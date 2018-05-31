Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
31 Mayıs 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜLERİN TUHAF GÜZELLİK SIRLARI
Kimi hemoroid kremi kimi ise sülük kullanıyor. İşte vogue.com.tr'den Ekin Kurbetçi'nin derlediği; milyonlarca hayranı olan ünlü isimlerin tercih ettikleri tuhaf güzellik sırları.
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MESSI'NİN HAYRANI OLDUĞU DİZİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLERDünyaca ünlü futbolcu Messi, Türk dizisi 'Kara Para Aşk'ın hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlaşıldı. Messi ile yeniden gündeme gelen Kara Para Aşk hakkında bilgiler de merak edildi. İşte Kara Para Aşk hakkında kadrosundan konusuna bilmeniz gerekenler.
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42 YAŞINDA 42 FOTOĞRAFLAR COLIN FARRELL
Kariyerinin başlarında televizyon şovlarında ve filmlerinde küçük roller alan Colin Farrell, 2000'li yıllarda vizyona giren Azınlık Raporu, Büyük İskender, Kanun Namına ve Telefon Kulübesi filmleriyle dünya çapında üne kavuştu. 31 Mayıs 1976 doğumlu İrlandalı aktör bugün 42. yaşını kutluyor. İşte 42 yaşında 42 fotoğrafla Colin Farrel
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'FORMA GİRMEK ÇOK ZOR DEĞİL'
Son filmi Arif v 216'nın hazırlık sürecinde abur cuburun dozunu kaçıran ve hızla kilo alan Cem Yılmaz, aynı hızla forma girdi. 4 aydır fitness eğitmeni Sami Hamidi ile çalışan ve eski kilosunu dönmek isteyen ünlü komedyen, "Forma girmek sanılanın aksine çok zor bir şey değil" dedi.
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DÜN İHRAÇ EDİLDİLER BUGÜN DÖNDÜLEROrhan Gencebay ile Arif Sağ arasında polemiklere neden olan MESAM'ın kurulu toplandı. Dün ihraç edilen Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi oylama sonucu üyeliğe dönerek oy kullanma hakkı elde etti.
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TRUMP'TAN AF İSTEDİ
Kim Kardashian Donald Trump’tan ‘af’ istedi - 1 | NTV Kim Kardashian, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüştü.
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EN POPÜLER SAVAŞ FİLMLERİ
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için en popüler savaş filmleri...
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FAHRİYE EVCEN İDDİALARA MAKYAJSIZ CEVAP VERDİ
Oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap verdi.
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"ATLARIM İÇİN SABAH 5’TE BİLE İDMANA GİDERİM"Yeni dizi ‘Kocaman Ailem’de ‘Şinasi’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Emre Karayel, atlarını çok sevdiğini söyleyen Karayel “Set için beni sabahın 5’inde kaldıramazlar ama atlarım için o saatte idmana giderim” dedi.
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İZLEYİCİLERİN SEÇTİĞİ VİDEO OYUNLAR
Portal 2’den Batman: Arkham City’ye pek çok video oyunu, IMDb kullanıcıları tarafından yüksek puan aldı. Siz bunlar arasından hangi oyunları oynadınız? İşte seyircilerin video oyunları tercihleri...
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BÜLENT ORTAÇGİL'DEN TEOMAN'A SİTEM
Bülent Ortaçgil, hayatını konu alan Bu Su Hiç Durmaz adlı kitapta, 14 yıl önce aynı sahneyi paylaştığı Teoman’ın performansıyla ilgili içini döktü.
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"SOKAKTAKİ DİLİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR"2012’den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’yla birlikte kadın hakları ve çocuklar üzerine çalışmalar yapan Songül Öden, şiddet konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Öden, "Bir de sokakta hala kadın, küfrün öznesi. Sokaktaki dili değiştirmek gerekiyor. Dikkat edin, cinsel içerikli ağır bir suç işlemiş kişiye toplum dersini yine annesi ve kız kardeşi üzerinden küfür ederek veriyor" ifadelerini kullandı.
