Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2020)

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül)

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün akşam sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül alan ve verenlerin internet üzerinden görüntülü bağlantıyla katıldığı yayında, ırkçılık karşıtı sözler ve Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketine destek mesajları öne çıktı. Beyonce'nin İnsancıllık Ödülü'nü aldığı geceye, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten bağlı" sözleri damga vurdu. Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de birlikte yazdıkları Brown Skin Girl şarkısıyla BET HER ödülünü alarak ilk BET ödülünü kucaklamış oldu. İşte 2020 BET Ödülleri'nin kazananları...

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