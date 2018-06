Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2018)

The Lord of the Rings serisinde (Yüzüklerin Efendisi) Legolas, Pirates of the Caribbean'da ise Will Turner karakteriyle unutulmaz performanslar sergileyen Orlando Bloom süper kahraman karakterine göz kırptı. İngiliz sinema oyuncusu Captain Britain’ı oynamak istediğini söyledi.

