Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2020)

29.06.2020 - 17:22
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyıl
göndermesi
Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 2014 yılında final yapan ‘uhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. Günde beş bölüm izlediğini söyleyen ünlü şarkıcı yeni bir paylaşımda daha bulununca Bergüzar Korel'den eşinin başrolde olduğu proje için bir gönderme yaptı.
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül)
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün akşam sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül alan ve verenlerin internet üzerinden görüntülü bağlantıyla katıldığı yayında, ırkçılık karşıtı sözler ve Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketine destek mesajları öne çıktı. Beyonce'nin İnsancıllık Ödülü'nü aldığı geceye, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten bağlı" sözleri damga vurdu. Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de birlikte yazdıkları Brown Skin Girl şarkısıyla BET HER ödülünü alarak ilk BET ödülünü kucaklamış oldu. İşte 2020 BET Ödülleri'nin kazananları...
Kraliçesi Elizabeth'in kaldığı şatonun duvarına ilanlı uyarı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in İskoçya’daki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şato’dan 30 metre ileride giderin” sözlerini içeren ilan asıldı.
Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı tabloda Fatih'in karşısındaki kişi Cem Sultan değil
İBB'nin Londra'daki müzayededen 6,5 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresindeki gizemli figürün Cem Sultan olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın aksine, tarihçi Murat Bardakçı Fatih'in karşısındaki kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi. Bardakçı, "Cem Sultan, Bellini’nin İstanbul’da bulunduğu günlerde payitahta gelmiş ve Bellini ile tesadüfen de karşılaşsa bile, bu şekilde, yani babası ile ve onunla aynı boyda beraberce resmedilmesine imkân yoktur!" ifadesini kullandı.
Hong Kong kararı
Son günlerde birçok şey ile mücadele etmek zorunda kalan Victoria's Secret corona virüse yenik düştü.
Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması
Survivor'da çeyrek final devam ediyor. Dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 2. eleme adayı belli oldu. Nisa ve Sercan arasındaki konuşmaların ses kaydı olduğunun ortaya çıkması herkesi meraklandırdı. Geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan, ancak daha sonra küsen ve karşılıklı olarak iddialarda bulunan Sercan ile Nisa'nın ses kayıtlarını bulduklarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...
Türk fotoğrafçının çalışması, En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları arasında
Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi.
Blackpink YouTube’un 24 saatlik izlenme rekorunu kırdı
Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink, yeni klibi How You Like That ile Güney Koreli BTS’in rekorundan bir yıl sonra YouTube’un 24 saat içinde en çok izleneni olma rekorunu ele geçirdi.
Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon
Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 30 milyon sterlin ile yakalanan Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcıları dolandırdığı ifade edildi.
İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu
Elizabeth Hurley ile yaşadığı bir yıllık ilişki ile tanınan ve ardından babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, geçen hafta 27’nci katta bulunan evinden kendini atarak hayatına son vermişti. Bing’in mahkeme kararıyla oğlu olduğu belirlenen, ancak hiç tanışmadığı oğlu Damian Hurley’e ölümünden birkaç saat önce veda mektubu yazdığı ortaya çıktı.
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti'ye hapis cezası
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti'nin hükümet karşıtı aktivizm suçlamalarıyla beş ay hapis cezası alacağı belirtildi.
Justin Bieber üzerinden yeniden PizzaGate komplo teorisi
Dört yıl önce ABD'de ortaya çıkan ve seçkin Demokrat Partili isimleri çocuk istismarcısı şebekeyle bağlantılandıran PizzaGate komplo teorisi, TikTok kullanıcılarının da etkisiyle, şarkıcı Justin Bieber gibi ünlüleri de içine katarak yeniden yayılıyor. Günler içinde Google'da "Justin ve PizzaGate" aramaları arttı ve #savebieber (#bieberikurtarın) etiketi trend oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ evini ailesine verdi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da bulunan iki evini kalabalık ailesine tahsis etti. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Yalıkavak’ta ev kiraladı.
Ron Perlman'dan Hellboy itirafı
Usta oyuncu Ron Perlman, Hellboy rolüne geri dönmesi için teklif verildiğini, ancak reddetmek durumunda kaldığını itiraf etti.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın yüzüğü 9 bin 500 euroya yeni sahibinde
Türk-İslam tarihi araştırmacısı Dr. Mehmet Tütüncü, büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın 1544’de evlendiği İtalyan Maria Geataniye’ye hediye ettiği yüzüğü Hollanda’daki açık artırmada 9bin 500 euroya aldı. Tütüncü ‘Barbaros’un her hatırası hatta en küçük izi bizim için değerlidir’ dedi.
Tarkan'dan Türkan Şoray paylaşımı
Megastar Tarkan yaptığı paylaşımda Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın doğum gününü kutladı.
Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı açılıyor
Trabzon’da restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak.
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi
Amerikalı fotoğrafçı Janine Pendleton, Pennsylvania'da 21 farklı terk edilmiş alanı ziyaret etti, yüzlerce fotoğraf çekti. İşte projenin en iyi terk edilmiş yer fotoğrafları...
Karantina-Yeni Medeniyet sergisini sadece sağlık çalışanları görebilecek
Resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer'in "Karantina - Yeni Medeniyet" isimli sergisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıldı.
Katy Perry'den intihar itirafı
Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Katy Perry, Bloom ile ayrı oldukları ve albüm satışının sert düşüş yaşadığı dönemde intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti.
Hastaneye kaldırıldı iddialarına açıklama
Usta sanatçı Cüneyt Arkın, hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlandı.
1900'lü yıllarda Kızılderili halkı Hopi kadınlarının saç modelleri
Bir Kızılderili halkı olan Hopilerde, 1900'ler ve 1910'larda evlenmemiş olan kadınlar saç modelleriyle ayırt ediliyordu. İşte, kelebek helezonu denilen o ilginç saç şeklini yansıtan nostaljik fotoğraflar...
Jennifer Hudson'ın Respect filminden fragman
Aretha Franklin'in hikayesini anlatan Respect'ten filminden yeni fragman yayınlandı. Liesl Tommy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Respect'te Aretha Franklin'e Jennifer Hudson hayat veriyor. Jennifer Hudson'ın performansıyla birlikte önümüzdeki ödül sezonuna damgasını vuracağı tahmin edilen Respect'in vizyon tarihi ertelenmişti. Respect'in ülkemizde 5 Şubat 2021 tarihinde gösterime girmesi planlanıyor.
Baksı Müzesi projesi 20. yıldönümünü kutluyor
Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan Baksı projesi, 20. yıl kutlamaları çerçevesinde, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konserlerin yanı sıra kültür-sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödül programını da hayata geçirecek.
Yavuz Çetin'in program görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı
90’lı yıllara iz bırakan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Yavuz Çetin’in konuk olarak katıldığı TV programı Rokoko’nun görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı ve YouTube’da yayınlandı.
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı
Bayburt’un merkeze bağlı Beşpınar Köyü’nde salgın nedeniyle iki aydır ziyarete kapalı olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, tırpan şenliğiyle açıldı. Şenliğe katılanlar önce müzeyi gezdi, daha sonra türküler eşliğinde çevredeki otları biçti.
Yeşilçam’ın unutulmaz sahneleri fırçada can buluyor
Türk Sineması üzerine birçok çalışması ve kitabı bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı, Yeşilçam aşkını hobisiyle birleştirdi. Türk filmleri arşivi, afiş ve fotoğraf koleksiyonu da bulunan Dilara Balcı, Yeşilçam’ın unutulmaz sahnelerini suluboya tekniğiyle resimleyerek yaşatıyor.