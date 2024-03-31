Turgut Altınok Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Turgut Altınok oy oranı kaç? AK Parti Turgut Altınok adayı ilçe ilçe seçim sonucu oranı

Turgut Altınok Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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TURGUT ALTINOK SEÇİM SONUÇLARI





Saat 22.55 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %56.12



CHP adayı MANSUR YAVAŞ: 1.067.059 oy - Oyların yüzdesi 58.97



AK PARTİ ADAYI TURGUT ALTINOK: 598.200 oy- oyların yüzdesi 33.06



YENİDEN REFAH ADAYI SUAT KILIÇ: 42.002 oy - oyların yüzdesi 2.32

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