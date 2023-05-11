Bağışıklık gücü nasıl artar?

BAĞIŞIKLIĞA GÜÇ VEREN BİTKİSEL DESTEKLER



DESTEK 1: ÇÖREK OTU

Yapısındaki olağanüstü kimyasallar çörek otunu da yağını da her gün biraz daha önemli hale getiriyor. Bence en doğrusu onu öğüterek balla karıştırarak yemek. Çörek otunu öğüttükten sonra haşlayarak demleyip çayını da yapabilirsiniz. Günde 1-2 fincan yeterli.

DESTEK 2: PELLERGONİUM SİDOİDES

Güney Afrika’da yetişen bir tür akasya. Köklerinden elde edilen özler müthiş bir bağışıklık uyarıcısı ve virüs savaşçısı.

DESTEK 3: EKİNEZYA

Şurupları, hapları var. Bulabilirseniz köklerini ince kıyıp demleyin, çay olarak tüketin. Günde 1-2 fincanı yetiyor.

DESTEK 4: SAMBUCUS NİGRA

Bizde kara mürver olarak biliniyor. Koyu mor meyvelerin içindeki antioksidan güç aynı zamanda çok etkili bir bağışıklık uyarıcısı. Antiviral etkisi var, virüsleri doğrudan da etkiliyor.

DESTEK 5: IHLAMUR

Asıl şifası çiçeklerinde. Kurutulmuş çiçeklerini haşlayarak demleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken basit ama önemli bir ayrıntı var: çiçekleri kuruturken ışığa maruz bırakmayın.

DESTEK 6: GİNSENG

Amerikalısı, sibiryalısı, korelisi var. Son yıllarda kore ginsgi açık ara önde.

YAŞLANINCA BAĞIŞIKLIĞIMIZ GÜÇSÜZ DÜŞÜYOR?



* Bağışıklık sistemimiz hücreleri, doku ve organlarını içine alan muhteşem bir orkestradır.

* Bu orkestranın temel hücresel unsurları t ve b lenfositleridir.

* Bu hücrelerden “t”ler “mikroplarla göğüs göğüse savaşan kahraman askerlerimiz”dir.

* B’ler ise “o askerler olsun olmasın, her an görev yapmaya hazır silahlarımızı, yani antikorlarımızı üreten çalışkan ve akıllı hücrelerimiz”dir.

* Ne ki, biz yaşlandıkça t ve b hücrelerimiz sayıca azalmaya güç kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla enfeksiyonlarla mücadele etme gücümüz 60’lı yaşlar sonrasında yetersiz hale geliyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 MUTFAK SIRRI

* Yoğurt/kefir

* Turşu/şalgam

* Boza

* Tarhana

* Prebiyotikler: Pırasa/bamya/yer elması...

* Antioksidanlar: Renkli sebze ve meyveler

* Turunçgiller: Portakal, limon, mandalina

* Omega 3 zengini yağlı balıklar

* Yumurta, un, bakliyat

KISA BİLGİ

GİZLİ SUSUZLUĞA DİKKAT



Bilelim ki çoğu sağlık sorununun arka planında gizli susuzluk problemi var. Buna “su açlığı” da diyebiliriz. Gizli susuzluk bakın neler yapıyor:

1. Yorgun, halsiz, bitkin düşürüyor.

2. Daha çok ve kontrolsüz yediriyor; bizi şekere ve una mahkûm ediyor.

3. Uyku hali yapıyor, sersemletiyor.

4. Belleğimizi zayıf düşürüyor, unutkanlığı körüklüyor.

5. Odaklanmayı zorlaştırıp kafa karışıklığını tetikliyor.

6. Depresif, kaygılı, çökkün, endişeli bir ruh hali tablosunu körüklüyor.

7. Reflü, gastrit ve kabızlık ataklarını sıklaştırıyor.

8. Tansiyonumuzu düşürüyor, başımızı döndürüyor.

9. Göz ve ağız kuruluğu yapıyor.

10. Çok daha önemlisi bağışıklığımızı zayıflatıyor.

BİR SORU

AŞK ACISI İLAÇLA GEÇEBİLİR Mİ



Bilimcilerin çoğu “pandemi, virüs, aşı, bağışıklık...” gibi konularla uğraşırken Mcgill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapan Dr. Alain Brunet kafasını “aşk acısı”nın tedavisine takmış. Dr. Brunet aşk acısı çekenlerde terapi seansları, tansiyon, migren tedavilerinde sık kullanılan çok eski bir ilacın, bir betabloker olan “propranolol” etken maddesinin kullanılmasının aşk anılarını silmeden, aşk acılarından kurtulmada işe yarayabileceğini öne sürüyor. Ne denir? Kolay gelsin Dr. Brunet...

YANITLAYIN

10 SORUDA SONBAHAR HAZIRLIĞI



1. D vitamini stoklarınız dolu mu?

2. Probiyotik gücünüz iyi mi?

3. B12 rezervleriniz yeterli mi?

4. Yeterince proteinli besin yiyor musunuz?

5. İki beyaza (şeker ve un) mesafeli misiniz?

6. Antioksidan kapasiteniz güçlü mü?

7. Omega-3 depolarınız ne durumda?

8. C vitamini kazanımınız sürekli mi?

9. Prebiyotik sebzelere yükleniyor musunuz?

10. Alkole ne kadar mesafedesiniz?