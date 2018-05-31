Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2018)

Oğlu Çınar’ın (7) velayeti için Asena Atalay’a açtığı davanın dünkü duruşmasında futbolcu Caner Erkin "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor" dedi. Sosyal İnceleme Raporu'nda baba oğlun daha sık görüşebilmesi için Caner'in çalışma koşullarının göz önüne alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.

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