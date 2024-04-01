Ankara ÇANKAYA Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÇANKAYA Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÇANKAYA Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.05 itibarıyla Çankaya'da seçim sonuçları



Açılan sandık oranı: %97.05



CHP adayı Hüseyin Can Güner: %65.11



Ak Parti adayı Duhan Kalkan: %15.50​﻿​﻿​﻿​﻿​﻿​﻿​﻿​

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