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YILIN SEYAHAT FOTOĞRAFLARI
Dünyanın birçok yerinden seçkin fotoğrafçılar, 2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması için eserlerini gönderiyor. Başvuruların bitmesine bir gün kala National Geographic, yarışmacıların eserlerinden bir seçki yayınlandı. “Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.
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"OĞLUMA VERDİĞİM PARAYI ASENA HARCIYOR"
Oğlu Çınar’ın (7) velayeti için Asena Atalay’a açtığı davanın dünkü duruşmasında futbolcu Caner Erkin "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor" dedi. Sosyal İnceleme Raporu'nda baba oğlun daha sık görüşebilmesi için Caner'in çalışma koşullarının göz önüne alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.
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BKM'DEN HARBİYE KONSERLERİBKM organizasyonuyla Denizbank Açıkhava Konserleri, 2 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.
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BELLA HADID BİLEĞİNİ İNCİTTİ
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir moda etkinliğine katılan Bella Hadid, sağ bacağındaki bandajla ilgi çekti. Ünlü modelin bileğini incittiği belirtildi.
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KENDALL JENNER'IN YENİ İLİŞKİSİNDE ALDATMA İDDİASI
NBA oyuncusu Ben Simmons’un henüz şarkıcı sevgilisi Tinashe’den ayrılmadan Kendall Jenner’la birlikte olmaya başladığı ortaya çıktı.
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ELÇİN SANGU İMAJ TAZELEDİKiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü. 'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
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BRIGITTE NIELSEN 54 YAŞINDA HAMİLE KALDI
Anne olmak için yaş sınırı 50’leri çoktan aştı. 50 yaşında ilk kez anne olan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki bir başka ünlü Brigitte Nielsen de hamile olduğunu duyurdu.
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40 MİLYON LİRALIK DÜĞÜN HEDİYESİNİ İADE ETTİLER
Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin (40 milyon TL) değerindeki düğün hediyelerini iade etti.
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BALKAN SAVAŞLARI DÖNEMİNDEN KALMA 106 YILLIK GELİNLİKBalkan Savaşları döneminde Abdurrahman Sipahioğlu ile evlenen Ayse Aşman'ın 106 yıllık gelinliği ve mantosu, Samsun Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
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"ŞARKILARIMI YAZARKEN HİÇ UTANMIYORUM"
Son yıllarda yakaladığı çıkışla tanınan şarkıcı Kalben, “Bunca seneden sonra artık kendi şarkılarımı evde mırıldanabiliyorum. Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum” dedi.
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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER İSTANBUL'DASurvivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi.
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SERENA WILLIAMS: BEDENİM BENİM SİLAHIM
Kendisinden daha “ince, uzun ve güzel” olarak tanımladığı kardeşi Venus Williams’la yıllarca hep yarış halinde olduğunu söyleyen Serena Williams artım bedeniyle barıştığını açıkladı.
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GÜLSE BİRSEL JET SOSYETE'NİN FİNAL TARİHİNİ VERDİ
Gülse Birsel Instagram'dan paylaştığı Jet Sosyete setinden bir karenin altına dizinin sezon final tarihi açıkladı.
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İŞTE INSTAGRAM'IN YENİ FENOMENLERİ
Baba ve kızı, ilginç saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı. İkili, aynı zamanda Instagram'da fenomen oldu.
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THE WALKING DEAD'DE DEV AYRILIK
The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Rick Grimes rolüyle tanınan Andrew Lincoln, dokuzuncu sezondan sonra diziden ayrılıyor.
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AZERBAYCAN'IN 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL SERGİMacaristan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
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THE RAIN 2. SEZONUYLA DÖNÜYOR
Netflix'in ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain'in ikinci sezonu 2019'da geliyor.
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"APOLLO VE DAFNE" TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAHNELENDİİDOB tarafından Türkiye'de ilk kez sahnelenen "Apollo ve Dafne" kantatı ile Türk balesi "Judith" eserlerinin prömiyerine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
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