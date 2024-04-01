Ankara ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ŞEREFLİKOÇHİSAR Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00

CHP adayı Mustafa Koçak: %60.27



AK PARTİ adayı Memiş Çelik %28.32

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ŞEREFLİKOÇHİSAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



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