi isimlerin yer aldığı Ocean's 8'in final fragmanı yayınlandı.
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BEREN SAAT'TEN KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMASIBeren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol alacağı dizi projesini ondan daha az ücret önerildiği için reddettiği iddiasına yanıt verdi.
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TÜRK DJ ÜMMET ÖZCAN'DAN BÜYÜK BAŞARI
Youtube’da 100 milyon üzerinde izlenme rakamına ulaşan, ismi Tiesto ile anılan Türk DJ Ümmet Özcan, başarılı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
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"TÜRKİYE’NİN EN İYİ YORUMCUSU BENİM"Nükhet Duru konuk olduğu bir programda, "Tevazuyu bir tarafa bırakırsam, Türkiye’deki gelmiş geçmiş en iyi yorumcu benim" dedi.
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ATA DEMİRER'DEN YENİ FİLM MÜJDESİKomedyen Ata Demirer, yeni filmi Hedefim Sensin'in müjdesini hayranlarına sosyal medyadan verdi.
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DOLUNAY'DAN NASIL ETKİLENİYORSUNUZ?
Geçtiğimiz hafta gökyüzünde şölen vardı. 4 gezegen birden burç değiştirdi, Yeni Ay açtık…Bu haftanın en önemli değişikliği Solar Sistemin temel enerji kaynağı Güneş’ten gelecek. Son bir aydır Boğa Burcunda devam ettirdiği yolculuğunda İkizler Burcuna geçerek bize hem yazı müjdeleyecek hem de farklı enerjiler ile daha sosyal olmamızı sağlayacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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SURVIVOR'DA ELEMEYE KALAN 4 İSİM BELLİ OLDU
Survivor son bölümde elemeye kimler kaldı? sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının ada konseyinde, Yağmur ve Hakan'ın ardından Mustafa ile Turabi eleme adayları oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler Inna konserinde eğlendi.
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